Plenković najavio kompenzacijske mjere za poslodavce zbog dizanja ‘minimalca‘

Premijer Andrej Plenković izjavio je u četvrtak u uvodu sjednice Vlade da je odlučeno da se iznos minimalne bruto plaće od iduće godine podigne za 130 eura na 970 eura, porast će i studentska satnica na 6,06 eura, a najavljene su i kompenzacijske mjere za poslodavce kako bi se održala njihova ekonomska aktivnost i sačuvala radna mjesta.

Kako je istaknuo, Vlada odluku o minimalnoj plaći donosi tijekom listopada, kako bi svi poslovni subjekti mogli pravovremeno planirati svoje aktivnosti.

- Dakle, ukupno je to oko 15 posto više nego što je to bilo do sada. Na ovaj način pomažemo onoj skupini ljudi koji su u poziciji da primaju minimalne plaće - istaknuo je Plenković, podsjetivši da je ukupan rast minimalne plaće sa ovim povećanjem, od 2016. do danas iznosio 134 posto, a minimalna plaća podignuta je sa 414 na 970 eura. Takvim povećanjem, naveo je od 1. sjećanja minimalne plaće bit će na razini 54 posto prosječne plaće i 63 posto medijalne plaće.

Rast minimalne plaće automatski diže i studentsku satnicu s 5,25 na 6,06 eura, a o tome će posebnu odluku donijeti ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs, najavio je Plenković.

Kompenzacijske mjere

Najavio je i da, u nastojanju da se osigura da oni poslodavci koji svojim radnicima i zaposlenicima isplaćuju minimalnu plaću, budu u poziciji da mogu kroz svoje financijske planove zadržati i radna mjesta i svoju ekonomsku aktivnost, Vlada predviđa i određene kompenzacijske mjere, koje će se realizirati putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

- Zadužili smo Hrvatski zavod za zapošljavanje da donese kompenzacijske mjere za zadržavanje radnih mjesta i to upravo onim poslodavcima koji imaju visok udio radnika na minimalnoj plaći i to na način da, primjerice u prerađivačkoj industriji, koja je jedna od onih gdje su plaće, između ostaloga, minimalne, da HZZ u prva tri mjeseca 2025. godine nadoknadi razliku rasta minimalne plaće za 2025. temeljem Uredbe o minimalnoj plaći. Dakle, na prva tri mjeseca oni koji podnesu zahtjevu putem HZZ-a, imat će naknadu te razlike sa sadašnjih 840 na 970 eura kako bi njihova aktivnost mogla neometano teći - rekao je Plenković.

Također, dodao je, za svakog radnika koji trenutno prima minimalnu plaću, poslodavac će moći zatražiti kompenzaciju za razliku između trenutnog i budućeg iznosa minimalne plaće, što je ukupno 390 eura po radniku.

O tome će, najavio je, detaljnije razgovarati sa socijalnim partnerima, a predviđaju se i još neke druge mjere kompenzacijske poput plaćanja do jednog dana radnoga u tjednu i troškova usavršavanja i prekvalifikacije, koje su također zamišljene u okviru kompenzaciji mjera.