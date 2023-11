Reakcije na plan za Fortenovu: Otvaraju se vrata jeftinijem novcu, ali i brdu tužbi

Izlazak sankcioniranih dioničara iz vlasničke strukture Fortenovi će omogućiti povoljnije financiranje jer s postojećim kreditima koji su trošak financiranja podigli na 18 posto godišnje kompanija ne može opstati, ocjenjuju analitičari iz poslovnih i financijskih krugova s kojima smo razgovarali. Međutim, to ne znači da Fortenova ulazi u mirnije vode, dodaju Liderovi sugovornici, s obzirom da ju vjerojatno čekaju nove tužbe i pravne bitke, poput spora s arapskim investitorom čiji je odvjetnik već najavio da će obeštećenje tražiti na sudu.

Veliku pažnju javnosti izazvala je jučerašnja vijest iz Fortenove da je krovna nizozemska holding kompanija Fortenova Group TopCo B.V. postigla dogovor s kompanijom Open Pass u vlasništvu Pavla Vujnovca. Open Pass je najveći nesankcionirani dioničar Fortenova grupe, a cijela će transakcija rezultirati novom vlasničkom strukturom u kojoj više neće biti sankcioniranih suvlasnika, odnosno Sberbanka i VTB-a koje su pod zapadnim sankcijama zbog ruske agresije na Ukrajinu.

Izvediv plan

Prema dogovoru, 100 posto udjela koje Fortenova Group TopCo B.V. drži u kompaniji Fortenova Group MidCo B.V. prenijet će se na novoosnovanu nizozemsku korporativnu strukturu koja se sastoji od nizozemske zaklade Iter STAK Stichting i nizozemskog društva Iter BidCo B.V., za iznos koji ukupno može dosegnuti do 660 milijuna eura. Od tog iznosa, pola milijarde eura kupci plaćaju bezuvjetno na zaključenju transakcije, a isplata preostalih do 160 milijuna eura je vezana uz postizanje ugovorom preciziranih financijskih ciljeva.

Naši sugovornici ocjenjuju kako je ovaj plan izvediv i vrlo je vjerojatno da će se transakcija na kraju provesti. Financijski analitičar Darko Brborović ističe kako je ipak malo iznenađujuće da će na kraju jedan dioničar imati većinu udjela. – Većina dobavljača iz redova nesankcioniranih dioničara vjerojatno će prodati svoje udjele. Dobavljačima uvijek treba novca, pogotovo ovima iz realnog sektora – ocjenjuje Brborović.

Podsjetimo, dogovorom su predviđene tri mogućnosti. Prva mogućnost za dioničare koji nisu pod sankcijama jest prijenos vlasništva u novu BidCo kompaniju. Druga je da uz dobrovoljnu opciju dodatne investicije povećaju udjel, a treća je opcija isplata, odnosno izlazak iz vlasničke strukture. U tom slučaju udjele preuzima i isplaćuje Open Pass. Kako se neslužbeno može čuti, dobavljači su ionako u vlasničku strukturu ušli ‘prisilno‘ zamijenivši svoja potraživanja za udjele, pa će im mogućnost isplate biti zadovoljavajuća, tim više jer i nemaju veliki utjecaj na skupštini dioničara.

‘Čišćenjem‘ vlasničke strukture Fortenovi se otvara mogućnost znatno povoljnijeg zaduživanja. Kako su joj zbog sankcioniranih ruskih banaka i dalje čvrsto zatvorena vrata uobičajenih izvora financiranja, Fortenova se krajem lipnja opet zadužila kod američke investicijske kompanije HPS uzevši zajam na 15 mjeseci težak 1,2 milijarde eura radi refinanciranja postojećih dugova. Time je jednokratni trošak zaduženja podignut na 18 posto, što je gotovo sigurno najskuplje korporativno zaduživanje u Hrvatskoj.

Odakle novac?

Kako bi, bez obzira na razinu interesa dioničara za dodatnom investicijom, osigurao sigurnu dostupnost sredstava potrebnih za zaključenje transakcije po dogovorenoj cijeni, Open Pass je pristao osigurati isplatu cijelog dogovorenog iznosa, ukoliko to bude potrebno, objavili su iz Fortenove. Kako se potencijalno radi – za standarde financija hrvatskih kompanija – golemom novcu, pitanje je iz kojih će izvora Vujnovčev Open Pass financirati ovu akciju. Do objave teksta nije pristigao odgovor Pavla Vujnovca. No, financijski krugovi ocjenjuju da se djelomični odgovor na to pitanje krije u najavi Enne – također u vlasništvu Pavla Vujnovca – da će izaći na burzu.

Ta je kompanija u lipnju ove godine najavila da planira javnu ponudu dionica, ali bez Prvog plinarskog društva (PPD), dosadašnje perjanice cijele grupacije. U kontekstu konsolidacije udjela u Fortenovi, IPO Enne odlično može poslužiti za zatvaranje financijske konstrukcije, ocjenjuju Liderovi sugovornici iz financijskog sektora. Naime, prodajom dijela Enne došlo bi se do kapitala koji može poslužiti kao financijska poluga kod banaka koje bi dio novca koji nedostaje plasirale kroz kredit.

Međutim, ovom akcijom ipak neće nestati pravni rizik kojem je kompanija izložena. To se prije svega odnosi na arapskog investitora Saifa Alketbija čiji je odvjetnik Ljubo Pavasović Visković u razgovoru za N1 najavio ‘niz sudskih sporova jer nećemo pristati da mog klijenta netko tako bezočno opljačka‘.

– Ovdje se radi o izvlaštenju, nasilnom postupku u kojemu će moj klijent ostati bez nekoliko stotina milijuna eura. Plan je, a njegova tvrtka je zaista kupila taj udjel, da se taj udio otkupi za stotinjak milijuna eura – izjavio je Pavasović Visković.

Druga je nepoznanica reakcija ruskih banaka. Planom je predviđeno da se novac koji pripada ruskim bankama isplati na poseban račun kojem će moći pristupiti kada sankcije budu ukinute. Darko Brborović pretpostavlja da je s ruskim bankama postignut dogovor i da se one kasnije neće žaliti na dobiveni iznos. Ostali naši sugovornici nisu toliko sigurni u ovu tezu, ističući kako na poslovnu politiku Sberbanka znatan utjecaj ima i Kremlj.