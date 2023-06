Novi val otkaza - Goldman Sachs otpušta stotine direktora

Izgleda da, kao i mnogi drugi, krizi nisu uspjele pobjeći niti najveće investicijske banke, koje pod pritiskom otpuštaju sve više ljudi. Naime, Goldman Sachs počeo je otpuštati izvršne direktore diljem svijeta, a zbog pada poslova tvrtka planira ozbiljno srezati broj zaposlenih.

Točnije, kako prenosi Bloomberg, posao bi moglo izgubiti otprilike 125 direktora, iako još nisu provedena sva otpuštanja.

Ova otpuštanja samo su dio oblika štednje banke koja je prošla kroz najmanje tri kruga otpuštanja u manje od godinu dana. Naime, Goldman Sachs i druge banke povećale broj zaposlenih 2020. i 2021. godine usred naglog porasta spajanja i akvizicija te inicijalnih javnih ponuda, a sada se bore s padom naknada zbog smanjenja obujma posla.

Nisu jedini

I JPMorgan Chase otpušta oko bankare zbog usporavanja poslovanja, dok je Citigroup ove godine otpustio stotine zaposlenika, a navodno planiraju otpustiti pet tisuća zaposlenika do kraja drugog kvartala - uglavnom u investicijskom bankarstvu i trgovini, izvijestio je Bloomberg News ovog mjeseca.

Inače, ranije ovog mjeseca strani su mediji pisali da će više od 11 tisuća bankarskih poslova vjerojatno biti ukinuto ove godine. Razlog? Prihodi investicijskih banaka u prvom tromjesečju pali su 22 posto na godišnjoj razini — što je rezultiralo najslabijim rezultatima u prvom tromjesečju od 2016. godine, pokazuju podaci Refinitiva.

Banke su ostale s previše zaposlenika i premalo poslova nakon oštrog pada aktivnosti na tržištima kapitala u prošloj godini, nakon što su godinu ranije dosegnute rekordne razine. Na kraju prvog kvartala, pet banaka koje dominiraju Wall Streetom – JP Morgan, Bank of America, Morgan Stanley, Goldman Sachs i Citi – zajedno su zapošljavale rekordnih 882 tisuća ljudi na globalnoj razini. To je, u odnosu na kraj ožujka 2020. godine, povećanje od preko 100 tisuća zaposlenika. No, izgleda da će se u 2023. morati prilagoditi izazovnijem i neizvjesnijem okruženju.