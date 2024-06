Plenković: Odaziv za upis narodnih trezoraca je izazov bankarima

Predsjednik Vlade Andrej Plenković ocijenio je u utorak da je odaziv građana za upis trezorskih zapisa bio sjajan, istaknuvši da taj model predstavlja sjajan primjer aktiviranja štednje građana, pri čemu se i banke trebaju zapitati jesu li njihove kamate na štednju dovoljno atraktivne.

– Sjajan odaziv. Još jednom imamo prigodu vidjeti da hrvatski ljudi poklanjaju povjerenje državnim financijama – rekao je Plenković u Osijeku gdje je sudjelovao na svečanoj sjednici Skupštine Osječko-baranjske županije u povodu Dana županije.

– Ako je netko u stanju uzeti svoju štednju iz komercijalne banke i uložiti je u vrijednosnice hrvatske države to jest trezorske zapise, to je za mene veća nagrada i priznanje nego ocjena bilo koje agencije za kreditni rejting, premda nas i one jako dobro ocjenjuju jer vide da imamo jasan smjer i odgovorno upravljanje javnim financijama te stabilan i vrlo brz gospodarski rast u odnosu na druge – rekao je Plenković

Ocijenio je i da je izdavanje narodnih trezoraca ‘sjajan primjer kako smo aktivirali štednju i tako učinili i konkurenciju komercijalnim bankama‘.

– Ako država nudi prinos od 3,75 i 3,65 posto u rokovima od tri mjeseca i godinu dana, onda će se i komercijalne banke zapitati jesu li njihove kamate na štednju dovoljno kompetitivne i atraktivne – izjavio je Plenković.

Prema zadnjim podacima koje je u ponedjeljak navečer u RTL-u Danas iznio potpredsjednik Vlade i ministar financija Marko Primorac, nešto više od 32 tisuće građana upisalo je 885 milijuna eura trezoraca, a uplatilo 802 milijuna eura.

Podsjetimo, građani su trezorce u novom krugu mogli upisati od 27. svibnja do jučer, 3. lipnja, pri čemu je Ministarstvo financija ciljalo postići nominalni iznos od 900 milijuna eura. Pritom, građani su mogli ulagati u trezorce ročnosti od 91 dana, čime se planiralo prikupiti 250 milijuna eura, te od 364 dana uz ciljani iznos od 650 milijuna eura.

Danas su od 9 do 11 sati ‘trezorce‘ u drugom krugu mogli upisati i institucionalni ulagači.

Kada je riječ o trezorcima za građane, godišnji prinos za ‘trezorce‘ ročnosti od tri mjeseca iznosi 3,75 posto, a onih od godinu dana 3,65 posto. Pritom, trezorci se kupuju uz popust, pa minimalni iznos ulaganja za jedan ‘tromjesečni‘ trezorski zapis iznosi 990,74 eura, odnosno 964,88 eura za onaj s dospijećem od godinu dana. Tako, građani će po dospijeću dobiti tisuću eura za jedan zapis, što znači da će na jednom trezorskom zapisu ročnosti tri mjeseca moći zaraditi 9,26 eura, a na onom kojem je dospijeće za godinu dana 35,12 eura.

U nešto više od godinu dana ovo je već četvrto izdanje vrijednosnih papira države koje će moći kupiti građani, od toga treće trezorskih zapisa, koje su građani mogli upisati i lanjskog studenog i u veljači ove godine, pri čemu je samo u tom najrecentnijem izdanju više od 37 tisuća građana za trezorce uplatilo 957 milijuna eura.