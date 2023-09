Nova uzbuđenja na tržištu burzovnih roba, upotreba eura za međunarodnu namiru pala na najnižu razinu svih vremena

Novi tjedan, nova uzbuđenja na nikad dosadnom tržištu burzovnih roba, s naftom u glavnoj ulozi. Ovaj tjedan tržišta će svoj fokus staviti na: (a) vremenske prognoze u SAD-u koje su postale hladnije i vlažnije, što će stabilizirati izglede za proizvodnju soje nakon vrućeg kolovoza, (b) tržište rada u SAD-u koje pokazuje znakove slabosti, što će izvršiti pritisak na američki dolar, (c) sirovu naftu koja je na novim najvišim razinama u zadnjih devet mjeseci, što podržava poljoprivredna tržišta povezana s energijom kao što su ulje graha, sjemenke uljane repice, kukuruz i šećer, (d) uz uobičajen pogled prema kineskom tržištu, tokove trgovine na Crnom moru i razine rijeke Mississippi uoči važnih izvješća o proizvodnji USDA WASDE sljedećeg tjedna.

Što se tiče nekih generalnih pokazatelja, dolarski indeks DXY iznad 104 boda, S&P 500 indeks iznad razine od 4.500 bodova, a indeks straha VIX pao je ispod 15. Goldman Sachs Commodity Index (GSCI) je u novom tjednu nakon dugo vremena ponovno iznad 600 bodova, a Bloomberg Commodity Index (BCI) je iznad 106 bodova.

Kina traži način kako da potakne svoje gospodarstvo. Premda kontinuirano rade na mjerama kojima je cilj potaknuti veću potražnju, čini se da će za sve to trebati vremena. Jedan od smjerova je da Kina smanji svoje bankovne rezerve kako bi pomogla u poticanju gospodarstva. To bi za posljedicu imalo pad juana, a to je ne nešto što oni (za sada) ne žele.

Posljednji podaci o otvaranju novih radnih mjesta u SAD-u pokazali su neke bearish brojke, ali to iskreno želi FED jer je tržište rada do sada bilo poprilično tvrdoglavo i jedan od razloga zašto FED nikako da krene s politikom monetarnog popuštanja. I ostali makroekonomski podaci poput kvartalnog BDP-a i/ili poslovanju su pomalo bearish, što je sve što FED ovog trenutka želi vidjeti u sklopu svoje borbe protiv inflacije.

Paradoksalno, ali je tako; navijaju za rast nezaposlenosti i smanjenje plaća. Još uvijek se čini da FED radi sjajan posao u upravljanju rizicima inflacije i recesije. Stav tržišta je za sada FED više neće podizati kamatne stope, a da bi rezovi mogli početi u svibnju 2024. godine.

Bijeg od eura? Upotreba eura za međunarodnu namiru pala je na najnižu razinu svih vremena u srpnju, prema podacima SWIFT-a. Statistika je pokazala da je udio prekograničnih transakcija koje uključuju drugu najpopularniju valutu na svijetu prošlog mjeseca pao na 24,4 posto, što je pad od 6,83 postotna boda u odnosu na prethodni mjesec.

Plaćanja u američkim dolarima skočila su 46,4 posto, dok su prekogranične transakcije s kineskim juanom skočile više od tri posto. U tom kontekstu, zanimljiva je izjava predsjednika Francuske koji potvrđuje da se svjetski poredak mijenja, sa sve težom i kompliciranijom situacijom, koja prijeti slabljenje Zapada, a posebice Europe.

Iznimno visoka popunjenost skladišta plina

Sirova nafta Brent kreće se u rasponu od 85 do 90 $/bbl, najvišim razinama od siječnja, a sve kao posljedica očekivanja da će čelnici OPEC+ produžiti mjere za održavanje opskrbe naftom. Zamjenik ruskog premijera Alexander Novak izjavio je u četvrtak da je Rusija dogovorila sa svojim partnerima iz OPEC-a parametre za nastavak smanjenja izvoza. Očekuje se da će Saudijska Arabija također produljiti svoju dobrovoljno smanjenu proizvodnju od milijun barela dnevno do listopada.

Na strani potražnje, iznenađujuća ekspanzija kineske proizvodne aktivnosti, povećalo je optimizam u pogledu gospodarskog zdravlja najvećeg svjetskog uvoznika nafte. Znakovi da se američko gospodarstvo možda hladi također su potaknuli oklade da je FED završio s podizanjem stopa, podižući opće raspoloženje na tržištu. Zanimljivo je spomenuti da je izvoz nafte iz Saudijske Arabije u SAD dosegnuo najnižu razinu u zadnjih šest godina. Također, jedna od najvrjednijih svjetskih kompanija, Aramco iz Saudijske Arabije, razmatra prodaju dionica vrijednih 50 milijardi dolara.

Terminske cijene europskog prirodnog plina pale su ispod 35 €/MWh, budući da su iznimno visoke razine skladišta plina, smanjena potražnja i mogućnost izbjegavanja radničkih štrajkova u Australiji nadmašili smanjenu opskrbu plinom iz Norveške zbog održavanja. Skladišta plina u Europi su na razini od preko 90 posto popunjenosti, što je najviše ikada zabilježeno za ovo doba godine i premašuje cilj EU da se takva razina skladišta postigne do 1. studenog.

Također, očekuje se da će tekući pregovori o plaćama u velikim plinskim postrojenjima u Australiji spriječiti potencijalne poremećaje. S druge strane, radovi na održavanju na norveškom polju Troll doveli su do značajnog smanjenja protoka plina. U međuvremenu, industrijska aktivnost u Njemačkoj bila je u kontrakciji 14 uzastopnih mjeseci, što je značajan pokazatelj uništenja potražnje, što utječe na cijeli kontinent.

Temperature u SAD-u, čini se, prošle su svoj vrhunac te se prognostičke karte okreću prema hladnijem, više jesenskom vremenu u danima pred nama. Zasigurno će to smanjiti stres biljaka i ako ništa drugo, zaustaviti potencijal pada prinosa proljetnih kultura. Paralelno, kako polako završavamo špekuliranje o potencijalima na strani ponude, fokus će se uskoro prebaciti na potražnju. Koliko gore može biti u odnosu na ono što je bilo u proteklih nekoliko mjeseci? Čini se da po ovim cijenama može biti samo bolje od sada do kraja 2023.?

Žitarice ovise o geopolitici​​

Globalno gledajući, sve se temelji na Kini i njihovoj želji kupiti robu iz SAD-a ili ne. Jasno je da Ukrajina ne nudi panamax brodove i da će Kina u jednom trenutku morati razmotriti američki kukuruz. Očekuje se da će Brazil sljedeće godine opet imati rekordan urod, a pretpostavlja se i da će se Argentina brzo oporaviti nakon vrlo sušne godine. Ono što će zasigurno biti manja proizvodnja nego prošle godine je novi rod u Australiji, kao posljedica El Niña.

Konkurencija od Crnog mora prema EU je žestoka, a kao posljedica pada cijena pšenice na MATIF-u. Kukuruz u EU je pod pritiskom nadolazećih berbi na Dunavu/Balkanu i ponuda iz Ukrajine za isporuku u listopadu. Ono što je sad već svima jasno, u EU ima znatno više stočne nego mlinske pšenice. Vidjet ćemo kako će to utjecati na kretanje cijene mlinske pšenice i kukuruza u mjesecima pred nama.

Sve u svemu, kod žitarica na burzama je potencijal pada puno manji nego što je to potencijal rasta, i dalje će puno toga ovisiti o geopolitici. Kod soje, s druge strane, glavni faktor ostaju vrijeme u SAD-u i izvozni kapacitet iz Južne Amerike. U EU, procjene uroda suncokreta su na 10,3 milijuna tona (+10 posto vs prošla godina), dok je urod soje procijenjen na 2,84 milijuna mt (+14 posto vs prošla godina). Argentina je po četvrti put vratila mjeru "sojin dolar" kako bi potaknula izvoz poljoprivrednih proizvoda. Australija je ukrcala prvi brod ječma za proizvodnju slada, namijenjenog Kini. To je prvi teretni brod nakon što je Kina ukinula carinu. To su loše vijesti za francuski i crnomorski izvoz.

Terminske cijene bakra nastavile su uzlaznom putanjom, premašivši prag od 3,8 $/lbs, dosegnuvši najvišu razinu u zadnjih mjesec dana. Ulagači su pozdravili napore Pekinga da ojača tržište nekretnina, s najnovijim mjerama uključujući smanjenje postojeće hipotekarne stope za one koji prvi put kupuju stan i prilagodbu pada omjer plaćanja u odabranim gradovima.

Nadalje, optimizam proizlazi iz ohrabrujućih kineskih PMI podataka, koji su povećali očekivanja o oporavku potražnje. Izvan granica Kine, očekuje se da će globalna potražnja za bakrom dobiti poticaj od tržišta električnih vozila i brzo rastućeg indijskog gospodarstva.

Terminske cijene aluminija porasle su iznad 2.230 $/t usred znakova slabije ponude. Izvješća pokazuju da je proizvodnja aluminija u Kini blizu ograničenja kapaciteta, potaknuta vladinim mjerama koje su ograničile proizvodnju novih talionica kako bi se smanjilo zagađenje i potrošnja energije.

Osim toga, pokrajina Yunnan, koja čini otprilike 12% ukupnog kineskog kapaciteta aluminija, i dalje ima nestašicu električne energije zbog nedostatka oborina u regiji. Istodobno, indonezijska zabrana izvoza boksita, glavne komercijalne rude aluminija, pojačala je pritiske na opskrbu.