Škufca: Već godinama upozoravamo na ovisnost o kineskoj brodogradnji

Donald Trump uvodi dodatne poreze za kineske brodarske tvrtke čija plovila svakodnevno pristaju u američke luke

Ured američkog trgovinskog predstavnika (USTR) najavio je uvođenje novih lučkih pristojbi koje bi mogle značajno utjecati na međunarodno brodarstvo, posebno na kineske brodarske tvrtke. Prema najavama, od listopada 2025. svi brodovi izgrađeni u Kini koji pristaju u američke luke bit će dodatno oporezovani – i to s 18 dolara po neto tonaži plovila ili 120 dolara po iskrcanom kontejneru, ovisno o tome koji iznos bude veći. Do travnja 2028., ti će se iznosi povećati na 33 dolara po neto tonaži, odnosno 250 dolara po iskrcanom kontejneru.

Dodatna pristojba od 50 dolara po neto tonaži također će se primjenjivati na sve kineske brodarske linije – bez obzira na to gdje su im brodovi izgrađeni – a do 2028. taj će iznos rasti do 140 dolara.

Takve mjere izazvale su zabrinutost u industriji jer bi mogle poremetiti postojeće rute, osobito one između Azije i Sjeverne Amerike. Iako brodovi manji od četiri tisuće TEU-a (jedinica ekvivalenta dvadeset stopa) i oni koji plove rutama kraćima od dvije tisuće nautičkih milja neće biti obuhvaćeni, većina velikih operatera suočava se s nužnošću reorganizacije.

- Ishodište ovih pristojbi je u američkom zakonu Trade Act iz 1974. godine koji u sekciji 301 omogućuje američkom predsjedniku da uvede carine ili druge mjere protiv zemlja koje se bave nepoštenim trgovinskim praksama. Jedan od motiva je i višegodišnja financijska podrška kineske države vlastitoj brodogradnji koja je time znatno konkurentnija od ostatka svijeta. Analizu je započela Bidenova vlada 2024. godine, a u veljači ove godine USTR je predložio mjere pod nazivom ‘service fee‘, gdje bi se penalizirali brodari koji su, ili brodove gradili u Kini, ili imaju u vlasništvu brodove kineske gradnje, ili imaju u postotku kinesko vlasništvo. Početni predloženi service fee je bio od jednog do 1,5 milijuna američkih dolara po ticanju, što je više nego značajan iznos, a pogotovo za klijente koji uzimaju brodove u charter na kojima roba njihova roba čini sveukupan teret, ili većinu tereta za određenu luku. Puno je takvih i naših izvoznika. Nakon velike pobune, peticija, razgovora i uvjeravanja rezultat je da se od 10. mjeseca ove godine service fee uvodi, ali u bitno manjem omjeru, te bi 2028. godine taj fee trebao narasti, ali opet manje nego što je prvotno bilo planirano. S obzirom na iznose koji se spominju ne vidim da bi to trebalo utjecati na globlne lance opskrbe - objašnjava Marin Škufca, predsjednik Uprave Liburnia pomorske agencije.

Tržišna prilagodba

Kineska brodarska korporacija Cosco oštro je reagirala na ovu odluku američke administracije.

- Oštro se protivimo ovim optužbama i naknadnim mjerama. Takve mjere ne samo da iskrivljuju poštenu tržišnu utakmicu i ometaju normalno funkcioniranje globalne brodarske industrije, već i prijete njezinom stabilnom i održivom razvoju... U konačnici, ovakvi potezi mogu ugroziti sigurnost, otpornost i uredno funkcioniranje globalnih industrijskih i opskrbnih lanaca - poručili su iz Cosca.

Prema analizi konzultantske kuće Linerlytica, očekuje se da će brodari zamijeniti kineske brodove onima koji ne podliježu novim pravilima, čime će pokušati ublažiti financijski udar. U izvješću se ističe kako ‘svi glavni operatori raspolažu dovoljnim kapacitetima da preusmjere rute bez značajnih poremećaja‘.

Međutim, Linerlytica upozorava da su posljedice prethodnih trgovinskih sukoba već smanjile broj teretnih pošiljki, a ‘broj otkazanih plovidbi na transpacifičkim rutama i dalje raste jer se operateri bore s padom rezervacija iz Kine‘.

- Service fee kakav se sada implementira ne bi trebao imati negativnu refleksiju sam po sebi, međutim on se nadograđuje potencijalno na dodatne carine i općenito dodatno uznemiruje trenutno uzbrkane vode međunarodne trgovine. Amerika je bitno tržište za naše izvoznike, siguran sam da će naći način kako da tako i ostane. Vrlo je teško i nezahvalno davati procjene s obzirom na trenutnu nestabilnost i svakodnevno nove odluke. Međutim naš zadatak je pratiti situaciju svakodnevno i odmah komunicirati našim klijentima, te uvijek imati rješenje za njih - veli Škufca.

Tržišne cijene i izuzeća

Prema najnovijem izvješću Shanghai Containerised Freight Indexa, cijene prijevoza s kineske obale do američke zapadne obale pale su za pet posto u odnosu na tjedan ranije, dok su cijene za istočnu obalu ostale gotovo nepromijenjene.

Iako samo 20 posto brodova trenutno pristaju u američke luke pod kineskom zastavom, moguće je da će doći do značajnih tržišnih pomaka. Očekuje se da će kratkoročno koristi imati operateri s plovilima manjeg kapaciteta, posebno oni koji posluju unutar karipske i južnoameričke regije, kao i brodovi pod američkom zastavom uključeni u MSP/VISA program, među kojima je i CMA CGM. A što s europskim igračima?

- Bilo bi sjajno kada bi europska brodogradnja iskoristila priliku, međutim bojim se da je za to kasno. Isto kao i američka brodogradnja. Već godinama upozoravamo na preveliku ovisnost o kineskoj brodogradnji, te o općenitom manjku svjetske flote. Primjera radi, 80 posto brodova za generalni teret mlađih od 15 godina podliježe plaćanju service fee-a. Svjedočimo vremenima deglobalizacije i Europa u takvoj konstelaciji mora naći načina kako da ojača svoju flotu - zaključuje Škufca.