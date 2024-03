Ljevičarski ekstremisti nakon umjetničkih djela napadaju industrijske pogone, prva meta - Tesla u Berlinu

Nema Njemačka samo desničarske ekstremiste, i ljevičarske ekstremističke skupine su itekako aktivne, a jedna od njih, Vulkangruppe početkom ovog tjedna napravila je takav kaos u tvornici Giga Berlin u kojoj se proizvode Tesle, da je njemački premijer morao nazvati Elona Muska i ispričavati mu se zbog štete koja se mjeri u milijardama dolara ili eura, kako kome drago.

Ukratko, ljevičarska eko-teroristička skupina zapalila je prijenosni toranj koji strujom napaja tvornicu, što je naravno uzrokovalo ne samo kraj spoj i požar na prijenosnim vodovima nego i kompletni prekid napajanja strujom u tvornici, ali i u okolnim mjestima koja su, ako je vjerovati njemačkim medijima, četvrti dan bez električne energije. Naravno, zbog požara je tvornica evakuirana, a prema najavama iz njemačke podružnice Tesle, u samom pogonu proizvodnja neće biti nastavljena barem do sljedećeg tjedna, što je će stajati, procjenjuje se u priopćenjima kompanije, milijarde dolara. Barem. Pitanje je li ikad nešto što nije bio tweet Elona Muska toliko koštalo Teslu?

U pismu poslanom njemačkom portalu kontrapolis.info, Vulkangruppe je poručio da su sabotirali tvornicu jer, eto, ‘troši zemlju, resurse, ljude, radnu snagu dok izbacuje šest tisuća SUV-ova, automobila ubojica i kamiona čudovišta tjedno‘. Ne može to tako, branit ćemo zemlju od neprijatelja, tvrde ljevičarski ekstremisti.

Naravno, Musk je odmah reagirao na X-u: ‘Ovo su ili najgluplji eko-teroristi na Zemlji ili su marionete onih koji nemaju dobre ekološke ciljeve. Zaustavljanje proizvodnje električnih vozila umjesto vozila na fosilna goriva je ekstremna glupost‘.

Povod za ovakve poteze lijevih eko-terorista su najave da će se Teslina Giga širiti kako bi se stvorilo više proizvodnog prostora, više parkirališta za novoproizvedene Tesle i više skladišta za dijelove, a u najavi je i izgradnja dječjeg vrtića za djelatnike tvrtke. To bi naštetilo šumi i eko-sustavu, smatraju ljevičari koji su išli toliko daleko da su u toj obližnjoj šumi izgradili na desetke kućica na drveću u kojima planiraju ostati... pa, dok se njihovi zahtjevi ne ispune.

- Sigurnost naših 12 tisuća zaposlenika naš je glavni prioritet i drago nam je što u ovom napadu nitko nije ozlijeđen. No, osim tvornice, nestankom struje pogođeni su i brojni naši susjedi u regiji, kućanstva, ali i škole i bolnice, te osuđujemo ovaj bezobzirni napad. Pretpostavljamo da će tijela za provođenje zakona i sudovi reagirati primjereno - navodi se u priopćenju Tesla Manufacturinga.

Obzirom da je napadnuta kritična infrastruktura, ali i poslovanje kako velike Tesle, tako i drugih malih poduzetnika u regiji oko tvornice, nije teško pretpostaviti da će vlasti u Njemačkoj, koje su danima na telefonskoj vezi sa Muskom, poduzeti korake i čelnike ekstremističke skupine optužiti za terorizam što nije mala stvar.

Vulkanski eko standardi

Tvornica u Brandenburgu pored Berlina, otvorena 2022., prva je Teslina proizvodna lokacija u Europi, a kompanija je prošle godine objavila da je dosegla razinu proizvodnje od pet tisuća automobila tjedno.

Ekstremisti pak drže kako imaju pravo na ovakve akcije i da je to samo jedan ‘korak na putu oslobađanja od patrijarhata‘. Tko stoji iza skupine ne zna se, pismo poslano medijima potpisano je Agua De Pau, imenom vulkana na Azorima, a policija još provjerava autentičnost. No, poznato je i to da skupina nije nastala nedavno, policiji su poznati od 2011. godine i veže ih se za određene požare po Berlinu. Naime, ljevičarski ekstremisti u svojim napadima fokusirali su se na željezničke kabele, radio stupove, podatkovne vodove i službena vozila tvrtki koje narušavaju ‘vulkanske‘ eko standarde, što znači da meta može ustvari biti bilo tko iz industrijskog sektora. Čak i državne kompanije.

Ljevičarske ekstremističke skupine bile su vrlo aktivne u Europi, pa i u zapadnoj Njemačkoj, tijekom 60-tih i 70-tih godina prošlog stoljeća kad su se borile protiv kapitalizma i ‘bogate vladajuće klase‘. Anarhisti, socijalisti i komunisti borili su se i bore se očito i dalje protiv kapitalizma, fašizma i globalizacije, a premda je bio dojam da su njihovi stavovi i akcije s godina ‘otupjeli‘, posljednjih nekoliko godina stvaraju se nove frakcije po Europi koje pokazuju da su ekstremne skupine s razlogom, a zanimljivo je to da im prvi i glavni neprijatelj - kapitalizam tako da su im ‘mete‘ industrija.

Željeznica, Tesla, pitanje je vremena tko je sljedeći na meti, kao što je pitanje trenutka kad će se takve idete početi ‘izvoziti‘ u druge zemlje. Pa vidimo da je zalijevanje bojom najskupljih svjetskih umjetničkih djela postala vijest koju više ne doživljavamo, a nedavno su se eko-ekstremisti koji se bore za prava životinja uzurpirali modnu reviju Victorije Beckham na Paris Fashion Weeku.

Ekstremističke ideje plodno su tlo, a za razliku od ekstremne desnice, koja je itekako aktivna u Njemačkoj, ali i u drugim zemljama EU, kojima su meta drugačiji i različiti i državne i društvene strukture koje ne dijele njihovo mišljenje, ljevičarke skupine za metu traže one koje bogatstvo stvaraju.

I desničarske i ljevičarske skupine zadaju glavobolje i policiji i organima reda i mira u Europi, a ako je suditi prema najavama najviše pomutnje mogli bi izazvati i jedni i drugi prođu li njihove ideje na europskim izbori i postanu li ekstremističke ideje dio mainstream političke europske agende. No, obzirom na pojedine ideje i strategije koje potpisuju europski birokrati posljednjih godina, teško je očekivati da će novi saziv, ma koliko bio šarolik, napraviti veći kaos od postojećeg.