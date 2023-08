Plan rada rješavanja zaostalih predmetima na sudovima možda tek početkom jeseni

Štrajk zaposlenih u pravosuđu je završen, ostaje pokušati što je moguće brže i bezbolnije nadoknaditi izgubljeno vrijeme kako bi se riješili zaostaci u radu. Pitali smo sudove u Hrvatskoj jesu li donijeli planove kako bi nadoknadili propušteno za vrijeme štrajka sudaca i ostalih zaposlenika u sudovima i što će biti prioriteti te kada se planiraju riješiti zaostaci.

Glasnogovornik Vrhovnog suda RH sudac Željko Pajalić kaže da će predsjednik Vrhovnog suda (Radovan Dobronić), kao najviši organ sudske uprave, objaviti preporuke sudovima vezano uz rješavanje zaostalih predmeta, odnosno, bolje rečeno redoslijeda rješavanja zaostalih predmeta. Prvenstveno se to odnosi na hitne predmete koji su zaprimljeni za vrijeme štrajka, kako bi se, naglašava Pajalić, spriječilo nastajanje štete i kako bi se osiguralo istovrsno postupanje sudova.

- Predsjednik suda radi na preporukama, međutim u tom postupanju trebat će konzultirati i predsjednike niže stupanjskih sudova, prvenstveno onih najopterećenijih te utvrditi kakvo je trenutno stanje i koliki su zaostaci. Na sudovima se nakon prestanka štrajka predmeti dodjeljuju u rad sucima automatskom dodjelom, u skladu s propisima. Obzirom na činjenicu da je vrijeme godišnjih odmora te je na poslu svega 20-ak posto sudaca kao i službenika, ne bi bilo svrsishodno preporuke donijeti odmah, kao niti donositi procjene o tome koliki su zaostaci i koliko dugo će trebati te zaostatke rješavati – kaže Pajalić.

Sudac Mario Vukelić, glasnogovornik Visokog trgovačkog suda RH, kaže pak da su zaostaci koji su na VTSRH nastali tijekom trajanja štrajka već riješeni!

- S obzirom na navedeno, nije bilo potrebe donositi posebni plan rješavanja zaostataka na VTSRH nastalih u tom periodu. Rad na VTSRH se obavlja redovito – kaže Vukelić.

No ostalo je nepoznato što je s trgovačkim sudovima (njih devet). Vukelić nam je poručio da pitamo njih, ali iako smo čak čekali više od postavljenog roka, niti jedan trgovački sud nije nam poslao odgovor kakav im je plan za rješavanje zaostataka.

Kad je riječ o Visokom kaznenom sudu, njegov glasnogovornik sudac Marijan Bitanga kaže da su suci kroz svo vrijeme štrajkova (i sudaca i sudskih službenika) radili na tzv. hitnim predmetima. Zato očekuje da ti štrajkovi neće imati posljedica na rezultate rada.

Navedimo i to da je glasnogovornik Vrhovnog suda RH Pajalić ponovio da je predsjednik Vrhovnog suda Dobronić ‘više puta isticao da je propuštena prilika da se sustavno i u skladu s Ustavom riješi položaj i plaće sudskih službenika, jer će nezadovoljni zapisničari i upisničari, te drugi službenici, napuštati sudove, pogotovo one najveće, na kojima su i najveći zaostaci‘. To će, zaključuje Pajalić, dovesti u pitanje ne samo rješavanje zaostataka, već i redovan rad sudova.

Očito je da zbog godišnjih odmora još nije donesen plan rada rješavanja zaostataka na sudovima, što možemo očekivati, nadamo se, tek početkom jeseni.