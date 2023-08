Njemačka rastavlja vjetroelektrane kako bi napravili prostora za rudnike ugljena

Njemački energetski div RWE započeo je rastavljanjem vjetroelektrana kako bi napravili mjesta za daljnje širenje otvorenog rudnika lignita u zapadnoj regiji Sjeverna Rajna Vestfalija. Jedna vjetroturbina već je demontirana, a daljnjih sedam planiraju ukloniti kako bi se iskopalo dodatnih 15 do 20 milijuna tona takozvanog ‘smeđeg‘ ugljena, izvora energije koji najviše zagađuje okoliš.

Rušenje vjetroelektrana dio je dogovora postignutog prošle godine između Roberta Habecka, ministra za gospodarstvo i klimatske akcije stranke Zelenih i Mone Neubaur, koja je ministrica gospodarstva za Sjevernu Rajnu Vestfaliju, kako bi se omogućilo proširenje rudnika. Zauzvrat, RWE je morao pristati na postupno ukidanje ugljena do 2030., osam godina prije prethodnog roka.

- Ovo je dobar dan za zaštitu klime - rekao je tada Habeck.

Međutim, ovotjedni potez izazvao je zgražanje aktivista.

- Trenutna klimatska kriza zahtijeva hitne i usklađene napore kako bi se ubrzalo postavljanje svake pojedine vjetroturbine, solarnog panela i toplinske pumpe. Sve što odvraća od ovog kritičnog nastojanja, posebice demontiranje obnovljivih izvora energije radi dobivanja više fosilnih goriva, mora biti nedvosmisleno zabranjeno - rekao je Fabian Hübner, viši aktivist u Beyond Fossil Fuels, koaliciji za klimu sa sjedištem u Njemačkoj

No RWE i njemačka vlada uporno su opravdavali širenje takozvanih polja ugljena Garzweiler ukazujući na rusku invaziju na Ukrajinu i energetsku krizu koja je uslijedila.

Prema RWE-u, proširenje je nužno ‘zbog energetske krize‘. Vlada u Berlinu slijedi tu logiku. Doista, neki od vodećih zagovornika RWE-ovih planova za širenje ugljena dolaze iz Stranke zelenih, jedne od tri vladajuće stranke u Njemačkoj.

Konzultantska tvrtka za energetiku Aurora otkrila je da bi proširenje otvorenog rudnika Garzweiler uzrokovalo da zemlja premaši svoja klimatska obećanja. Istraživači su također rekli da će ugljen lignita ionako vjerojatno nestati 2030. jer brzo postaje neekonomičan u usporedbi s drugim jeftinijim izvorima energije kao što su sunce i vjetar.

Proširenje Garzweilera također je posljednjih godina dovelo do značajnog uništenja i raseljavanja zajednica u području zapadno od Kölna te je nekoliko općina moralo biti preseljeno. To je došlo do vrhunca u siječnju kada je njemački sud u Münsteru dopustio RWE-u da sruši grad Lützerath, koji se nalazio na rubu površinskog kopa. Tisuće aktivista pohrlilo je u grad kako bi spriječili njegovo uništenje no vojna policija je istjerala aktiviste nakon višednevnih prosvjeda.