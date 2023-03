Plenković: Novi paket mjera bit će dovršen do sredine ožujka

Premijer Andrej Plenković u četvrtak je najavio kako će novi paket mjera za ublažavanje cijena energenata biti dovršen do sredine ožujka i donijet na vrijeme kako bi stupio na snagu početkom travnja.

- Mjere će se donijeti na vrijeme kao što su sve mjere koje smo u protekle tri godine donosili bile pravovremene, sveobuhvatne i primjerene izazovima. Dovršit će se sredinom ožujka, i bit će na snazi od 1. travnja - rekao je Plenković ogovarajući na pitanja novinara na marginama ministarskog sastanak u okviru IV. sastanka Partnerstva za transatlantsku energetsku i klimatsku suradnju (P-TECCP).

Na pitanje hoće li iz mjera odnosno subvencija biti isključeni oni koji nisu surađivali s Vladom, premijer je rekao kako ne zna ništa o tome. Na opetovane novinarske upite o pisanju Jutarnjeg lista da će veliki trgovački lanci koji su se oglušili na zahtjev Vlade da joj dostave popis proizvoda na temelju kojih su se radile tzv. bijele liste mogli ostati bez mjera pomoći koje Vlada planira donijeti 1. travnja, premijer je kratko odgovarao: "Ne znam ništa o tome." "Nisam čuo ništa o tome." "Nemam pojma o čemu govorite."

Obveznice kupili svi članovi Vlade

Upitan je li kupio državne obveznice i u kojem iznosu, Plenković je rekao da su obveznice kupili svi članovi Vlade pa i on, no dogovorili su se da ne govore o iznosima već će to svi deklarirati u svojim imovinskim karticama.

- Bitno je da su svi članovi Vlade pokazali povjerenje u hrvatsku državu, povjerenje u stanje javnih financija, povjerenje u jedan financijski proizvod koji je po našem sudu jako dobar, jer smo na ovaj način omogućili građanima da uloživši u državne obveznice dobiju povoljnije kamate nego što bi ih danas dobili u odnosu na štednju koja se danas nudi u komercijalnim bankama. I drugo, osigurali smo da refinanciramo one obveznice koje dolaze na dospijeće (...), a kamate će ostati u Hrvatskoj - rekao je premijer.

Inače, upis tzv. narodnih obveznica za građane je zaključen jučer u 20 sati. Tzv narodne obveznice upisuju u dva kruga - prvi je za građane započeo 22. veljače u 8 sati i trajao je do jučer, 1. ožujka do 20 sati. Drugi krug odnosi se na institucionalne investitore i za njih će upis biti otvoren 3. ožujka i trajat će samo taj dan.