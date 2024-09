O porezu na nekretnine mogli bi odlučivati lokalni čelnici koji ga ne moraju ni primijeniti

Vlada na današnjoj sjednici nije otkrila ništa novo o porezu na nekretnine. Iako se očekivalo da će premijer Andrej Plenković u uvodnom izlaganju spomenuti ovu temu ili barem najaviti kad je predstavljanje poreza, to se nije dogodilo, prenosi Index.

Kao termin predstavljanja detalja o novom porezu ovih se dana spominjao početak zasjedanja sabora. Sabor počinje zasjedati sutra, a iz Vlade nisu još najavili ništa.

No, kako neslužbeno doznaje Net.hr, razmatra se iznos između 0 do 8 eura po četvornom metru za porez na nekretnine, o čemu će odluke donositi lokalni čelnici. Oni mogu odlučiti da ne primjenjuju porez. To je prijedlog zbog različitih stanja nekretnina na kontinentu i u Primorju.

To znači da neke lokalne jedinice porez uopće ne moraju uvoditi. Stvar je posebno zanimljiva kad se zna da su dogodine lokalni izbori, a odluka o visini poreza na nekretnine je na jedinicama lokalne samouprave. Bit će zanimljivo vidjeti kako će se u izbornoj godini postaviti lokalni čelnici koji mogu i ne moraju svojim građanima i potencijalnim biračima uvesti novi porez.

Plenković je prošli tjedan ponovio kako je cilj poreza na nekretnine da se na tržištu pojavi veći broj stanova za priuštivi najam. Struka je sumnjičava oko toga hoće li biti tako.

– Mi smo u izbornom programu pa i Vladinom najavili da ćemo teret prebacivati s poreza na rad na porez na imovinu. Hrvatska ima porez na nekretnine, samo ga zovemo porez na kuće na odmor. Što je problem u hrvatskom društvu? Skupa je kupoprodajna cijena stanova i skupa je cijena najma. Kako ne bismo došli u situaciju da nam postane problematično priuštivo stanovanje, moramo mjerama koje će vlada poduzimati stvarati ozračje koje će dovesti do smanjenja cijene kvadrata i cijene najma. Kako? Tako da imamo veću ponudu jer imamo oko 600 tisuća praznih stanova – rekao je Plenković prošli tjedan.

– Ta porezna reforma ide i ona će ići i s daljnjim rasterećenjem poreza na dohodak. Ovo su prihodi lokalnih jedinica i država ovo ne radi da bi neku proračunsku rupu nadomjestila, nego zbog ovog političkog i ekonomskog pitanja, a to je priuštivo stanovanje – dodao je Plenković koji je tada rekao da će najkasnije ovaj tjedan predstaviti porez.