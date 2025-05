Obećanja političara: Thompson na Poljudu, ukidanje HRT pretplate...

Od revitalizacije Uljanika i stvaranja ‘gradskih vrtova‘ preko uklanjanja ‘stupića‘ do ukidanja općina i prebacivanja vlasti ‘s oca na sina‘

Izgradnja metroa, priuštivo stanovanje, nova parkirna mjesta, mjere za novorođenčad. Nema izbora da se ne spominju obećanja koja će građanima dati upravo te mjere. Uz te standardne mnoštvo je i kreativnih obećanja kandidata za lokalne fotelje.

Ususret 5. srpnju vječita je tema, naravno, koncert Marka Perkovića Thompsona na zagrebačkom Hipodromu pa se na sučeljavanju kandidata postavljaju i pitanja oko toga tko hoće, a tko neće ići na koncert, odnosno gleda se koji je kandidat veći domoljub. U tom je tonu i kandidat za gradonačelnika Splita Željko Kerum obećao je da će organizirati koncert Marka Perkovića Thompsona na Poljudu ako pobijedi na izborima.

Kreativan je i kandidat za župana Osječko-baranjske županije Branimir Glavaš koji je, vrativši se u politiku, obećao da će, postane li on župan, Osječko-baranjska županija biti prva u Hrvatskoj u kojoj se od 1. siječnja 2026. neće plaćati HRT pristojba. Glavaš je dodao da HRT plaća vladajuća stranka preko poreznih obveznika i građana i da dio te pretplate treba ići i drugim televizijama s državnim koncesijama.

Uz to, planira osnovati zakladu te se odreći svoje plaće u korist zaklade za financiranje djece slabijeg imovinskog stanja po načelu izvrsnosti kao i preimenovati Zračnu luku Osijek u Zračna luka Jacques Paul Klein u znak zahvalnosti što je pod njegovim vodstvom uspješno provedena Mirna reintegracija hrvatskog Podunavlja.

Svoje se plaće najavio odreći i kandidat za načelnika Gunje Almir Džamalija. Ovaj poduzetnik poručuje da je ta odluka garancija da se kandidirao kako bi donio promjene, a ne da se ‘uhljebi‘. Riječ je o iznosu od oko 36 tisuća eura godišnje, a plaća je, kaže, najmanje što može dati.

Kandidat za splitskog gradonačelnika Tomislav Šuta se pak zalaže za izgradnju posebnog parkirališta za turiste kako bi se smanjile gužve u gradu. Građani, tvrdi, ne zaslužuju biti kažnjeni za pogrešno parkiranje pa je tako najavio projekt Park and ride gdje će se izgraaditi parkiralište izvan grada odakle bi turisti, nakon što parkiraju svoja vozila do Splita putovali javnim prijevozom.

I zagrebački su kandidati predstavili svoja rješenja za hrvatski glavni grad pa je tako recimo Davor Bernardić najavio uvođenje brze gradske željeznice na postojećoj pruzi, denivelaciju glavnog željezničkog kolodvora i njegovo povezivanje s autobusnim, kao i proširenje željezničke mreže do zagrebačke zračne luke. Najavljena je i denivelacija Slavonske avenije od Vjesnika do Kruga kako bi se riješio, prema Bernardićevim riječima, ‘gordijski prometni čvor‘. Također planiraju ukidanje blokovskog parkiranja u Zagrebu, vraćanje naplate do 20 sati te produljenje vremena parkiranja u prvoj zoni.

Ima Bernardić rješenja i za mlade poduzetnike pa je tako najavio uspostavu coworking prostora po kvartovima, pokretanje gradskog fonda za startupove te uspostavu one-stop shop sustava za poduzetnike, gdje bi se sve administrativne potrebe mogle riješiti na jednom mjestu.

Pavle Kalinić, još jedan zagrebački kandidat za gradonačelnika, također nudi prometna rješenja pa je tako obećao prugu do Sesveta, nove tramvaje i besplatna parkirališta, a iznimno mu je važna i sigurnost.

- Da grad Zagreb ima svoju policiju, znači da postoji PU zagrebačka koja postoji u svakom kvartu i koja bi bila vidljiva. Ljudi bi poznavali te ljude u svojoj četvrti u svojoj mjesnoj zajednici gdje žive. Na taj način bi se pojačala sigurnost i bila bi puno veća sigurnost za djecu koja idu u školu ili vrtić, da budu sigurnija ako roditelji nisu stanju da ih odvedu - izjavio je Kalinić, a prenio HRT.

HDZ-ov kandidat Mislav Herman preko noći želi otvoriti zatvorene prometne pravce u metropoli, ali i ulagati u ZET te, ako pobjedi, planira donijeti održivi plan urbane mobilnosti koji bi bio strateški dokument. Predlaže također uspostavu čvorišta integriranog prijevoza putnika po modelu ‘jedna karta za sve‘ u kojemu bi građani mogli aute parkirati na rubnim dijelovima grada te tramvajem ili vlakom doći do odredišta, a potom i vratiti do svoga vozila.

No, nije samo u Zagrebu zanimljiva utrka. Zanimljivo je i u Slavoniji gdje se istaknula Anamarija Savić Bajac koja se kandidirala za načelnicu Općine Bogdanovci jer je njezin prvi i osnovni cilj da tu općinu nakon pobjede na izborima ugasi i pripoji Gradu Vukovaru. To je, tvrdi, neophodno i nužno za boljitak svih mještana Bogdanovaca.

Gradonačelnik Rijeke Marko Filipović koji je u lovu na novi mandat u fokus stavlja starije osobe pa je, osim širenja kapaciteta domova za starije, najavio i uvođenje novog programa nazvanog ‘nona servis‘ koji bi omogućio bakama i djedovima čuvanje unučadi uz financijsku podršku Grada Rijeke.

Neovisno o tome obećavaju li ‘baka servis‘, izgradnju novih vrtića, sportske objekte ili prometnu infrastrukturu politička predizborna prepucavanja završavaju noćas, ali svakako je proteklih tjedana bilo zanimljivo pratiti što se govori na domaćoj političkoj sceni. Od revitalizacije Uljanika i stvaranja ‘gradskih vrtova‘ preko besplatnih sportskih aktivnosti i uklanjanja ‘stupića‘ do ukidanja općina i prebacivanja vlasti ‘s oca na sina‘, svašta smo preživjeli ovom predizbornom krugu.