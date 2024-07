Napad na Trumpa utjecao i na tržišta: Ojačali dolar i bitcoin, a zlato testira rekordne razine

Tržište je na napad reagiralo povećanjem stopa američkih državnih obveznica

85 posto proizvodnje zlata otišlo je izravno u središnje banke

zemlje BRICS-a sada predstavljaju 35,7 posto globalnog BDP-a

Potražnja za benzinom dosegnula je najvišu razinu od 2019. godine

Cijene Robusta kave upravo su dosegle najvišu razinu u posljednjih 45 godina

Nemoguće je ne započeti analizu kretanja burzovnih roba, a da se spomenemo pokušaj atentata na Donalda Trumpa. Naravno da je to imalo utjecaj na tržište, a možemo se samo zapitati kako bi izgledao početak tjedna da je Trump ubijen. Osim što je pokušaj atentata na Trumpa povećao njegove izglede za pobjedu na nadolazećim izborima, dolar je ojačao što stvara pritisak na robe. Na valutnim je tržištima vrijednost dolara prema košarici valuta blago porasla. Dolarov indeks (DXY), kreće se iznad 104 boda. Pritom se tečaj dolara prema euru vrti oko 1,09. Napad ili predizborni ‘False Flag‘? Na ovom aspektu ne treba posebno duljiti, ima na desetke raznih analiza u svim medijima. Ono što je sigurno je da je najveći globalni geopolitički rizik za 2024. vezan uz američke predsjedničke izbore.

Ray Dalio procjenjuje mogućnost novog napada velikom, proglašavanje izvanrednog stanja vjerojatnim, a moguć je i građanski rat. Katastrofalni scenarij, ali idealan za odvraćanje javnosti od vjerojatnih bankrota banaka i devalvacije FIAT valuta. Tržište je na napad reagiralo povećanjem stopa američkih državnih obveznica, odražavajući strah od učinaka Trumpove politike na inflaciju i dug. Bitcoin je skočio na iznad 63 tisuće dolara u znak suosjećanja s Trumpovim povećanim izgledima za pobjedu na predsjedničkim izborima, jer se smatra da bi Trumpova potencijalna pobjeda mogla dovesti do smanjenja poreza, viših cijena i labavljenja propisa.

BRICS premašio G7

Zlato je poraslo iznad 2.420 $/oz, testirajući rekordne razine, nakon što je predsjednik FED-a Jerome Powell naznačio da središnja banka ne mora čekati da inflacija dosegne dva posto prije nego što smanji kamatne stope. Američki CPI bilježi na godišnjoj razini rast od tri posto, u odnosu na očekivanja od 3,1 posto. Naveo je nedavne podatke o pozitivnoj inflaciji koji sugeriraju da cjenovni pritisci popuštaju i naglasio potrebu za snažnijim znakovima održivog pomaka prema cilju od dva posto, umjesto čekanja da doista dosegne tu granicu. Uz to, zabrinutost zbog potencijalnog političkog nasilja i njegovog utjecaja na stabilnost tržišta pridonijela je rastu cijena zlata.

Zlato je također zabilježilo svoj treći uzastopni tjedni rast u petak. Inače, potražnja za zlatom iz Kine i središnjih banaka činila je 85 posto ponude u prva tri mjeseca 2024. Drugim riječima, 85 posto proizvodnje zlata otišlo je izravno u središnje banke, koje izdaju fiat valutu. Kad već spominjemo zlato, zanimljivo je prokomentirati i Bitcoin kojeg tržište doživljava kao sigurnu luku kada god se pojave globalne napetosti. Tako je prije ovog skoka za vikend, Bitcoin zapravo bio u padu i zabilježio je najveći pad u tom trenutnom ciklusu, pad od 26 posto od svog cjenovnog vrhunca. Međutim, to nije ništa u usporedbi s prethodnim korekcijama tržišta bikova: od postanka do 2011. pad od 49 posto, u periodu od 2011. do 2013. pad od 71 posto, u periodu od 2015. do 2017. pad od 36 posto te u periodu od 2018. do 2021. pad od 63 posto.

Prema podacima Svjetske banke, zemlje BRICS-a sada predstavljaju 35,7 posto globalnog BDP-a, značajno premašujući G7 koje sada čine 29 posto globalnog BDP-a. Od 2006. udio BRICS-a porastao je za 10,2 postotna boda, dok se udio G7 smanjio za 9,7 postotna boda. Kineski BDP u proteklom je kvartalu porastao 4,7 posto na godišnjoj razini, sporije nego u prethodnom kvartalu i manje od očekivanih 5,1 posto. Na slabost drugog po veličini svjetskog gospodarstva ukazuju i podaci o oštrom padu cijena novih stanova, kao i sporom rastu prometa u maloprodaji – za dva posto na godišnjoj razini, ispod očekivanih 3,3 posto.

Visoka potražnja za benzinom

Na svjetskim su tržištima cijene nafte prošloga tjedna pale više od jedan posto, što je uglavnom posljedica zabrinutosti zbog sporog oporavka kineskog gospodarstva, najvećeg svjetskog uvoznika nafte. Terminska cijena nafte Brent je oko 85 $/bbl, dok je terminska cijena nafte WTI oko 82 $/bbl, dok tržišni igrači procjenjuju utjecaj ​​utjecaj napada tijekom vikenda na Donalda Trumpa i neizvjesnosti oko pregovora o prekidu vatre u Gazi. Tržište je bilo živnulo nakon objavljenih podataka o inflaciji u SAD-u, a potporu cijena pružaju i naznake snažne ljetne potražnje za gorivom u SAD-u. Potražnja za benzinom dosegnula je u prethodnom, prazničnom tjednu 9.4 milijuna barela dnevno, najvišu razinu od 2019., pokazali su novi podaci. Potražnja za avionskim gorivom bila je, pak, u protekla četiri tjedna u prosjeku najviša od siječnja 2020. Uglavnom zbog geopolitičkih napetosti na Bliskom istoku, cijene su nafte u plusu u odnosu na početak godine - na londonskom tržištu oko 11, a na američkom tržištu oko 15 posto.

Terminske cijene europskog prirodnog plina, TTF, stabilizirale su se oko razine od 31 do 32 €/MWh, ostajući blizu najnižih razina od sredine svibnja, zbog velikih razina popunjenosti skladišta i smanjene regionalne potražnje. Trenutačno su skladišni kapaciteti u Europi popunjeni s 80 posto kad su ljetni vrhunci. Protok plina iz Norveške nastavljen je postojano, bez neočekivanog održavanja zbog sezone praznika. Porast proizvodnje vjetroelektrana također je pomogao smanjiti potražnju plina iz elektrana. Međutim, potencijalni rizici kao što su smanjeni ruski tokovi kroz Ukrajinu ili porast europske potražnje za plinom mogli bi dovesti do povećanja cijene. Posebno je zanimljiva situacija u US Freeport LNG postrojenju u Texasu, gdje se rad polako nastavlja nakon prekida prije uragana Beryl. Nadalje, održavanje francuskog LNG terminala Montoir produljeno je do 1. kolovoza, čime je odgođen prethodni datum ponovnog pokretanja 22. srpnja.

Cijene kave na rekordnim razinama

Što se tiče agri roba ovaj tjedan, tržište još treba osjetiti posljedice USDA izvještaja od petka, koji je bio bearish za pšenicu. Tržišta su odmah reagirala na izvještaj USDA-e u petak. Fondovi imaju velike short pozicije na soji, kukuruzu i pamuku. Generalno, fondovi su prodavali futuruese u šest od posljednih sedam tjedana i sada imaju najveću short poziciju još od rujna 2019. ‘Savršeno tempirane‘ kiše koje je donio uragan Beryl ovog su tjedna zahvatile istočni kukuruzni pojas u SAD-u, pospješujući izglede za proizvodnju kukuruza i soje tijekom ove kritične ljetne vegetacijske sezone. To je bio glavni okidač da fondovi nastave prodavati kukuruz na burzi, jer se očekuje veliki urod s potencijalno rekordnim prinosima. Sve u svemu, s obje strane Atlantika, u odnosu na žitarice i soju, fondovi su kratki gotovo 74 milijuna tona roba, što je dovelo do najniže cijene soje u zadnje četiri godine, a cijene pšenice su najniže u zadnja gotovo četiri mjeseca. Imajte na umu da su brojke za prošli utorak. Od tada je prodaja nadmašila kupnju i sada je ‘short‘ pozicija znatno veća. Situacija je slična onoj koju smo vidjeli u ožujku, a onda svi znamo što se dogodilo u dva mjeseca nakon toga.

Prošli tjedan je na CBOT-u pšenica izgubila 6,7 posto, kukuruz dva posto, a soja 5,7 posto. Dovoljno da trgovci fizičkom robom i proizvođači u očaju počupaju još ono malo kose koja im je preostala. Europski kontinent ostaje podijeljen na dva dijela u meteorološkom smislu dijagonalom jugozapad/sjeveroistok. Na zapadu se zadržava vlažno i nestabilno vrijeme. To je dobro za proljetne usjeve, ali otežava berbu ozimih usjeva. Na istoku su i dalje prisutne suša i vrućina, što omogućuje brzi napredak žetve, ali istovremeno oštećuje proljetne usjeve. Kao rezultat toga, tržište pšenice i dalje pati od pritiska žetve u Crnom moru, dok se kukuruz bolje drži usprkos strahovima od manje proizvodnje na Balkanu i u Crnom moru. Sjeme uljane repice je u međuvremenu palo zbog pada kanadske uljane repice, kojoj pogoduju dobri uvjeti usjeva.

I jedna loša vijest za sve ljubitelje kave. Cijene Robusta kave upravo su dosegle najvišu razinu u posljednjih 45 godina! Glavni pokretač i dalje je loše vrijeme u Vijetnamu (najvećem svjetskom proizvođaču ove vrste kave), ali u pozadini je i brz porast potrošnje kave u Kini koja inače voli čaj.

Terminske cijene bakra pale su u ponedjeljak na oko 4,55 $/lbs, povećavajući gubitke od prošlog tjedna jer su razočaravajući ekonomski podaci u Kini utjecali na raspoloženje, iako su se trgovci nadali da će slabi podaci dovesti do daljnjeg poticaja. Ulagači sada čekaju ishod Trećeg plenuma ovog tjedna na kojem će najviši kineski dužnosnici raspravljati o reformama i planovima modernizacije. Cijene bakra također su bile pod pritiskom snažnog dolara. U međuvremenu, podaci Londonske burze metala pokazali su da su se zalihe bakra prošlog tjedna popele na 206 tisuća tona, najviše od listopada 2021.