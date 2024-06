PLENKOVIĆEVIH 10 + 1 U HDZ-ovu nasilničkom dream teamu dva župana i dva gradonačelnika

HDZ je uvjerljivo najjača stranka, jača čak i od pobjedničkih rezultata na parlamentarnim i europskim izborima. Dokazuje se to s vremena na vrijeme, kad se oslobodi sva nakupljana snaga, kao u noći s ove nedjelje na ponedjeljak, kad se jedan nositelj crnog pojasa u karateu nije mogao obuzdati, što je platio njegov prijatelj. U ovoj rubrici danas gostuju takvi, jaki ljudi, za koje se ne zna jesu li češće protagonisti političkih rubrika ili crnih kronika.

U crnim kronikama gostuju karatisti, boksači, MMA borci ili naprosto pijanci te ‘muževi‘ čija šaka ponekad ‘pobjegne‘ prema supruzi ili djetetu. Zajednički nazivnik nije im samo stranačka pripadnost, nego i manje ili više istaknute pozicije u stranačkoj hijerarhiji. Budući da je ovo vrijeme nogometa i svi sastavljaju svoju jedanaestoricu za sljedeću utakmicu, i mi smo izabrali jedan dream team. Među njima su najveće zvijezde dva župana i dva gradonačelnika.

HDZ nema jedinstveno stajalište prema takvim ‘nestašlucima‘. Odluke se donose od slučaja do slučaja, u skladu s logikom manje štete. Premda je uobičajeno stranačko distanciranje ‘od svakog nasilja‘ i premda su neki od nasilnika izbačeni iz stranke, neki su do danas na svojim pozicijama – u HDZ-u i(li) na istaknutim pozicijama u lokalnoj upravi.

Nasilnika ima i u drugim strankama, ali nigdje nisu zauzeli toliko visokih pozicija u stranačkoj hijerarhiji. U nastavku pogledajte dream team HDZ-ovih nasilnika, kronološkim redom. Deset od njih jedanaest su iz ‘Plenkovićeve ere‘.

Prva jedanaestorica nasilnih

1. Nesuglasice na sastanku Općinskog odbora HDZ-a Plaško početkom 2009. u vezi s kandidatima za lokalne izbore kulminirale su fizičkim obračunom i dolaskom policije. Glavni akteri bili su predsjednik lokalnog HDZ-a Boris Slišković, ujedno predsjednik Općinskog vijeća, i član Općinskog odbora HDZ-a, zamjenik načelnice Općine. Policija je podnijela prekršajnu prijavu protiv Šalova.2. Mara Tomašević prijavila je 2016. supruga, brodskoposavskog župana, da ju je fizički zlostavljao. Tomašević je 2020. osuđen na deset mjeseci zatvora, uvjetno s rokom kušnje od dvije godine. Nakon podizanja optužnica najavio je da će podnijeti ostavku, ali to nije učinio i izbačen je iz HDZ-a, ali je na čelu Županije ostao do kraja mandata.3. Gradonačelnik Požegeje u svibnju 2017. fizički napao novinara Mladena Mirkovića. Pritisnuo ga je uza zid te udario njegovom glavom o zid, nakon čega ga je udarcima nogom izgurao iz gradske vijećnice. Tom je prilikom Mirković umalo pao niz stepenice, dok su za vrijeme incidenta zaposlenice vikale gradonačelniku da to ne čini. Mirković je tada naveo da mu je uz udarce Neferović prijetio smrću. Neferović je nepravomoćno osuđen na deset mjeseci zatvora uvjetno s rokom kušnje od dvije godine.4. Jedan o viđenih HDZ-ovaca u Zlatar Bistrici, uzgajivač pilića, nakon sjednice Općinskog vijeća napao je SDP-ova zamjenika načelnika Dražena Mikuleca. Prijetio mu je i vrijeđao ga držeći ga za vrat i daveći ga prislonjena na zid općine. Povod su bile izmjene urbanističkog plana kojima je zabranjeno otvaranje novih peradarskih farmi, odnosno širenje takvog biznisa. Policija je Čehulića uhitila i privela. Iz HDZ-a su sve relativizirali, objašnjavajući da je riječ o privatnom sukobu jer su Čehulić i Mikulec vjenčani kumovi.

5. Dopredsjednik križevačkog HDZ-a Mario Miklečić ošamario je Dragutina Lackovića, bliskog nezavisnoj političkoj opciji. Šef lokalnog HDZ-a to je proglasio patkom, ali je Miklečić dobio mjesec dana zabrane prilaska; i danas je dopredsjednik križevačkog ogranka.

6.bio je HDZ-ov potpredsjednik Gradskog vijeća Požege, a u javnost je dospio u ožujku 2019., kad ga je kći optužila za sustavno nasilje nad njom i njezinom majkom. Povukao se sa svih javnih dužnosti i izbačen je iz HDZ-a.

7. Visoki kazneni sud potvrdio je u travnju presudu kojom je bivši HDZ-ov saborski zastupnik, proslavljeni boksačosuđen na dvije godine i šest mjeseci zatvora jer je 2019. silovao zaposlenicu Autokluba Siget, kojem je tada bio predsjednik.

8. Varaždinski županu rujnu 2022. sudjelovao je u sitnim jutarnjim satima u sukobu na terasi jednoga kafića, u kojem mu je čašom razbijena glava. Tvrdio je da uopće nije bio u kontaktu s napadačem koji ga je pogodio čašom i drugima iz tog društva. Snimka nadzorne kamere ga je demantirala. Policija je mladića prijavila zbog remećenja javnog reda i mira, a Stričaka samo za vrijeđanje i omalovažavanje policijskih službenika. Njegovi politički konkurenti tada su spominjali da je župan redoviti gost crnih kronika – od sudskog procesa za obiteljsko nasilje, prijave za silovanje do nerazjašnjenog obračuna dvije godine prije. Ipak, Stričak je ostao župan i član Predsjedništva HDZ-a, a bio je u trećoj izbornoj jedinici i nositelj stranačke liste, koja je osvojila pet mandata (iza SDP-ove sa šest mandata).9. Načelnik općine Severinu lipnju 2023. napao je i šamarao vlasnicu kafića nakon što ju je pozvala konobarica koju su Žgela i njegovo društvo maltretirali. Sve se to vidjelo i na snimci nadzorne kamere. Prijatelj je načelnika na kraju ubacio u auto, pa su ‘napustili poprište‘ prije dolaska policije. Naknadno su uhićeni, podnesene su prijave i na tri mjeseca zabranjen im je pristup lokalu i vlasnici. Žgela je na vlastiti zahtjev izašao iz HDZ-a, ali je ostao načelnik Općine.10. MMA borac i član Gradskog odbora Mladeži HDZ-a u Dubrovnikuu ožujku ove godine brutalno je pretukao 17-godišnjeg mladića. Bio je to epilog sukoba između dva psa. Nakon toga MMA borac prvo je napao psa, a onda i mladića. Određen mu je istražni zatvor u trajanju od mjesec dana zbog sumnje da je počinio kazneno djelo nanošenja teške tjelesne ozljede.

11. Gradonačelnik Novog Marofa, karatist i nositelj crnog pojasa, u noći s nedjelje na ponedjeljak istukao je prijatelja, vojnika HV-a. Prema dosad dostupnim informacijama, sumnjiči ga se za pokušaj nanošenja teških tjelesnih ozljeda.