Nova afera na pomolu: Tko za HZJZ uvozi kineske testove na hripavac?

Kao da smo u smo se probudili u 2020. godini. Gotovo da nema portala koji nije izvijestio o velikim redovima za testiranje PCR testovima, samo što ovaj put u glavnoj ulozi nije Covid-19, već hripavac ili magareći kašalj. Bolest koja je manje-više neopasna, osim za dojenčad i malu djecu koja nisu cijepljenja, koja se uglavnom liječi antibiotikom, no prije ispisivanja recepta sugerira se napraviti test na hripavac kako bi se zaraza i potvrdila. Nije uputno piti antibiotik bez razloga pa je važno biti siguran.

A testiranje se na uputnicu, kao u vrijeme najžešće pandemije, provodi samo i isključivo na punktovima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ). Naravno uz neizostavne gužve, jer se opet govori o pandemiji i svaki je kašalj sumnjiv. Moguće je otići i na hitnu u Zaraznu, ali to se ne sugerira, osim ako su u pitanju neke žešće komplikacije. Doduše, moguće se testirati i u privatnim laboratorijima, no tamo je cijena testa od 55 do 60 eura.

I tu priča postaje zanimljiva: test na hripavac je najobičniji PCR test, takvi se u milijunima komada proizvode u Kini, a prema osobnom iskustvu autorice ovog teksta na punktu za testiranje HZJZ-a u Zagrebu se koristi test koji je proizvela kineska tvrtka Gongdong, specijalizirana za medicinski i laboratorijski potrošni materijal.

Kako se na stranim web shopovima taj se isti test može naručiti po cijeni od 50 centi, uputili smo pitanja i Ministarstvu zdravstva i HZJZ-u tko je uvoznik testova za hrvatsko tržište, s kim su sklopljeni ugovori o nabavci testova i po kojim cijenama.

Glasnogovornica ministra Vilija Beroša, Martina Lukačević, odgovorila je odmah s jednom rečenicom koju citiramo u potpunosti ‘kolege iz HZJZ-a pokrivaju ovu temu pa se javite njima direktno‘.

Nitko nije nadležan

Nakon nekoliko sati stiže telefonski poziv iz HZJZ-a u kojem nas Mary Novosel, koja vodi odnose s javnošću te institucije, usmeno obavještava da se za sva pitanja obratimo Ministarstvu jer, citiamo, ‘oni nisu nadležni‘. Nakon što smo im prenijeli poruku resornog ministarstva, stiže nam pismeni odgovor na upit.

Inače, u upitu tražimo informacije o tome koliko je u posljednjih mjesec dana obrađeno uzoraka testova na hripavac, koliko je to u usporedbi s mjesecom prije i s godinom prije. Također smo pitali od od koga nabavljaju testove, tko ih uvozi, koliko je tih testova ukupno uvezeno i nabavljeno i po kojoj cijeni.

Odgovor HZJZ-a prenosimo u cijelosti: ‘Služba za mikrobiologiju nema podatke o PCR dijagnostici hripavca na nacionalnoj razini. U 2023. godini smo do sada obradili PCR-om 2864 uzorka obriska nazofarinksa ili aspirata nazofarinksa te brisa ždrijela. U studenom 2717 uzoraka od kojih je 38,3 posto pozitivno, a 67,7 posto negativno. HZJZ je javni naručitelj te sve nabave provodi sukladno Zakonu o javnoj nabavi i objavljuje ih u Elektroničkom oglasniku javne nabave. S obzirom da naše djelatnosti ne uključuju uvoz robe istim se ne bavimo‘.

Na naš naknadni upit s kojim su konkretnim poslovnim subjektima sklopili ugovore o nabavci testova, odgovore dobili nismo. Kada ih dobijemo, objavit ćemo ih. No, ovakav je odgovor prilično netransparentan za jednu instituciju za koju se već postavljaju pitanja o interesima pojedinaca kad su nabavke testova i cjepiva u pitanju.