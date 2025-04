Prva procjena DZS-a: Inflacija u ožujku usporila na 3,2 posto

Procijenjena stopa inflacije za usluge iznosi šest posto, za skupinu u kojoj su hrana, piće i duhan 4,4 posto, za energiju 2,1 posto...

Stopa inflacije u Hrvatskoj mjerena indeksom potrošačkih cijena u ožujku je iznosila 3,2 posto na godišnjoj razini, objavio je danas Državni zavod za statistiku (DZS), čime je opći rast cijena na godišnjoj razini usporio drugi mjesec zaredom, dok podaci Eurostata pokazuju da je inflacija u Hrvatskoj i dalje među najvišima u eurozoni. DZS je objavio prvu procjenu indeksa potrošačkih cijena, prema kojoj je u ožujku 2025. stopa inflacije iznosila 3,2 posto u odnosu na ožujak 2024. godine, dok je u odnosu na prethodni mjesec, to jest veljaču 2025. godine, u prosjeku bila viša za 0,4 posto.

U listopadu 2024. je prekinut višemjesečni trend usporavanja rasta cijena na godišnjoj razini, a nakon rasta za 2,2 posto u listopadu, 2,8 posto u studenom, 3,4 posto u prosincu te za četiri posto u siječnju ove godine, u veljači se godišnja inflacija vratila na silaznu putanju, uz rast od 3,7 posto, a trend usporavanja se nastavio i u ožujku. Prema glavnim komponentama indeksa, procijenjena godišnja stopa inflacije za usluge iznosi šest posto, za skupinu u kojoj su hrana, piće i duhan 4,4 posto, za energiju 2,1 posto, dok su industrijski neprehrambeni proizvodi bez energije pali za 0,2 posto, navedeno je u priopćenju DZS-a.

Na mjesečnoj razini, u odnosu na veljaču 2025., cijene industrijskih neprehrambenih proizvoda bez energije su porasle za 2,1 posto, a usluga za 0,7 posto, dok su cijene energije u prosjeku pale za 1,2 posto, a hrane, pića i duhana za 0,2 posto. DZS je najavio da će konačne podatke o indeksu potrošačkih cijena u ožujku prema klasifikaciji ECOICOP (klasifikacija individualne potrošnje prema namjeni - European Classification of Individual Consumption according to Purpose) objaviti 15. travnja.

Eurostat: Inflacija u Hrvatskoj u ožujku 4,3 posto, među najvišima u eurozoni

Inflacija u eurozoni blago je oslabila i u ožujku budući da je znatno umjerenije poskupljenje usluga prevagnulo nad skokom cijena svježe hrane, pokazale su u utorak procjene europskog statističkog ureda.

Godišnja stopa inflacije u eurozoni mjerena harmoniziranim indeksom potrošačkih cijena (HICP) iznosila je u ožujku 2,2 posto, izračunali su statističari. U veljači cijene su bile porasle 2,3 posto.

Inflacija u zoni primjene zajedničke europske valute slabi od početka godine, a u ožujku cijene su porasle istim tempom kao i u studenom 2024., pokazuju Eurostatovi podaci. Najviše je poskupjela svježa hrana, za čak 4,1 posto u odnosu na prošlogodišnji ožujak, utvrdili su statističari, najsnažnije od početka prošle godine.

Svježa hrana pretekla je tako poskupljenjem usluge čije su cijene u ožujku porasle za 3,4 posto, najblaže od lipnja 2022. godine. Cijene energije bile su pak u ožujku niže za 0,7 posto nego prije godinu dana. Podaci za veljaču bili su pokazali gotovo istu razinu cijena kao i u prošloj godini.

Kad se isključe energija i svježa hrana cijene su u zoni primjene zajedničke europske valute bile više za 2,4 posto nego prije godinu dana. Podaci za veljači pokazali su temeljnu stopu inflacije od 2,6 posto. Mjesečna usporedba pokazuje rast cijena u ožujku za 0,6 posto, izračunali su u Eurostatu. U veljači bile su porasle za 0,5 posto.

Energija je u odnosu na veljaču pojeftinila za 1,2 posto, utvrdili su statističari. U veljači cijene su joj na mjesečnoj razini pale za 0,3 posto, a u siječnju bili su poskočile za čak 2,9 posto.