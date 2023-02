Otvoreno pismo mom glavnom uredniku

Poštovani glavni uredniče,

pišem Vam ovo pismo nakon razmišljanja dugoga gotovo tjedan dana, još od Vašega inauguracijskoga govora prošlog četvrtka. Premda, taj glavnourednički posao, znamo to i Vi i ja, obavljali ste i prije, samo na malo suptilniji način.

Vi ste deseti glavni urednik u mojoj 40-godišnjoj novinarskoj karijeri. Pritom ne računam dva broja srednjoškolskih novina, u kojima sam si prvi i posljednji put sâm bio glavni urednik. Nakon te epizode uglavnom sam uvijek imao bolju komunikaciju sa svojim glavnim urednicima, pa se nadam da ću i s Vama, kao jubilarnim, a vjerojatno i posljednjim glavnim urednikom, ostvariti jednako korektan i iskren odnos.

Uostalom, novinarstvo je posao u kojem ne funkcionira zapovjedni obrazac kakav postoji u vojsci, pa i u domaćoj politici, odnos kakav upravo gaji Vaš politički brat blizanac. On može provoditi zakonske izmjene i kadrovske promjene do mile volje, vodeći računa tek o aktualnom političkom rejtingu koji se provjerava samo jednom u svake četiri godine.

I sami znate da u novinarstvu nije baš tako. Naši novinarski izbori traju svaki dan, oduvijek na novinskom kiosku, odnosno izborom radijske ili televizijske postaje, a danas i klikanjem svakog naslova na svim portalima.

Naravno, Vi kao glavni urednik morate imati posljednju riječ, ali prije toga morate dopustiti otvorenu razmjenu mišljenja o svemu, pa i o temama koje ćemo obrađivati u našem glasilu, a koje nećemo. Podsjećam da nastavljate tradiciju nekadašnjih glavnih i odgovornih urednika. Tako se, naime, nekada nije apostrofirala samo čelna pozicija, nego i odgovornost za tekstove koje potpisujete kao glavni i odgovorni urednik.

Naravno, Vi i sami dobro osjećate tu odgovornost, koja je samo voljom zakonodavca izbačena iz te funkcije, ali sadržaj je ostao. Vi ste i dalje ne samo glavni nego i odgovorni urednik. Ali to sigurno znate mnogo bolje od mene, i osjećate i tu odgovornost na plećima. Zato bih Vam skrenuo pozornost na potencijalnu temu o Zakonu o pomorskom dobru. Možda niste stigli pročitati cijeli Nacrt prijedloga zakona o pomorskom dobru i morskim lukama. Ma, sigurno ga niste stigli pročitati, glavni urednici u dnevnom ritmu ne stignu pročitati ni sve tekstove koje objavljuju, a kamoli zakonske prijedloga o kojima pišu.

No o tome imate informacije iz druge ruke, od resornog urednika zaduženog za sadržaje o moru, prometu i infrastrukturi. Vjerojatno Vas je on brifirao da to nije tema. Iako poznajem lik i djelo toga kolege, podsjećam da je taj dokument napisao njegov politički brat blizanac, kojeg on na taj način štiti, što je i normalno. Zato Vam je prešutio da je taj dokument u javnom savjetovanju (na portalu esavjetovanja.gov.hr) imao čak 914 komentara.

Nisam stručnjak za pomorsko dobro i morske luke, ali 841 opći komentar i 73 nadopune teksta svakako zaslužuju da to bude tema u našem velikom mediju. Ako ni zbog čega drugog, da bar staloženo analiziramo o čemu je riječ, odnosno je li problem u zakonskom dokumentu ili reakcijama na njega. Nije dovoljno na oporbenu tezu ‘ukrast će nam plaže‘ odgovarati: ‘Nećemo ograđivati plaže.‘ Složit ćete se da je to politički spin te da sve skupa zaslužuje da bude tema.

Zanimljiva je i priča o navodnim kompromitirajućim SMS-ovima. Mogao bih se složiti s Vama da poruke bivšeg u kojima se spominju inicijali Vašeg blizanca nisu tema. No možda biste mu mogli sugerirati, makar na nedjeljnom obiteljskom ručku, da bi bio odličan potez kad bi sâm odnio u DORH gospođi Zlati Hrvoj Šipek svoj mobitel, da se vidi kako taj AP nije sudjelovao u sumnjivim radnjama koje su mu iza leđa bez njegova znanja provodile Josipa Rimac i Gabrijela Žalac. A mogli biste sugerirati da i Vaš glasnogovornik svoj mobitel odnese na pregled u DORH, kako bi skinuo sa sebe ljagu u vezi s navodnim uhljebljivanjem u Hrvatskim šumama. A tko je nakrcao tu državnu tvrtku svojim prijateljima, znancima, kumovima i stranačkim drugovima, složit ćete se, nikako nije ‘ne-tema‘.

Neke od tema o kojima biste kao glavni urednik trebali odlučivati i ne dolaze do Vas. Prosvjed održan zbog liječničkog ponašanja koje je uzrokovalo smrt Vašeg i moga kolege Vladimira Matijanića Vaš je resorni urednik zdravstva na svoju ruku diskvalificirao, a Vas, mene i sve naše novinarske kolege upozorio je i uvrijedio da se smrti kolege koristimo za političke ciljeve.

S obzirom na Vaš obiteljski background, kao sin liječnice sigurno nikad niste imali problema sa zdravstvenim uslugama, a i današnja glavnourednička pozicija nosi neke beneficije. Međutim, prosvjed u nedjelju nije organiziran zbog političkih ciljeva, nego je politika ta koja je od zdravstva napravila politički slučaj. A to je tek prava tema za kompleksnu obradu.

Ima toga još. O medijskim temama i ‘ne-temama‘ mogao bih Vam i knjigu napisati, ali mislim da je za prvi put i ovo dovoljno.

Zahvalan sam Vam, gospodine Plenkoviću, glavni uredniče Hrvatske i svih njezinih medija, što ste bar pročitali ovo pismo. Pritom sam u odnosu na Vas u povlaštenom položaju, kao i svi novinari, pogotovu iz privatnog sektora. Ne isplaćujete novinarsku plaću Vi nama, nego ‘glavnouredničku‘ plaću isplaćujemo svi mi novinari Vama, zajedno s ostalim poreznim obveznicima. I zato se i nas pita o temama i ‘ne-temama‘.

Novinar Vaše velike medijske kuće ‘Hrvatska‘ Goran Litvan