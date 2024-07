Ove se godine očekuje više od 200 tisuća kineskih gostiju, dvostruko više nego lani

I ove godine očekujemo rekordnu turističku sezonu, unatoč visokim cijenama, no uz tradicionalne goste iz Zapadne Europe ove se godine očekuje i više od 200 tisuća kineskih gostiju. To je dvostruko više od lanjskoga broja posjetitelja iz te dalekoistočne zemlje, no još uvijek znatno manje od oko pola milijuna Kineza koliko ih je Hrvatskom krstarilo predpandemijske 2019. godine.

No, s pandemijskim mjerama iza nas i brigom za sigurnost turista ta će brojka, uvjeren je i veleposlanik Narodne Republike Kine u Hrvatskoj Qi Qianjin, i dalje rasti. Velikim dijelom i zbog zajedničke patrole hrvatske i kineske policije koje turiste čine sigurnijima još od 2018. godine. Naime, već šest godina zaredom kineski policajci, zbog rastućeg broja turista iz Kine, patroliraju u ljetnim mjesecima – u ‘peaku‘ sezone, od sredine srpnja do sredine kolovoza – s hrvatskim policajcima na destinacijama koje kineski turiti najviše posjećuju.

Tako će i ove godine osam odabranih pripadnika kineske policije provoditi jednomjesečnu zajedničku policijsku ophodnju na standardnim, najfrekventnijim lokacijama u Zagrebu, Zadru, Dubrovniku i Nacionalnom parku Plitvička jezera. – Kinesko-hrvatski odnosi cvjetaju kroz praktičnu suradnju u raznim poljima. Podsjetit ću kako je 2019. godine bivši ministar javne sigurnosti Zhao Kezhi vodio delegaciju u Hrvatsku koja se odvojeno sastala s premijerom Andrejem Plenkovićem i ministrom unutarnjih poslova Davorom Božinovićem s kojima je postignuta visoka razina konsenzusa oko produbljivanja borbe protiv međunarodnog organiziranog kriminala, ali i izgradnju kapaciteta za provedbu zakon. Zajednička policijska patrola, upravo kao predstavnik tog kapaciteta, ali i sigurnosne suradnje između dviju zemalja, također je manifestacija stabilnog i zdravog razvoja bilateralmnih odnosa – poručio je Qi Qianjin.

Inače, Kina je prva izvaneuropska zemlja s kojom je Hrvatska uspostavila zajedničku policijsku jedinicu kako bi bila od pomoći gostima tijekom turističke sezone. Cilj je ovakvog oblika suradnje postizanje najveće moguće sigurnosti hrvatskih građana i stranih turista koji tijekom turističke sezone borave u Hrvatskoj. Nova ekipa od osam policajaca, u suradnji s hrvatskim kolegama, doprinijet će slici Hrvatske kao sigurne turističke destinacije. Inače, kineski policijski službenici u projektu ‘Sigurna turistička destinacija‘ od 2018. godine sudjeluju temeljem Memoranduma o suglasnosti između Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske i Ministarstva javne sigurnosti Narodne Republike Kine o suradnji tijekom turističke sezone. Dosad je u projektu ukupno sudjelovalo 30 kineskih policijskih službenika.

Veleposlanik je poručio kako će se brojka od 200 tisuća kineskih turista sigurno premašiti, jer je riječ o posjetiteljima u prvoj polivici godine, dakle, izvan vrhunca sezone. Istodobno, poželio je dobrodošlicu hrvatskim turistima koji posjećuju Kinu poručivši kako su odlučili ponuditi petogodišnju vizu za višestruke ulaske u zemlju upravo za namjene turističkih, poslovnih ili obiteljskih svrha putovanja.