(Ne)pravda je u Hrvatskoj spora, ali ne i najsporija

Ima li samo hrvatsko pravosuđe problema s kojima se druge zemlje članice EU-a ne suočavaju? Nikako, rekli bismo, jer i mnoge od njih, čak i one za koje znamo da je u njima pravna država jača nego kod nas, imaju probleme sa sporošću rješavanja sudskih postupaka. Pokazuju to usporedni rezultati Europske komisije za učinkovitost pravosuđa (CEPEJ), koji su, doduše, prilično šaroliki, zbog čega ih je teško generalizirati.

U prikupljanju podataka pomogao nam je Neven Mates iz Centra za demokraciju i pravo ‘Miko Tripalo‘, kao i profesor na Pravnom fakultetu u Zagrebu Alan Uzelac, no obojica su nam skrenula pozornost na to da su navedeni rezultati manjkavi jer ponegdje podaci nedostaju, metodologija dobivanja podataka također se katkad razlikuje, a gdjegdje nema podataka o nekim vrstama sporova. Ipak, generalna slika može se izvući, a ona nam kaže da i druge zemlje članice EU-a imaju problema s pravosuđem.

Prema tim podacima, procijenjeno vrijeme potrebno za rješavanje građanskih, trgovačkih, upravnih i drugih predmeta u prvom stupnju 2012. te od 2019. do 2021. za Hrvatsku uopće nije loše. Primjerice, 2012. bila su potrebna 133 dana da se u našoj zemlji riješe predmeti, u Francuskoj 275, u Italiji čak 391 dan. Pomalo smo ljubomorni na Dansku, u kojoj se u 17 dana riješi predmet, ali i Estoniju i Litvu, gdje se svi prvostupanjski sporovi riješe u 44 dana. Iznenađuje da je procijenjeno trajanje prvostupanjskog postupka u Bugarskoj bilo 74 dana, a među ekstremno spora pravosuđa te godine ubrajali su se Cipar (534), Grčka (677), Malta (707) i Portugal 860).

Hrvatska je bila u zlatnoj sredini, kako se to kaže, u društvu Finske (101 dan), Slovenije (113 dana), Češke (116 dana), kao i Rumunjske (161 dan). Sudeći prema podacima od 2019. do 2021., ondje je i ostala. U Hrvatskoj je to vrijeme 2019. palo na 130 dana, a u sljedeće dvije godine – korone i potresa – još se skratilo: za rješavanje sporova trebalo je 120 dana, što je pomalo neočekivano s obzirom na radne i tehničke teškoće u te dvije godine.

Ipak, malo su drukčiji podaci Ministarstva pravosuđa i uprave, doduše najnoviji, tj. od početka ove godine do kraja rujna, jer na svim prvostupanjskim sudovima predmeti se rješavaju 159 dana, na drugostupanjskima 196 dana, a Vrhovnom sudu treba 235 dana. U prosjeku na svim sudovima rješavanje sporova traje 163 dana. Bez obzira na razliku tih podataka, još smo u zlatnoj sredini, s tim da treba reći da je CEPEJ iznio procjene trajanja sudskih postupaka koje su, barem što se tiče nas, malo optimističnije nego što smo mogli pretpostaviti.

Porazni treći stupanj

Međutim, to je nekakav prosjek svih sudskih postupaka. Mnogo lošije stojimo kad je riječ samo o rješavanju parničnih građanskih i trgovačkih predmeta u prvom stupnju. U 2012. trebalo nam je 457 dana da riješimo te predmete i od nas su lošije bile samo Grčka (469), Italija (590) i Malta (685), iako se ni Portugalci ne mogu pohvaliti brzinom (369), kao ni Finci (325), Slovenci (318) i Francuzi (311). Taj je broj u Hrvatskoj od 2019. do 2021. rastao (559), a zanimljivo je da je u Portugalu pao na 253, gotovo na razinu Njemačke (231). U Italiji je rastao zbog restriktivnih mjera tijekom COVID-a, no 2021. broj je opet počeo padati na 560 dana.

Puno je bolja situacija za Hrvatsku kad govorimo o prvostupanjskim upravnim predmetima koji se vode u nesudskim institucijama i u kojima su znatno skraćeni postupci. Godine 2012. upravni spor ​trajao je 523 dana i bili smo u društvu Slovaka (733) i Talijana (886). Iz te godine nema podataka za Portugal, ali pretpostavljamo da su i ondje postupci trajali i trajali s obzirom na to da je prosjek od 2019. do 2021. bio 800 dana. Najbolji su u tom smislu bili Estonci (108) i Poljaci (112); Nizozemci nisu bili loši (165), Francuzi su pak bili osrednji (302).

Međutim, od 2019. do 2021. situacija u prvostupanjskim upravnim sporovima u Hrvatskoj promijenila se nabolje. Primjerice, i više su nego prepolovljeni, pa su se 2019. rješavali u 187 dana, sljedeće godine u 179 dana, a 2021. upravnim sudovima trebalo je 166 dana. Pritom je zanimljivo da je broj dana postupka za to vrijeme rastao u jednoj Nizozemskoj, za koju bismo se mogli zakleti da je bolja od Hrvatske. U toj je zemlji 2019. upravnim sucima trebalo 215 dana, sljedeće godine bili su još sporiji (304), a 2021. ipak su pali na 265 dana.

Pretpostavljamo da je i ondje na usporavanje rješavanja predmeta utjecala pandemija. Kad je riječ o upravnim sporovima, još se nijedna zemlja Beneluxa​ ne može pohvaliti rezultatima jer je Belgijcima 2019. trebalo 418 dana da riješe upravni spor (nema podataka za 2012.), ali u sljedeće dvije godine dugotrajnost postupka ipak je prepolovljena. Zanimljiv je tu i Luksemburg, bogata zemlja koja se doživljava kao ona u kojoj stanuje pravna država. U 2020. i 2021. prvostupanjski upravni postupci ondje su trajali više od 500 dana.

Slično možemo reći kad pogledamo drugostupanjske upravne sporove, ali porazan je podatak za Hrvatsku kad govorimo o trećestupanjskom rješavanju upravnih sporova na sudovima. Da bi ga upravni sud riješio, trebalo mu je 2021. rekordnih 1895 dana i u tom smislu najlošiji smo u Europskoj uniji. Malo su bolje Grčka (1324) i Slovačka (828), makar se opet ni Belgija (501) ni Nizozemska (414) ne bi imale čime pohvaliti. Mađarski su upravni sudovi najbrži, treba im 55 dana; slijede ih švedski s 99 dana.

