Medvjedi i bikovi na tržištu roba, hedge fondovi povukli svoje oklade na agri robama

Bridgewater Associates, najveći hedge fond na svijetu, smatra da bi zlato moglo biti na početku održivog razdoblja rasta kako se globalni trend dedolarizacije nastavlja

​Špekulanti trenutačno drže najmanja neto ulaganja u cijelom poljoprivrednom kompleksu u 32 mjeseca

Zalihe bakra na Shanghai Futures Exchange pale su ispod 135 tisuća tona, najniže ove godine, a one na Londonskoj burzi metala bile su ispod 60 tisuća tona, najniže od 2005.

Iza nas je jedan miks tjedan na robnim burzama s nekoliko zanimljivih događaja koji su utjecali na kretanje cijena burzovnih roba. Objavljeni su podaci o inflaciji u SAD-u, za sada bez dogovora oko povećanja limita duga u SAD-u, izbori u Turskoj, USDA izvještaj, na vidiku je dogovor oko produljenja koridora iz Ukrajine. Globalni gospodarski rast je u zastoju, što izaziva zabrinutost među financijskim operaterima tjerajući ih da se drže podalje od sektora roba.

Posljedica svega je prisutnost i bearish i bullish trenda, ovisno od robe do robe. Tako su u kompleksu energije ugljen, plin TTF i nafta nastavile trend pada cijene, dok su primjerice futuresi benzina imali korekciju nakon mjesec dana pada cijene. Slično je i u agri kompleksu, gdje je cijena kukuruza na CBOT-u značajno pala, dok je cijena kakaa porasla. I kod plemenitih i industrijskih metala slično. Srebro i bakar su izgubili na vrijednosti, dok su litij i platina dobili na vrijednosti.

Dolar je trenutno na najvišoj razini u zadnjih pet tjedana zbog strahova povezanih s inflacijom. Na svjetskim je tržištima vrijednost dolara prema košarici valuta prošlog tjedna zabilježila najveći rast od veljače, dok je tečaj eura prema američkoj valuti pao 1,5 posto. DXY indeks ojačao je prošlog tjedna 1,4 posto, na preko 102 boda. Pritom je dolar prema europskoj valuti ojačao 1,5 posto, pa je cijena eura skliznula na razinu od 1,085 dolara. S&P 500 indeks je u padu na razini tjedna, ali i dalje iznad razine od 4.100 bodova, kao i indeks straha VIX, trenutno iznad 17. Goldman Sachs Commodity Index (GSCI) tjedan započinje iznad razine od 540 bodova, a Bloomberg Commodity Index (BCI) tjedan započinje na razini iznad 102 boda.

Opasna nesolventnost banaka

Godišnja stopa inflacije u SAD-u pala je na 4,9 posto u travnju, najniže od travnja 2021., u odnosu na pet posto u ožujku i ispod očekivanih pet posto. Energetski indeks smanjen je za 5,1 posto, a prehrambeni indeks povećan za 7,7 posto. U usporedbi s prethodnim mjesecom CPI je porastao za 0,4 posto, što je znatno više od rasta od 0,1 posto u ožujku, ali u skladu s tržišnim očekivanjima. Podaci o inflaciji u SAD-u, iako još uvijek jaki, nisu priredili negativna iznenađenja, dajući potporu očekivanjima pauze u restriktivnom ciklusu na sljedećoj sjednici FED-a. Ipak, treba shvatiti da je i 4,9 posto još uvijek poprilično visoka stopa inflacije koja smanjuje kupovnu moć dolara za sve, te FED zasigurno neće htjeti učiniti još jednu pogrešku i smanjiti stope prerano.

Još uvijek nema dogovora u SAD-u oko povećanja limita duga. Ako do dogovora ne dođe, SAD neće moći platiti dospjele obveze. Zadnji put se to dogodilo 1789. Povećanje limita duga nije izvanredan događaj, naprotiv, od 1960. gornja granica duga je podizana, pomicana, mijenjana 78 puta. Godine 2011. SAD su bile u tehničkom bankrotu tri tjedna. U tom period S&P je smanjio kreditni rejting SAD-a, a tih su tjedana burzovni indeksi pali za više od 20 posto u samo tjedan dana. Sličnan scenarij onda možemo očekivati i ovaj put?

Ono što je za američko gospodarstvo, a onda i globalno, možda još opasnija situacija je produbljivanje krize u bankarskom sektoru, gdje bi nesolventnost mnogih banaka mogla utjecati na cjelokupno gospodarstvo, pa tako i na cijene burzovnih roba. Srednje/male američke institucije isplaćuju 50 posto kredita komercijalnom i industrijskom sektoru i 60 posto hipoteka. Kriza će opteretiti BDP i pojačati monetarno stezanje kredita, koje je već u tijeku.

Čisto da pojasnimo što se trenutno događa s bankama u SAD-u. Male i regionalne banke posebno su izložene riziku zbog stalnog povećanja kamatnih stopa FED-a. Većina obveznica plaća fiksne kamate. Kada kamatne stope padaju, fiksne stope postaju atraktivne i cijene obveznica rastu. Nasuprot tome, kada stope rastu, ulagači se okreću od obveznica s fiksnom kamatnom stopom i njihove cijene padaju jer je manje ulagača zainteresirano, a tržište se smanjuje.

Banke su kupovale državne obveznice 2020. i 2021. dok su banke bile preplavljene depozitima iz doba COVID-a, potražnja za kreditima je pala, a banke su kupovale državne obveznice uz kamatu od 1 ili 2 posto kao način da ostvare siguran povrat tijekom zatvaranja gospodarstva. No tijekom proteklih 14 mjeseci, FED je podigao svoju ključnu stopu s 0,25 posto na 5,25 posto. Ako banke sada moraju prodavati obveznice s niskim prinosom kako bi podigle likvidnost, kada deponenti zatraže svoj novac natrag, ne nalaze kupce voljne kupiti obveznice s prinosima puno nižim od novijih izdanja, osim uz velike popuste.

Do sada su gubici banaka na ovim obveznicama, koji iznose oko 6,24 milijardi dolara, još uvijek samo na papiru. Suština je da će bankarski divovi postati još veći, posjedujući još veću moć u financijskom i političkom svijetu. Ne čudi stoga da Uprava Bridgewater Associates, najvećeg hedge fonda na svijetu, kaže da bi zlato moglo biti na početku održivog razdoblja rasta kako se globalni trend dedolarizacije nastavlja.

Najdulji negativni niz cijena plina od 2020. godine

Futuresima sirove nafte Brent na početku tjedna se trgovalo oko razine od 75 $/bbl, nakon pada cijene nafte četiri uzastopna tjedna, budući da su strahovi od usporavanja američkog gospodarstva i oporavka Kine sporijeg od očekivanog utjecali na izglede potražnje. Najnoviji podaci u SAD-u pokazali su da je raspoloženje potrošača u svibnju palo na šestomjesečnu najnižu razinu, a očekivanja inflacije za sljedećih pet godina bila su najviša od 2011. Ulagači će ovog tjedna pratiti ključne gospodarske podatke iz Kine kako bi procijenili održivost oporavka zemlje od pada pandemije.

Inače, OPEC je objavio da očekuje veću potražnju za sirovom naftom, što dovodi do očekivanja manjka opskrbe u drugoj polovici godine ako OPEC ispuni svoja najnovija smanjenja proizvodnje od 1,16 milijuna barela dnevno. Dodatni bullish poticaj može doći ako SAD počne otkupljivati naftu za strateške rezerve (SPR) i/ili ako čelnici zemalja G7 uvedu mjere usmjerene na izbjegavanje sankcija koje uključuju treće zemlje i time potkopaju rusku buduću proizvodnju energije.

Terminske cijene prirodnog plina u Europi nastavile su padati na 32 €/MWh u trećem tjednu svibnja, nakon pada od 10 posto u prethodnom tjednu. Ovo je označilo šesti uzastopni tjedan pada cijene, što predstavlja najdulji negativni niz od 2020. Cijene prirodnog plina u Europi sada su na razinama koje nisu viđene od lipnja 2021. i znatno ispod vrhunca od 339 €/MWh dosegnutog u kolovozu prošle godine. Pad se može pripisati čimbenicima kao što su obilne zalihe LNG-a, smanjena potrošnja, blagi vremenski uvjeti i smanjena potražnja iz Azije. Međutim, postoji mogućnost da bi nenormalni toplinski valovi i sušni uvjeti tijekom ljeta, zajedno s ponovnim porastom potražnje za LNG-om u Aziji, mogli izvršiti pritisak na cijene.

Ulagači u hedge fondove igraju važnu ulogu kao pokretači cijena na brojnim tržištima roba. Njihova kupovna aktivnost obično dovodi do povećanja cijena. Međutim, važno je napomenuti da ti špekulanti trenutno drže najmanja neto ulaganja u cijelom poljoprivrednom kompleksu u 32 mjeseca. Jasan znak da su hedge fondovi povukli svoje oklade na agri robama. Nekoliko čimbenika doprinosi ovoj situaciji.

Prvo, Brazil je postigao rekordnu žetvu soje. Osim toga, došlo je do viška pristupačnih globalnih tokova žitarica, dok je kineska potražnja i dalje slaba. Štoviše, zabrinutost u vezi s mogućom recesijom i padom cijena sirove nafte utjecala je na odluke ovih špekulanata. Zašto je ovo važno? Ulazimo u vrlo važan period godine za proizvodnju kukuruza i soje u SAD-u. Sjetva soje približno je na 50 posto, a kukuruza na 60 posto i radovi na sjetvi su u punom zamahu. To znači da će vremenski uvjeti imati veliki utjecaj na cijene kukuruza i soje u budućnosti, a hedge fondovi imaju mnogo prostora da kroz kupnju futuresa agri proizvoda vrate svoje pozicije ako se prognoze pogoršaju. Nešto što treba pažljivo pratiti sljedećih tjedana.

Izvješće USDA od petka bilo je bullish za pšenicu, ali bearish za kukuruz i soju. Doista, svjetske zalihe i proizvodnja osam glavnih zemalja izvoznica pšenice za sezonu 2023./2024. pale su u usporedbi s tekućom sezonom. To je uglavnom zbog pada proizvodnje koji se očekuje sljedeće sezone u Rusiji i Australiji. USDA procjenjuje buduću proizvodnju pšenice u Ukrajini na 16,5 milijuna tona, što je pad od 4,4 milijuna tona u odnosu na 2022., a proizvodnju kukuruza na 22 milijuna tona u usporedbi s 27 milijuna tona u 2022.

U međuvremenu, meteorolozi potvrđuju da ćemo se sljedećih tjedana prebaciti s fenomena La Nina na El Nino. To bi dovelo do naglog pada proizvodnje u Australiji krajem godine zbog deficita vode te povećanja u Argentini s obilnijim oborinama na južnoameričkom kontinentu. Dok su vremenski uvjeti općenito povoljni za sljedeću žetvu u Europi, Španjolska je iznimka s ozbiljnom sušom i povijesnim deficitom vode. Zabrinutost oko stanja usjeva mogla bi se pojaviti ako se oborine nastave sljedećih tjedana.

Pritisak na cijene aluminija

Na CBOT-u na početku tjedna cijena pšenice novog roda oko 6,6 $/bu, kukuruza starog roda oko 5,9 $/bu, dok je cijena soje starog roda oko 14 $/bu. Na razini prošlog tjedna, pšenica je pala 5,75 €/tm te se očekuje nastavak trgovine oko ove razine. Cijena kukuruza na razini tjedna pala je 2,25 €/t, ali se očekuje da bi cijena magla porasti iznad razine od 6 $/bu. Soja je prošli tjedan pala 10,25 €/t, te se očekuje daljnji pad cijene prema razini od 13,7 $/bu. Na MATIF-u pšenica novi rod ispod 240 €/t, dok je kukuruz stari rod ispod 230 €/t.

Tursko ministarstvo obrane objavilo je da su strane blizu dogovora o produženju izvoza poljoprivrednih proizvoda iz ukrajinskih luka za dodatna dva mjeseca. Međutim, u ovom trenutku pritisak potencijalnog uroda novog roda i zaliha starog veće su od straha oko nastavka izvoza iz ukrajinskih luka. Ponuda nadmašuje potražnju. Novi rod pšenice u EU procijenjen na 130 milijuna tona, a kukuruza na 62,1 milijuna tona. U Brazilu se očekuje rekordan urod ove i sljedeće sezone; soje (155 milijuna tona i 163 milijuna tona) i kukuruza (125 milijuna tona i 130 milijuna tona), dok se u Argentini očekuje vrlo slab urod soje (samo 22 milijuna tona, vs 48 milijuna tona prošle godine) i kukuruza (36 milijuna tona, vs 52 milijuna tona prošle godine).

Udruga ukrajinskih uljara procjenjuje proizvodnju suncokretovog ulja u novoj sezoni na šest milijuna tona, značajno više nego 4,6 milijuna tona ove sezone. Povrh toga, prema najnovijem USDA izvještaju, svjetske zalihe biljnih ulja porast će s 4,56 milijuna tona u 2022/23. na 5,28 milijuna tona u 2023/24, zbog povećane prerade u Argentini, Brazilu, Kini i SAD-u. To je dosta snažan bearish signal za tržišta.

Terminske cijene bakra pale su prema granici od 3,8 $/lbs, najniže u zadnja četiri mjeseca, jer su znakovi sve manje potražnje nadjačali dokaze o ograničenoj ponudi. Ekonomski podaci kontinuirano sugeriraju da ponovno otvaranje kineskog gospodarstva nije opravdalo očekivanja oštrijeg oporavka, što je naglašeno neočekivanim smanjenjem PMI brojki za travanj. Posljedično, niska industrijska potražnja natjerala je drugo najveće svjetsko gospodarstvo da uveze 407 tisuća tona bakra tijekom tog razdoblja, što je smanjenje od 12,5 posto u usporedbi s istim razdobljem prethodne godine. Ipak, ograničene zalihe ostaju bullish faktor.

Zalihe bakra na Shanghai Futures Exchange pale su ispod 135 tisuća tona, najniže ove godine, a one na Londonskoj burzi metala bile su ispod 60 tisuća tona, najniže od 2005. Terminske cijene aluminija pale su ispod 2.260 $/t, približavajući se najnižoj razini od studenog 2022., budući da se ponuda aluminija u Kini povećavala, a troškovi proizvodnje padali, što vrši pritisak na pad cijena aluminija. Kineska proizvodnja aluminija porasla je 1,5 posto na godišnjoj razini na 3,35 mil tona u travnju. Od siječnja do travnja proizvodnja je porasla za 3,9 posto na godišnjoj razini na 13,27 mil tona.

Dodatno, došlo je do povećanja proizvodnje i radnih stopa talionice aluminija, što će, kako se očekuje, dovesti do još veće proizvodnje aluminija u nadolazećim mjesecima. Unatoč ovom povećanju proizvodnje, još uvijek postoje relativno niske zalihe aluminija, što bi moglo pomoći u sprječavanju prevelikog pada cijena u kratkom roku. Međutim, budući da se proizvodni kapacitet nastavlja povećavati, vjerojatno će doći do viška ponude aluminija kasnije tijekom godine, što bi moglo uzrokovati pad cijena.