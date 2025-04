Poslodavci se izborili za promjenu regulative oko stranih radnika

Neće trebati dokazivati promet od deset tisuća eura u zadnjih šest mjeseci nego onih kada je poduzetnik radio

Nakon niza sastanaka poduzetnici u okviru Hrvatske udruge poslodavaca (HUP) uspjeli su uvjeriti vladajuće da se korigira nova regulativa koja se odnosi na zapošljavanje stranih radnika u turizmu.

Naime, turistički poduzetnici upozoravali su ovih dana na poteškoće u zapošljavanju stranih radnika zbog nove regulative, žaleći se da će to otežati poslovanje u predsezoni i glavnoj sezoni. Posebno su isticali odredbu prema kojoj je uvjet za zapošljavanje stranih radnika za pravne osobe ostvaren mjesečni promet u zadnjih šest mjeseci od 10 tisuća eura.

Upozoravaju da sezonska poduzeća nemaju ravnomjeran prihod tijekom cijele godine pa su suočena s nepremostivim administrativnim zaprekama, dok je za fizičke osobe predviđena iznimka, prema kojoj je dovoljno ostvariti promet od 15 tisuća eura u prethodnoj sezoni.

Prema najnovijim informacijama iz HUP-a, neće trebati dokazivati promet od deset tisuća eura u zadnjih šest mjeseci, nego će se gledati posljednjih šest mjeseci mjeseci kada je poduzetnik radio.

Kako su u zadnje vrijeme isticali poduzetnici zakon koji regulira uvjete ulaska, boravka i rada stranih radnika u Hrvatskoj stupio je na snagu prije mjesec dana, a već su nastali ozbiljni problemi. Sezona je pred vratima, a izmjene zakona zaustavile su dolazak potrebne strane radne snage, što je bio problem jer domaćih radnika nema dovoljno.

Problemom smatraju i to što zakon jednako tretira poslodavce u velikim gradovima i one čiji je posao u manjim sredinama poput otoka, jer zakonski uvjeti za zapošljavanje stranih radnika ne uzimaju u obzir specifičnosti poslovanja na otocima gdje prihodi tijekom zimskih mjeseci drastično opadaju, dok u velikim gradovima takvi problemi nisu toliko izraženi.

Upozoravaju pritom da bi posljedice mogle biti ozbiljne, ako se trenutna situacija ne riješi te da bi brojne rezervacije mogle biti otkazane. Štoviše, kažu da se to već događa.

Ministarstvo: Sezonalnost će se uzeti u obzir

O tim problemima na upit Hine iz Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike su odgovorili da novi zakon o strancima precizira kriterije za odobravanje radnih dozvola kako bi se spriječile zlouporabe prethodno važećih fleksibilnih odredbi.

Dodaju da se izmjenama Zakona o strancima odnosno novim pravilima žele onemogućiti zlouporabe pojedinih poslodavaca, a s druge strane poslodavci, koji uredno posluju i obavljaju gospodarsku aktivnost u RH, imaju mogućnost korištenja radnih dozvola na razdoblje i do tri godine.

- Poslodavci koji zapošljavaju sezonski, što prepoznaje i Zakon o radu, imaju povećani intenzitet poslovnih aktivnosti tijekom određenog dijela godine i ta sezonalnost će se uzeti u obzir u postupku izdavanja radnih dozvola - poručuju iz tog ministarstva, dodajući da se, kao i do sada, o svim otvorenim pitanjima razgovara najprije s predstavnicima poslodavaca u HUP-u, HGK i HOK-u.

Kažu i da je većina poslodavaca pravovremeno ishodila radne dozvole, početkom ove i krajem prošle godine, budući su izmjene zakona stupile na snagu 15. ožujka ove godine, te njihovo poslovanje u sezoni nije dovedeno u pitanje.

Iz Ministarstva rada napominju još da i dalje za produljenje radnih dozvola i za sezonske dozvole do 90 dana nije potreban uvjet prometa od 10 tisuća eura.

Iz Ministarstva turizma i sporta su na upit Hine o toj problematici pak kratko odgovorili da je "Zakon o strancima u nadležnosti Ministarstva unutarnjih poslova te Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike", uputivši da se od tih ministarstava traže odgovori i komentari.

Administrativni nesklad

Turističke poduzetnike u međuvremenu muči i, kako kažu, administrativni nesklad. Tvrde da se mnoge poslodavce upućuje na Poreznu upravu da dobiju potvrde o privremenoj odjavi fiskalizacije, što je neophodno za nastavak procesa zapošljavanja stranih radnika, dok istodobno Porezna uprava, koja bi trebala izdati te potvrde, zapravo nije uputila poslodavce na taj korak.

To sve komplicira cijeli proces, čemu pridonosi i to što privremena odjava fiskalizacije nije relevantna kada se govori o potrebi zapošljavanja stranih radnika, jer nije uopće povezana s pitanjem postoji li stvarna potreba za radnom snagom s obzirom na specifičnosti poslovanja, iznose poduzetnici.

Prepreke, osim problema s promjenama u uvjetima zapošljavanja, za poslodavce su i što prema zakonu, prije nego što mogu zatražiti radnu dozvolu za stranca, moraju proći test tržišta rada pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje (HZZ), jer taj proces može potrajati i nekoliko tjedana. Od trenutka kada HZZ donese pozitivno mišljenje, Ministarstvo unutarnjih poslova ima rok od 30 dana za izdavanje dozvole za boravak i rad stranih radnika, pa iako se zakonski rokovi poštuju, sezona je pred vratima i mnogi poslodavci jednostavno nemaju vremena čekati.

- Čak i da sutra dobijemo pozitivno rješenje HZZ-a za zapošljavanje, s zakonskim rokom od 30 dana za izdavanje dozvole, to bi značilo da smo već na kraju svibnja i turizam već gubi. Nejasno je i koliko će trajati trenutni problemi, a poslodavci i radnici ostaju čekaju na rješenja. Ako nam HZZ da negativno mišljenje, ostaje mogućnost zahtjeva za sezonskog radnika do 90 dana, no time se ne spašava situacija već samo pogoršava, jer će ti zahtjevi sada zatrpati ionako preopterećeni MUP, a i 90 dana ističe u srpnju pa se ponovnim apliciranjem za produženje preko HZZ-a, dovodimo u situaciju da i usred ljeta možemo ostati bez radnika - upozoravaju poduzetnici.