Milanović: Držat ću se Ustava, to je moj program

Zoran Milanović ponovno je izabran za predsjednika Republike Hrvatske. Osvojio je 74,88 posto glasova u drugom krugu izbora

Predsjednik Zoran Milanović, koji je večeras osvojio svoj drugi predsjednički mandat, poručio je da će se i u nadolazećem petogodišnjem mandatu na čelu Hrvatske držati Ustava koji je njegov program, a Vladi je, kao i nakon prvog kruga izbora, poslao poruku o ispruženoj ruci.

- Hrvatska, hvala ti, BiH, hvala ti, hvala svim Hrvatima u Hrvatskoj i svijetu. Ovo je za mene osobno velik dan i ovu pobjedu doživljavam kao priznanje i odobravanje svog rada posljednjih pet godina, akt povjerenja ljudi prema meni. Ali i kao plebiscitarnu poruku onima koji bi je trebali čuti i molim da je čuju. Ima još jedna kategorija naših građana, molim veliki pljesak i za članove HDZ-a - poručio je Milanović.

Prema privremenim rezultatima DIP-a Milanović je osvojio 74,88 posto glasova, a Dragan Primorac 25,32 posto, nakon 99,66 posto obrađenih biračkih mjesta. Milanović je dobio 1.119.770 glasova, a Primorac 379.711.

Stranački dužnosnici SDP-a i partnerskih stranaka koje su podržale Milanovića za drugi mandat na Pantovčaku, kao i brojni simpatizeri, dupkom su ispunili Tvornicu kulture te u pobjedničkoj atmosferi pozdravile novog/starog predsjednika. Uz njega je bila supruga Sanja, a za govornicu se nije popeo uz taktove pjesme Treblebass grupe Svadbas već uz pjesmu sjevernoirska pop grupe ‘Things Can Only Get Better‘. Okupljeni su njegov govor prekidali uzvicima ‘Zoki, Zoki‘.

- U ovih 20 i nešto godina sam uvijek davao sve od sebe da govorim istinu, možda nekad nisi svjestan da nisi u pravu, ali bitno je da svjesno ne radiš ono što sam slušao zadnjih nekoliko mjeseci, bilo je vrlo ružno, ali to je sad gotovo - naglasio je.

Kao i u izbornoj noći nakon prvog kruga, Milanović je i sada poslao poruku Vladi o ispruženoj ruci.

- To je moja dužnost prema onima koji obnašaju izvršnu vlast i koji kažu da su odgovorni za 99 posto stvari, a mi ostali za onih jedan posto. To su moje riječi od prije 10 godina i molim Vladu da to čuje, to su im građani večeras poručili. Ovo nije podrška meni, da se ne lažemo, nitko nema podršku 75 posto birača, to je samo u ovom trenutku i samo danas - dodao je.

Milanović je naglasio da će se i u nadolazećem petogodišnjem mandati držati Ustava te da je to njegov program.

- 75 posto birača koji su danas izrazili svoju volju slažu se s time i ponovno pozivam - čujte to. Ovo je pitanje dužnosti, a moja je dužnost da budem ravnopravan u pitanjima vanjske politike jer tako kaže Ustav - ustvrdio je dodavši kako to nalaže i suradnju s Vladom te sazivanje Vijeća za nacionalnu sigurnost, koje nije sazvano, naglasio je, tri godine.

Ne mojom krivnjom, kazao je. ‘Po pitanjima obrane i nacionalne sigurnosti ja ću biti Vrhovni zapovjednik, a ne ravnopravan, nego najodgovorniji jer tako kaže Ustav‘, poručio je.

Ponovno se obratio svima koji su glasali za njega uz zahvalu. ‘Dragi prijatelji, Hrvatice i Hrvati u Hrvatskoj, u BiH, važna stvar, borba ne prestaje, pravedna, čista i legalna za vaša prava, hvala vam na vašim glasovima, hvala na glasovima hrvatskih nacionalnih manjina, ovo je njihova domovina i uvijek će biti njihova i naša Hrvatska‘, rekao je dok su ga okupljeni prekinuli pljeskom.

Neću najavljivati nikakve dopise ni javne pritiske prema predsjedniku Vlade, ali morat ćemo razgovarati, poručio je premijeru Andreju Plenkoviću.

- Drugi lauf je gotov, pogledajte semafor, jedino tako se može, sportski, za Hrvatsku kakvu želimo, domovini vjerni, živjela naša Hrvatska - zaključio je Milanović.