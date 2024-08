Najveći dnevni skok S&P i Nasdaq indeksa od veljače, FED ostavio kamatne stope na istim razinama

Na Wall Streetu su S&P 500 i Nasdaq indeks u srijedu ostvarili najveći dnevni uzlet još od 22. veljače, poduprti skokom cijena dionica proizvođača čipova i singaliziranjem Feda da bi u rujnu mogao sniziti kamatne stope ako se inflacija smiri.

Dow Jones indeks u srijedu je porastao 0,24 posto na 40.842 boda. Istodobno, S&P 500 indeks skočio je 1,58 posto, na 5.522 boda, a Nasdaq za 2,64 posto, na 17.599 bodova.

U mjesecu srpnju tako je S&P 500 porastao 1,1 posto, Nasdaq 0,8 posto, dok je Dow Jones skočio 4,4 posto.

Fed je u srijedu, nakon dvodnevnog zasjedanja, objavio da je kamatne stope ostavio na postojećoj razini, u rangu između 5,25 i 5,5 posto, no otvorio je vrata popuštanju monetarne politike na svom zasjedanju u rujnu, sedam tjedana uoči američkih predsjedničkih izbora, koji se održavaju u studenome. Signaliziranje spuštanja kamatnih stopa utjecalo je na pad prinosa po 10-godišnjim američkim trezorskim zapisima sa 9,8 na 4,043 posto.

- Bila je to najgore čuvana tajna na planetu da Fed neće sniziti kamate u srpnju. Fed će imati svoj sjajni dan u rujnu kad će spustiti kamatne stope za 25 ili 50 baznih bodova, no ne bih bio iznenađen da je to već uračunato u cijenu dionica - ističe Jake Dollarhide, izvršni direktor u investicijskom društvu Longbow Asset Management.

Tijekom novinske konferencije predsjednik Feda Jerome Powell kazao je da su monetarni zakonodavci raspravljali o smanjivanju kamatnih stopa, no da je "velika većina" smatrala kako sada nije dobar trenutak.

- Sama Powellova izjava nije pomakla ni iglu, no slušajući ga kako govori, bilo je jasno da su zaključili i da će isporučiti snižavanje kamatnih stopa u rujnu - rekao je Mark Malek iz Siebert Nexta.

Najveća dobitnica bila je dionica Nvidie, sa skokom cijene za gotovo 13 posto, potpomognuta optimističnom prognozom prodaje u 2024. za čipove potrebne za umjetnu inteligenciju AMD-a, čije su, pak, cijene dionice porasle 4,3 posto.

Cijena dionice Microsofta pala je 1 posto, nakon što je izvijestio o prihodima od dijela poslovanja koje se bavi umjetnom inteligencijom ispod očekivanja tržišta, dok je dionica Mete poskupjela 5 posto nakon zatvaranja tržišta, po objavi dobrih poslovnih rezultata.

Na europskim burzama cijene dionica također su u srijedu porasle. Tako je frankfurtski DAX porastao 0,53 posto, na 18.508 bodova, londonski Ftse za 1,13 posto, na 8.367 bodova, a pariški cac za 0,76 posto, na 7.531 bod.

Porast apetita za rizikom ojačao azijske burze

Na azijskim burzama u četvrtak je većina regionalnih indeksa porasla, prateći oporavak cijena tehnoloških dionica potpomognutih Metom i Nvidijom, dok su izgledi sa snižavanjem američkih kamatnih stopa ojačali globalno tržište obveznica i cijene nafte.

MSCI indeks azijsko-pacifičkih dionica oko 6,30 sati bio je u plusu 0,7 posto, završivši mjesec srpanj bez većih pomaka. Pritom je MSCI regionalni indeks IT kompanija skočio 2 posto.

No, japanski Nikkei potonuo je 2,6 posto, zbog izgleda za daljnjim zaoštravanjem japanske monetarne politike, što poskupljuje tečaj jena, pa uobičajeno odvraća ulagače od ulaganja u dionice. Jači jen nagriza konkurentnost japanskog izvoza na globalnom tržištu.

Blago su oslabili i kineski burzovni indeksi, oko 0,2 posto, nakon što je istraživanje jedne privatne tvrtke pokazalo da je kineski industrijski sektor u srpnju zabilježio neočekivani pad aktivnosti, što je loš signal u vezi zamaha drugog najvećeg svjetskog gospodarstva.