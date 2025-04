Musk protiv carina: Sukob interesa na vrhu američke politike

Musk je ušao u javni sukob s Trumpovim savjetnikom za trgovinu i pozvao na ukidanje carina s Europom

Američki predsjednik Donald Trump pojačao je svoju politiku carina, unatoč globalnom padu burzovnih indeksa, izazivajući uznemirenost na tržištima i među saveznicima. No, unutar njegova tima počele su se nazirati pukotine a najvidljivija među njima je javni sukob između tehnološkog maga i DOGE operativca Elona Muska i predsjednikovog savjetnika za trgovinu Petera Navarra.

Napetosti su eskalirale nakon što je Trump ovog tjedna objavio novi paket carina koji pogađa gotovo sve američke trgovinske partnere. Riječ je o zaokretu u odnosu na višedesetljetnu politiku SAD-a, a reakcije tržišta nisu izostale jer su svi glavni burzovni indeksi (Dow Jones, S&P 500 i Nasdaq) pali su više od pet posto u tjedan dana, što je njihov najgori rezultat još od pandemije 2020.

Peter Navarro, dugogodišnji Trumpov savjetnik i glavni zagovornik protekcionizma, branio je carine u intervjuu za CNN, poručivši da ‘tržište samo traži svoje dno‘ te je predvidio da će Dow Jones tijekom Trumpova mandata dosegnuti 50.000 bodova. (u ponedjeljak ujutro indeks je iznosio 38.314 bodova.)

Nedugo nakon intervjua, korisnik platforme X (nekadašnjeg Twittera), kojom upravlja Musk, objavio je isječak Navarrova gostovanja i podsjetio na njegov doktorat s Harvarda na što je Musk ekspresno reagirao.

- Doktorat iz ekonomije s Harvarda nije prednost, već mana - napisao je Musk.

Sukob oko Europe

Musk, koji u aktualnoj administraciji vodi novoosnovani Department of Government Efficiency (DOGE), zadužen za smanjenje državne potrošnje, u subotu je putem videoveze sudjelovao na razgovoru s talijanskim potpredsjednikom vlade Matteom Salvinijem.

Tom je prigodom pozvao na stvaranje zone slobodne trgovine između SAD-a i Europske unije.

- Idealno bi bilo da i Europa i SAD pristupe nultoj carinskoj stopi, to bi značilo pravu zonu slobodne trgovine - izjavio je Musk, suprotstavljajući se aktualnoj odluci Bijele kuće.

Muskove su kompanije također pogođene novim mjerama. Tesla je u prva dva mjeseca 2025. zabilježila pad prodaje u Europi od čak 49 posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine, prema podacima Europskog udruženja proizvođača automobila. Dionica tvrtke pala je za gotovo polovicu u odnosu na prosinac.

Navarro: On samo prodaje aute

U nedjelju se na Fox Newsu oglasio i Navarro.

- Zanimljivo je čuti Elona Muska kako zagovara nulte carine s Europom. On zapravo ne razumije ekonomsku sliku. Treba znati da je Elon – prodavač automobila. To je ono što on radi – rekao je Navarro čime je implicirao da su Muskovi istupi motivirani poslovnim interesima, a ne širim ekonomskim ciljevima.

Musk je na to reagirao novom objavom na X-u u kojoj je objavio video američkog ekonomista Miltona Friedmana koji koristi primjer obične olovke kako bi objasnio snagu složene globalne proizvodnje i slobodnog tržišta. Inače, Friedman je bio vodeći zagovornik monetarizma i deregulacije, čije su ideje oblikovale globalnu ekonomsku politiku krajem 20. stoljeća. Bio je odlučan protivnik carina, protekcionizma i državne intervencije te je smatrao da slobodno tržište omogućuje najučinkovitiju raspodjelu resursa i potiče mir među državama.

Ovo nije prvi put da Musk progovara o carinskim politikama. Još prošlog mjeseca Tesla je poslala dopis Uredu američkog trgovinskog predstavnika, u kojem upozorava da američki izvoznici, osobito proizvođači električnih vozila, trpe nerazmjerno velik udarac kada druge države uzvrate carinama.

- Prošle američke carinske mjere dovele su do trenutnih protumjera, uključujući povećane carine na američka električna vozila - stajalo je u pismu.

Pukotine u kabinetu?

Osim Musk-Navarro sukoba, i drugi istupi ukazuju na različite stavove unutar Trumpove administracije. Ministar trgovine Howard Lutnick u nedjelju je poručio da ‘deset postotne osnovne carine ostaju na snazi danima i tjednima‘, dok je ministar financija Scott Bessent istoga dana izjavio da se više od 50 zemalja javilo Washingtonu s prijedlozima za pregovore o smanjenju carina. Koja politika i narativ će prevladati ostaje za vidjeti u idućim danima koji će zasigurno biti uzbudljivi.