Nathalie Rayes: Od američkih investitora čujem jedino: ‘Kako možemo ulagati u Hrvatsku?‘

Nathalie Rayes, veleposlanica Sjedinjenih Američkih Država, u Hrvatskoj je tek desetak mjeseci i, ako je vjerovati njezinu predosjećaju, uskoro napušta poziciju glavne američke diplomatkinje u našoj zemlji. Naravno, iznenađenja su moguća, ali spremna je prihvatiti odluku 47. američkog predsjednika Donalda Trumpa, ma kakva bila. Naravno da je to bio povod i da Lider razgovara s veleposlanicom Rayes, ponajviše zbog toga što u Hrvatskoj imamo i sve više američkih investicija, poput osječkog Jabila, a ako je vjerovati njezinim najavama, uskoro bih ih moglo biti i više.

Građani SAD-a izabrali su novog predsjednika, Donalda Trumpa, i sve zanima kako će njegov izbor utjecati na američku unutarnju politiku, ali i vanjsku.

– Kako ste i sami rekli, američki je narod izabrao novog predsjednika koji će tijekom sljedećega predsjedničkog mandata predstavljati našu zemlju. Svi se sada moramo strpjeti i pričekati kraj siječnja, kad stupa na dužnost i kad ćemo vidjeti kakva će biti nova politika Bijele kuće, i unutarnja i vanjska. Sa sigurnošću vam mogu reći, a tiče se vaše zemlje, da su odnosi između SAD-a i Hrvatske izgrađeni na vrlo jakim temeljima, a svi dobro znamo da jake temelje ništa ne može poremetiti, ni potres ni uragan. Stoga imam razloga vjerovati da će odnosi između dviju zemalja unatoč promjenama unutar Bijele kuće sve više jačati.

Hrvatska nema nikakva razloga za bojazan da će je SAD, kao glavni geopolitički saveznik, napustiti ili da nas u slučaju opasnosti neće braniti, što je teza koja se provlačila kroz hrvatske medije nakon izbora za američkog predsjednika?

– SAD ne okreće glavu od svojih odgovornosti. Nikada nismo i nikada nećemo.

Kako mislite da će izgledati nova politika SAD-a prema NATO-u, pogotovo u kontekstu Hrvatske?

– Kad govorimo o tome, jako je važno napomenuti da je Hrvatska predano radila na ispunjenju cilja o izdvajanju dva posto svoga BDP-a na obranu. Za SAD to je iznimno važno, da se naši saveznici mogu obraniti, da su jaki i da sve članice jednako pridonose zajedničkoj sigurnosti i obrambenim sposobnostima Saveza. Ponosna sam na to što će Hrvatska taj cilj ispuniti već u prvome tromjesečju 2025., to je iznimno zdravo za nju, jednako kao što će to biti iznimno važno i zdravo za druge članice Saveza, premda, svjesni smo toga, tolike iznose nije uvijek lako osigurati.

Hoće li tih dva posto biti dovoljno za novu američku administraciju?

– Za Hrvatsku je to bio prvi cilj i on je ispunjen, što je velika pobjeda, no svi članovi NATO-a moraju pridonositi i činiti više za našu zajedničku obranu. Prvi je korak s vaše strane napravljen.

Što mislite o Trumpovoj najavi uvođenja novih carina na uvoz? To će itekako utjecati na tržište mnogih zemalja Europske unije, posljedično i na Hrvatsku.

– Ne mogu nagađati kakvu će politiku voditi novi predsjednik SAD-a i koje će odluke donositi. Mogu reći, jer to je poznata činjenica, da je novoizabrani predsjednik već imenovao senatora Marca Rubija državnim tajnikom, a on ima višegodišnje iskustvo u vanjskoj politici. Osim toga, Donald Trump već je bio predsjednik, pa njegova politika neće biti pretjerano nova ni za američki narod ni za svijet.

Nedavno je u Osijeku otvorena tvornica Jabil, što je također američka investicija, dakle možemo očekivati još takvih prilika?

– Naravno. Jabil u Osijeku ​velika je investicija; uloženo je sto milijuna eura, a u pogonu će se zaposliti 1500 ljudi. To je tek prva faza tog projekta, može ih se očekivati i više. Inače, naziv kompanije Jabil pokrata je imena njezinih osnivača Jamesa i Billa, riječ je o dvojici poslovnih partnera s Floride; mnogo ljudi u Hrvatskoj to nije znalo. Osim Jabila, u Hrvatskoj je Pfizer, koji ima proizvodni kompleks nedaleko od Zagreba i također razmišlja o ekspanziji. Imamo i primjer Vertiva i Digital Realtyja, kompanija koje su ovdje osnovale svoja digitalna sjedišta. Američki ulagači zainteresirani su za projekte u turizmu, farmaceutskoj industriji; zanimljive su im i prilike u tehnološkom sektoru, autoindustriji zbog Rimac Automobila, koji proizvodi i brza električna vozila, ali i baterije, pa na kraju i u proizvodnji, što nekako najviše zanima vašu javnost jer je riječ o velikom broju radnih mjesta.

Zanima ih i turizam? Osim nekoliko hotela pod američkim brendovima, nismo vidjeli veće američke investicije u taj sektor.

– Imate već Marriott i Hilton, a voljela bih u Hrvatskoj vidjeti Four Seasons, kao i St. Regis Hotels & Resorts. Doći će i oni, možda treba vremena, ali hrvatski turizam spreman je i za takve investicijske iskorake.

Ovdje uvijek imamo dojam da su američkom kapitalu zanimljivije druge zemlje i da o Hrvatskoj među stranim investitorima i dalje kruži fama da smo neprijateljski raspoloženi prema stranom kapitalu.

– Ja to nisam čula! Od američkih investitora čujem jedino: ‘Kako možemo ulagati u Hrvatsku?‘ To ih zanima, zanimaju ih prilike i zanima ih kako uspostaviti kontakte. Zanima ih također ima li Hrvatska stabilnu vladu, stabilnu valutu, stabilan ljudski kapital, a sve to imate. Osim toga, ovo je divna zemlja za život, što nije nevažno jer investitore zanima i kvaliteta života u vašoj zemlji, a i s tim dobro stojite.

