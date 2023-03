Ovo su najveće propasti banaka u modernoj povijesti

Silicon Valley banka propala je prošlog tjedna brzinom svjetlosti, a za njom su pale i druge dvije banke, Silvergate Capital i Signature Bank koje su bile jako izložene kriptu. Iako su američki bankarski regulatori poduzeli hitne mjere kako bi zaustavili rizik od zaraze, mnogi se pitaju što bi se sljedeće moglo dogoditi, i tko bi mogao krenuti istom putanjom ako gore tri nabrojene banke.

Deset najvećih propasti banaka od 2001

Posljednji put kad se dogodio veliki bankarski kolaps, uslijedila je poplava gašenja banaka. Nakon što su banke krajem 2007. izvijestile o milijardama gubitaka drugorazrednih hipoteka, raspoloženje se počelo mijenjati. Kako su gubici 2008. narasli, to je pokrenulo napad na banke u sjeni - institucije koje nisu regulirane kao banke, ali izvode slične radnje. Tada su banke i banke u sjeni držale preuzete hipoteke kao kolateral. U to vrijeme također je bilo teško utvrditi vrijednost te imovine a kreditna kriza potaknula je val propasti banaka. Tijekom financijske krize 2008. godine, dogodio se najveći bankrot neke banke, a radilo se o banci Washington Mutual koja je zatvorena s 307 milijardi dolara imovine i 188 milijardi dolara depozita.

Banke koje su propale posljednjih dana držale su američke državne obveznice kao kolateral. Njihova vrijednost je pala jer su kamatne stope skočile. Njihova baza kupaca također je koncentrirana, što smanjuje diverzifikaciju. Baš kao što je banka Silicon Valley opsluživala nišnu klijentelu tehnoloških startupa s potporom poduzetnika, Silvergate Capital je surađivao uglavnom s visokorizičnim kripto tvrtkama. Budući da su te banke ulagale depozite u dugoročne obveznice kada su kamatne stope bile povijesno niske, to je bio odraz pogrešnog upravljanja rizikom i pretpostavke da će kamatne stope ostati na tim razinama, što se nije dogodilo.

Što se sada događa?

Regulatori banaka u SAD-u pokazali su da su ozbiljni u pogledu sprječavanja budućih posljedica. Savezne rezerve, Ministarstvo financija SAD-a i FDIC poduzeli su hitne mjere kako bi svim štedišama Silicon Valley Bank i Signature Bank omogućili pristup njihovim sredstvima. JPMorgan Chase, Morgan Stanley i Royal Bank of Canada su među bankama koje su u početku pokazale interes, ali su se povukle nakon provođenja dubinske analize. Regulatori su poduzeli brzu akciju za isplatu štediša, navodeći kako su Silicon Valley Bank i Signature također doveli do ‘slične iznimke sistemskog rizika‘. Iako se obje banke nisu našle na popisu sistemski važnih banaka Odbora za financijsku stabilnost, regulatori su ipak poduzeli mjere.

Zanimljivo, Federalne rezerve prošle su godine napravile procjenu banaka koje bi prošle recesijski stres test a zanimljivo je da ni Silicon Valley Bank ni Signature Bank nisu pronađene n toma popisu.

Dalje u prošlost

Ako odemo malo dalje u prošlost, vidjet ćemo da su banke propadale i prije financijske krize. Naravno, toga se sjećaju oni stariji, ali valja podsjetiti i one mlađe. Recimo, banka Gibraltar Savings and Loan je propala u ožujku 1989. godine. Samo dvije godine prije nego što je savezna vlada preuzela Gibraltar, izvršni direktor Herbert J. Young objavio je dioničarima da banka dobro posluje i da su ključni temelji uspostavljeni. Nažalost za dioničare, loše upravljanje ulaganjima u nekretnine i hipotekarnim vrijednosnim papirima dovelo je do pada institucije a Security Pacific Corporation je kupila je Gibraltar Savings nakon što je ova propala.

Bank of New England je napredovala dok je tržište nekretnina bilo u procvatu, ali se borila kada se tržište ohladilo. U četvrtom kvartalu 1989. banka je zabilježila gubitak od 1,23 milijarde dolara. Do rujna 1990., gotovo polovica bančinih građevinskih zajmova i 20 posto komercijalnih hipoteka bili su u kašnjenju. Banka se nije uspjela oporaviti prije zatvaranja vrata 6. siječnja 1991.

Continental Illinois National Bank and Trust je pala u svibnju 1984. godine i tada je bila okarakterizirana kao najveća propast banke u tadašnjoj povijesti. Nekad sedma po veličini komercijalna banka u Sjedinjenim Državama (prema depozitima) je zatvorena nakon što su veliki ulagači povukli 10 milijardi dolara u vrlo kratkom vremenu iz banke.