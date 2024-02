Prva dva mjeseca 2024. obilježena optimizmom ulagača, S&P 500 iz dana u dan ruši rekorde

Indeks S&P 500 u četvrtak je prvi puta u povijesti premašio pet tisuća bodova dosegnuvši tako rekordne razine nakon što je samo dan ranije postavio rekord na 4999 bodova. Referentni dionički indeks, koji prati cijene dionica 500 najvećih američkih kompanija na burzi porastao je za pet posto od početka godine i 43 posto u odnosu na najnižu razinu od 3500 u listopadu 2022. kada su strahovi ulagača o smjeru kretanja kamatnih stopa usred tvrdoglavo visoke inflacije dosegnuli vrhunac.

Iako je nedugo prije zatvaranja tržišta S&P 500 dosegnuo 5000,40 dan je ipak zaključio na 4997,97 što je i dalje njegova najviša razina na kraju dana ikada. Njegovo probijanje razine od pet tisuća važan je trenutak ne samo zato što se radi o okrugloj brojci već zato što označava visoko povjerenje koje investitori imaju u moć korporativne strane SAD-a i snagu njegovog gospodarstva, vjeruju američki analitičari.

Nakon pada u ožujku 2020. uslijed pandemije virusa COVID-19, glavni burzovni indeksi porasli su do rekordnih razina krajem 2021. i početkom 2022. godine kada su kamatne stope bile blizu nule, stimulirajući gospodarstvo i potičući ulaganja na burzi.

Stope su nakon toga porasle od razine blizu nule do trenutnog raspona od 5,25 do 5,5 posto što je najviši raspon kamatnih stopa u posljednjih nekoliko desetljeća. Naravno, mjera je to koje su Federalne rezerve poduzele kada su krenule u obuzdavanje inflacije, a za sada još uvijek nije apsolutno sigurno kada će Fed krenuti sa snižavanjem stopa.

Više stope obično uzrokuju pad dionica jer dobit poduzeća slabi zbog viših troškova posuđivanja, a visoki prinosi na obveznice odvlače kapital s tržišta dionica, no prošla godina i prvi tjedni ove godine definirani su obnovljenim optimizmom ulagača budući da umjerena inflacija podupire argumente za smanjenje stopa koje pogoduje rastu, što je naglašeno zaokretom profita prema pozitivnoj, iako prigušenoj, ekspanziji. Prošlog je mjeseca S&P postavio novu najvišu vrijednost svih vremena prvi put od siječnja 2022., što je neuobičajeno dug raspon između rekorda, a sada najpoznatiji američki indeks rekorde obara iz dana u dan.

Ipak, ulagače ovih dana muče oni koji tvrde da je indeksu S&P 500 pad neminovan pa je tako američki menadžer hedge fondova John Hussman ovoga tjedna izjavio da su dionički indeksi precijenili ekonomski oporavak koji dolazi te da vrtoglavo visoke vrijednosti dionica pripremaju najpoznatiji dionički indeks na dva desetljeća negativnih prosječnih godišnjih prinosa. Sve više analitičara prognozira žestok pad indeksa S&P 500 iako većina vjeruje u ‘postepenu korekciju‘.

Mi smo ipak odlučili pitati domaću investicijsku kuću InterCapital kako oni vide trenutno kretanje najpoznatijeg burzovnog indeksa.

– Niz objava ekonomskih podataka u SAD-u za sada i dalje ukazuje na otpornost američkog gospodarstva, a to se zauzvrat prelijeva na rast dioničkog tržišta predvođen tehnološkim sektorom. S druge strane, možemo vidjeti da manja poduzeća, koja i dalje zapošljavaju veći dio radnog stanovništva, doživljavaju sve veći pritisak sa strane rasta plaća i troškova financiranja. U slučaju da ta poduzeća budu prisiljena na otpuštanja mogli bi imati kaskadni efekt kroz određeni period koji bi utjecao na cijelu ekonomiju pa tako i dionička tržišta. Međutim, za nekakvu ozbiljniju korekciju mislimo da bi ipak trebao postojati određeni okidač koji je uvijek teško predvidjeti, nešto poput tržišta nekretnina u financijskoj krizi 2008. godine – kratko je za Lider izjavio fond menadžer u InterCapital Asset Managementu Jure Borovac.

Kako će se S&P 500 nastaviti kretati u nastavku 2024. tek treba vidjeti, no početak ove godine obilježio je s velikim optimizmom.