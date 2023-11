Opasna voda s okusom: Kako su društvene mreže raskrinkale Coca-Colu i državu u pokušaju zataškavanja trovanja

Državni inspektorat od početka godine povukao je s tržišta 70-ak neispravnih prehrambenih proizvoda, ali ne i mineralnu vodu s okusom koja je spržila jednjake dviju osoba – u svibnju i prošle subote

Rijetko je kad u medijskim krugovima vladala konsternacija poput one od ponedjeljka navečer do utorka u podne. Vrijeme je to u kojem su se društvene mreže ‘užarile‘, kako se to uobičava reći, na temi trovanja koje je prouzročilo bezalkoholno piće. Kao i obično, kad nema prave informacije, priča postane viralna. ‘Šerale‘ su se glasovne i tiskane poruke o tome da su neke osobe pile Coca-Colu i mineralnu vodu koju puni Coca-Cola te da su se otrovale kiselinom koja im je spržila jednjak.

Portali su u utorak ujutro izvještavali neuobičajeno obzirno, bez apostrofiranja kompanije. Komunikacijski stručnjaci odmah su kritizirali zakasnjelo kompanijsko krizno komuniciranje, a bilo je i onih koji su procijenili da je priča fake news, spominjući nesmiljenu konkurenciju.

Odmotavanje klupka

A onda se klupko počelo odmotavati. Iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije Novom listu potvrdili su da im na analizu stižu prvi uzorci sokova i mineralne vode jednog renomiranog svjetskog proizvođača te da su bočice s pićem uzete u riječkim kafićima.

Iz KBC-a Rijeka priopćeno je da je zaprimljena na bolnički odjel jedna osoba pod sumnjom na kemijsku ozljedu jednjaka: ‘Njezino medicinsko stanje je trenutačno stabilno te se nastavljaju indicirani dijagnostičko-terapijski postupci‘, stoji u priopćenju u kojem se dodaje i da je o svemu odmah obaviještena policija koja je onda dala svoj dio priče priznavši da je još u subotu zaprimila dojavu da je jednoj osobi pozlilo tijekom konzumacije bezalkoholnog pića u jednom od ugostiteljskih objekata u središtu Rijeke te je prevezena u KBC Rijeka radi pružanja odgovarajuće liječničke pomoći.

‘Tijekom dosadašnjeg postupanja policijski službenici obavili su očevid, izuzeli određene predmete te obavili razgovore s više osoba. O svim dosadašnjim saznanjima policija je izvijestila nadležno državno odvjetništvo, kao i nadležni Državni inspektorat radi poduzimanja mjera iz svoje nadležnosti. Utvrđivanje svih relevantnih činjenica vezanih uz ovaj događaj se nastavlja‘, ustvrdili su iz Policijske uprave primorsko-goranske i zaključili da osim tog i jednog događaja iz prethodnog razdoblja policiji do sada nisu prijavljeni drugi slični događaji.

Coca-Cola: Izolirani slučaj

Ipak se, oko podneva, javila i kompanija: ‘Svjesni smo izoliranog slučaja povezanog s jednom staklenom bočicom Romerquelle Emotion Blueberry Pomegranate 330 ml. Izražavamo našu duboku zabrinutost i nadamo se brzom i potpunom oporavku osobe uključene u ovaj slučaj. U potpunosti smo otvoreni za suradnju sa svim nadležnim tijelima‘, stoji u šturom priopćenju Coca-Cole HBC Hrvatska, a navečer je dodala još nekoliko rečenica o poslovanju prema najvišim standardima kvalitete i zdravstvene ispravnosti, o tome da detaljna interna istraga nije pokazala neusklađenosti u proizvodnji. I poručila je da je poslala uzorke neovisnom akreditiranom laboratoriju na daljnju analizu.

Malo je kompanija koje se nisu našle u sličnim, nimalo jednostavnim situacijama. Nekad, u ‘predinternetskoj eri‘, postojala je veća mogućnost zataškavanja. Proizvođač je – prijeteći raskidom izdašnog marketinškog aranžmana i milijunskim sudskim tužbama – prije više od 25 godina zaustavio priču o mišu u boci piva. Redakcija je imala čak i corpus delicti, ali to nije bilo dovoljno.

Danas su takve situacije gotovo nemoguće, jer bi miš zasigurno postao viralni hit. A šutnja nikako nije dobar nadomjestak za argument snage. I ne samo da je to loše komunikacijski. To je, kako je upozorila komunikacijska stručnjakinja Sonja Hodak, neodgovorno: ‘Kad su u pitanju zdravlje i životi, onda nema kalkuliranja o potencijalnoj šteti/gubitku. Ideš zaštititi ljude. Svoje potrošače‘, objavila je na LinkedInu.

No odgovornost nije samo na kompaniji. Pitanje je bi li policija uopće objavila da je istraga u tijeku da nije bila prisiljena. Osim toga, naznačila je da to, čini se, nije izoliran slučaj (kako tvrde iz Coca-Cole) jer joj je poznat i jedan događaj iz prethodnog razdoblja. Iako nije objasnila, to se dogodilo u svibnju, također u Rijeci. Čovjek koji je u restoranu otpio mineralnu vodu s okusom i danas osjeća ozbiljne posljedice.

Stanku Lakoviću liječnik je rekao da je riječ o korozivnom sredstvu, nekoj kiselini: ‘Meni je par kapi prošlo dole po jednjaku i to mi je u biti spalilo jednjak. Da sam popio više, ne bi me bilo tu‘, rekao je za RTL. Dvije osobe sa sličnim simptomima primljene su jučer na liječenje u Zagrebu... U srijedu je objavljeno da su u analiziranim bočicama ‘utvrđene nepravilnosti‘, a ministar Beroš tvrdi da nema mjesta panici te da je jedan slučaj povezan s konzumacijom – slanih štapića?!

Što je čekao Državni inspektorat?

Inače, na stranicama Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu od početka godine objavljeno je 75 obavijesti o opozivu raznih proizvoda. Samo od početka listopada osam je proizvoda povučeno iz prodaje – u dva navrata škampi iz UK-a, zamrznuto lišće limete iz Tajlanda, pileća jetrena pašteta iz Slovenije, svježi pileći file iz Mađarske, wasabi grašak iz Kine te dvije vrste kobasica iz Hrvatske (istarska te domaća iz Slavonije).

No nije bilo informacije da je proizvod Romerquelle Emotion Blueberry Pomegranate 330 ml povučen s tržišta. Jedino je nestao s Coca-Colinih službenih stranica. Tek u srijedu prijepodne Državni inspektorat javio je da je ‘sanitarna inspekcija trgovačkom društvu privremeno zabranila stavljanje na tržište i povlačenje suspektnih proizvoda‘. Sreća da nisu čekali novi slučaj Baxter.