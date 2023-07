Mediteran na udaru klimatskih ekstrema, za Hrvatsku se izdaju posebna upozorenja

Hrvati možda nisu na vrijeme dobili upozorenje za nadolazeće nevrijeme koje je 19. srpnja pogodilo središnji i istočni dio Hrvatske no u svojim matičnim zemljama putnike koji planiraju putovanje u Lijepu našu, njihovi državni servisi informiraju o potencijalnim opasnostima prilikom putovanja.

Ministarstvo vanjskih poslova Velike Britanije izdalo je upozorenje Britancima, da budu oprezni tijekom putovanja s obzirom na seriju loših vremenskih nepogoda, a info servis Gov.uk alert za Hrvatsku je izdao upozorenje:‘ U svim dijelovima Hrvatske moguća su ekstremna nevremena, uključujući jak vjetar i kišu, munje te jake i velike tuče. Takve oluje mogu se pojaviti iznenada tijekom ljeta, osobito u vrijeme ekstremnih vrućina diljem Europe‘.

No Hrvatska nije jedina zemlja koju su ulovili klimatski ekstremi. Visoke temperature koje se penju iznad 40 stupnjeva Celzija u Grčkoj, Španjolskoj i Italiji uzrokovale su brojne požare, zbog kojih se turisti evakuiraju iz nekih turističkih područja. Grčki premijer Kyriakos Mitsotakis rekao je da će vlasti ostati u pripravnosti dok se novi toplinski val kreće istočno preko zemlje. Izvanredno stanje proglašeno je u četvrtak na grčkom otoku Rodosu, gdje su izdane naredbe za evakuaciju nekoliko planinskih područja.

Svjetski su mediji u četvrtak objavili kako se na Ibizi zatvorila jedna od najpopularnijih plaža, nakon što su vlasti procijenile da za turiste postoji životna opasnost zbog odrona stijena kao posljedica nevremena i visokih valova na moru. Plaža S‘Aigua Blanca (bijela voda), nalazi se u podnožju visokih litica i specifična je po ugodnom vjetriću koji puše u tu skrivenu oazu. Međutim, nedavne oluje u Španjolskoj nagnale su lokalne vlasti da proglase opasnost od klizišta i zabrane pristup plaži netom prije vikenda, kada se slijeva i do deset tisuća posjetitelja u Santa Eulàriju. Tijekom proteklih deset dana žestoki valovi udarili su o stijene i smanjili pješčanu površinu plaže, što može dovesti do erozije donjeg dijela litica i klizišta. Popularna plaža također je zatvorena prošle godine zbog opasnih uvjeta, a u srpnju 2021. godine dvije turistkinje su ozlijeđene od pada krhotina na plažu. Plaža na Ibizi će ostati zatvorena do kraja ljeta jer dužnosnici smatraju da se uvjeti neće puno promijeniti do tada, a Općinsko poglavarstvo priopćilo je da su potrebne hitne mjere za osiguranje područja i sprječavanje odrona kamenja koji bi u budućnosti mogli ozlijediti posjetitelje plaže.

U Amsterdamu se pak vodi žestoka kampanja protiv ulaska kruzera u grad i gradske vlasti namjeravaju zabraniti velikim morskim grdosijama da uplovljavaju radi toga što žele spriječiti masovni turizam u gradu, kao i brojna zagađenja. Nakon kampanje u Amsterdamu koja poručuje turistima Stay away (ne približavaj se), političari u nizozemskoj prijestolnici rekli su da su kruzeri nespojivi s njihovim ambicijama održivosti grada, koji je, unatoč svojoj relativno maloj veličini, jedan od najposjećenijih u Europi.

U vremenima iza nas, najveća briga tijekom ljetovanja bila je hoćemo li u terminu rezervacije smještaja ‘pogoditi‘ kišna ili sunčana razdoblja na moru. Danas su klimatski uvjeti očito puno ekstremniji i postaju ozbiljan rizik za turističku industriju koja se mora u potpunosti prilagoditi novim uvjetima i reagirati proaktivno, kako ne bi bilo opasnih posljedica i ljudskih žrtava.