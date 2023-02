Samo tri od pet milijuna startupa postane jednorog – Ovo su oni koji nisu uspjeli

Danas u svijetu postoji milijun i jedan startup, i dok će neki proći taj put startupa i postati punopravne samodostatne tvrtke, drugi će se ispuhati i jednostavno neće uspjeti. Jako mali broj ovih uspješnih i odabranih startupa će postati vrijedni više od jedne milijarde dolara, pa će ih se nazvati jednorozima. Iako svi znaju za jednoroge i znaju koje su to tvrtke, postići vrijednost veću od jedne milijarde je zapravo rijedak pothvat.

Aileen Lee osnivačica investicijske tvrtke Cowboy Venturesa izvorno je skovala izraz ‘jednorog‘ 2013. a izvorno je taj izraz koristila za opisivanje statistički rijetkih tvrtki, budući da bilo koji startup ima šanse od 0,00006 (tri od svakih pet milijuna kompanija) posto da postane tvrtka vrijedna milijardu dolara. Kada je Lee smislila izraz jednorog, u svijetu ih je bilo tek 39, dok se danas broj jednoroga diljem svijeta vrti oko 500.

Disruptori industrija

Za mnoge startupove, procjena od milijardu dolara doći će iz rundi financiranja i primanja pozamašne gotovinske injekcije od investitora. Može doći i putem akvizicije. Na primjer, kada je Facebook kupio Instagram za 1 milijardu dolara, Facebook je Instagramu dao vrijednost da preko noći postane jednorog. Gotovo svi jednorozi poremetili su svoju industriju. Na primjer, Airbnb je redefinirao što znači rezervirati hotelsku sobu dok je Netflix promijenio način na koji iznajmljujemo filmove, serije, dokumentarce i crtiće. Jednorozima uspijeva poremetiti industrije jer su u pravilu prvi koji se pojave na tržištu s novom idejom te imaju tendenciju zadržati tu prednost ‘prvog pokretača‘ stalnim inoviranjem i širenjem svojih proizvoda i usluga.

Najbolji primjer je Facebook koji je od predstavljanja svoje online mreže za studente u narednim godinama pokrenuo nekoliko novih aplikacija kako bi povećali svoju bazu korisnika. Naravno, i akvizicije su pomogle tom širenju. Jedan od najboljih pokazatelja da je tvrtka na putu da postane jednorog je njihova povijest ulaganja. Jednorozi obično imaju bogatu povijest financiranja, posebno u svojim C i D rundama prikupljanja sredstava. Da bi jednorog uspio, potrebno mu je i snažno vodstvo. To može stvoriti ili uništiti tvrtku. Zapravo, mnogi jednorozi propadaju zbog promjene rukovodstva ili lošeg upravljanja. Evernote je, na primjer, izgubio četiri svoja glavna rukovoditelja i od tada se bori da zadrži svoj status u Silicijskoj dolini. Važno je tražiti osnivače s iskustvom u toj industriji i/ili u razvoju drugih uspješnih tvrtki.

Zombirozi

Postizanje statusa jednoroga ne znači automatski i uspjeh. Zapravo, postoji mnogo ‘zombiroga‘, i mrtvih jednoroga jer ako se tvrtka zove jednorog ne znači da će i zadržati svoju vrijednost. Naposljetku, biti jednorog ima puno veze s pompom i uzbuđenjem koje ulagači i mediji pokrenu oko neke tvrtke, a najbolji primjer velike pompe je jednorog Theranos kojega je osnovala Elizabeth Holmes.

Mnogi su jednorozi propali tijekom godina, bilo zbog bankrota, akvizicija ili jednostavno nestanka sa scene. Uspjeh ili neuspjeh jednoroga u konačnici ovisi o nizu čimbenika, uključujući kvalitetu proizvoda ili usluge, potražnju na tržištu, konkurenciju, vodstvo i financijsko upravljanje. Iako je bilo mnogo jednoroga koji su postali vrlo uspješne tvrtke, postojao je i niz visokoprofiliranih jednoroga koji su na kraju propali

Propali jednorozi

Neki od najpoznatijih jednoroga koji nisu uspjeli uključuju spomenuti Theranos, Quibi, Jawbone, Homejoy, Juicero.

Theranos je bila tvrtka za zdravstvenu tehnologiju koja je obećala revoluciju u testiranju krvi svojom vlastitom tehnologijom. Međutim, otkriveno je da tehnologija zapravo nije radila kako je obećano, ili nije postojala uopće a osnivačica tvrtke Elizabeth Holmes trenutno je suočena s kaznenom prijavom i kaznom zatvora od 11 godina.

Juicero je bio startup koji je predstavio svoj sokovnik koji je koštao 400 dolara i koji je trebao cijediti već zapakirane vrećice soka, no vrlo je brzo otkriveno da se te njihove vrećice soka mogu iscijediti s rukama, čineći stroj u biti beskorisnim, pa je sokovnik od 400 dolara vrlo brzo iscijeđen sa scene. Juicero je nudio unaprijed prodane pakete voća i povrća narezanog na kockice koje su korisnici uključivali u aparate od 400 dolara, koji bi zatim te vrećice iscijedio. No, kada se otkrilo da korisnici mogu jednostavno rukama iscijediti pakete i pretvoriti sadržaj u sok i to brže od sokovnika, kraj je bio neminovan.

Quibi je bila mobilna video platforma kratkog formata koja je prikupila preko milijardu dolara prije nego što se zatvorila nakon samo šest mjeseci. Platforma nije uspjela pridobiti pažnju kod korisnika, usprkos visokoprofilnom sadržaju i zvjezdanoj postavi. Unatoč bacanju milijuna na originalne serije i trošeći do 6 milijuna dolara po satu proizvedenog sadržaja, Quibi jednostavno nije bio dovoljno uvjerljiv da potrošači otvore svoje novčanike i plate aplikaciju. Također, u prilog Quibiju nije išlo ni to što su lansirani usred navale novih streaming servisa uključujući Disney Plus, HBO Max i Peacock.

Jawbone je bila tvrtka za potrošačku elektroniku koja je proizvodila narukvice za praćenje aktivnosti, poput hodanja, trčanja i slično te su uz to proizvodili i Bluetooth zvučnike. Unatoč tome što su prikupili više od 900 milijuna dolara investicija, tvrtka se na kraju nije uspjela izboriti za svoj dio kolača na pretrpanom fitness tržištu. Iako su se neko vrijeme dobro držali, nakon što su prekinuli svoj odnos s vanjskom agencijom za korisničku podršku, nakon što nisu mogli platiti njihove usluge, izgubili su i ono malo korisnika koji su još uvijek koristili Jawbone fitness narukvice.

Homejoy je bio servis za čišćenje na zahtjev koji je nudio pristupačne usluge čišćenja doma. Tvrtka je bila prisiljena zatvoriti poslovanje nakon što se suočila s više tužbi zbog svoje klasifikacije radnika kao neovisnih izvođača, a ne zaposlenika.