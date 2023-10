SDP-ov ekonomski izborni program: za veće plaće, manja stopa poreza na dobit

Indirektne subvencije kroz niže stope poreza na dobit za poduzetnike koji isplaćuju veće plaće i stvaraju dodanu vrijednost, uvođenje poreza na ekstraprofit sektorima kao što su veliki trgovci, banke i utjerivači, poticanje inovacija te ulaganja u regionalno podrazvijene dijelove zemlje te zelena tranzicija okosnica su ekonomskog izbornog programa SDP-a koji je danas predstavljen u sjedištu stranke na zagrebačkom Iblerovom trgu.

Povećanje plaća i mirovina, povećanje kupovne moći prosječnih plaća i smanjenje nejednakosti osnovna su poruke ekonomskog dijela SDP-ovog izbornog programa, kojeg su pisali profesor Josip Tica te bivši ministri Branko Grčić i Boris Lalovac.

- U posljednjih sedam godina profit poduzeća je rastao za 80 posto, prihodi države za 33 posto, a plaće za tek 17 posto, dok su mirovine rasle za mizernih 10 posto. Opet su radnici i umirovljenici ispali gubitnici u raspodjeli novostvorene dobiti – istaknuo je na predstavljanju programa Peđa Grbin, predsjednik SDP-a koji smatra kako je nedopustivo da se hrvatska ekonomija zasniva na sreći jer se previše se oslanja na prihode od turizma te je potreban zaokret prema stvaranju dobro plaćenih radnih mjesta u svim gospodarskim granama i povećanju životnog standarda.

SDP smatra da je najjednostavniji način za povećanje plaća u kratkom i srednjem roku, reforma sustava poreza na dobit obzirom da je prostor, kako kažu, za povećanje plaća izmjenama poreza na dohodak dosta sužen i, prema Grbinu, honorira tek visoke plaće malog broja ljudi. Prema SDP-ovoj ideji poduzetnici koji radnicima povećaju plaće i koji stvaraju dodatnu dobit plaćat će niže stope poreza na dobit dok će ostalima koji ne podnesu teret stvaranja društvene jednakosti SDP uvesti ekstraprofit.

- Ako ulažeš u svoje poduzeće, ako investiraš i dižeš radnicima plaće, država će ti uzimati manji porez. Ako s druge strane, poput hrvatskih banaka, guliš građanima kožu, dižeš kamate na kredite i držiš minimalne kamate na štednju, onda ćemo mi kao država uzvratit mjeru i ogulit ćemo kožu tebi - slikovito je opisao Grbin.

- No, iste stope neće biti primjenjive za sve sektore, to ćemo tek razraditi – najavio je Grčić koji je dodao i to da država mora instrumente koji su joj na raspolaganju, poput izmjena poreza na dobit, iskoristiti da smanji tu neravnotežu. Ako netko isplaćuje male plaće, kaže Grčić, a ostvaruje ozbiljne dobiti, nužno je ostvariti određenu preraspodjelu, a na taj način prikupljeni novac može poslužiti u socijalne svrhe ili može biti transferiran od poduzetnika prema radnicima.

- Pa banke u Hrvatskoj su manje oporezovane nego u primjerice matici Italiji gdje je na vlasti konzervativna vlada – istaknuo je Grčić koji smatra da se i banke i trgovce i utjerivače mora prisiliti da korigiraju marže i način poslovanja za pomoć najsiromašnijima.

SDP će tako, ukoliko osvoji izbore i sastavi vladu, u razdoblju od 2024. do 2027. godine uložiti dodatnih 1,5 posto BDP-a u porezna rasterećenja poduzetnika s višim prosječnim plaćama kroz navedene indirektne investicije, ali državni novac planira trošiti i na unaprjeđenje sustava inovacija i poticanje investicija u regionalno podrazvijene dijelove zemlje. Osim državnog novca na taj bi način kanalizirali i sredstva iz EU fondova.

- Ulaganja ne smiju biti samo u infrastrukturu i projekte javne namjene, već ih je potrebno jače okrenuti gospodarstvu – rekao je Grbin koji smatra kako se trebaju pametnije i koristiti sredstva za zelenu tranziciju, pogotovo za, kako je naveo kupnju strojeva koji štede struju i stvaraju veću produktivnost.