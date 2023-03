Šest dionica umjetne inteligencije na koje treba obratiti pozornost

Otkako je OpenAI predstavio ChatGPT javnosti u studenom 2022., umjetna inteligencija je postala butt word bez koje ne prolazi ni dan. Za veliku pompu koja se stvorila oko ove umjetne inteligencije zaslužni su obični ljudi koji su brzo otkrili sve mogućnosti ChatGPT-a. Studenti su ga počeli koristiti za pisanje radova, tražitelji posla ga koriste za pisanje popratnih pisama, a neki zaposlenici čak potajno koriste AI chatbot da obavlja svoj posao umjesto njih ili barem jedan dio posla.

U međuvremenu, velike i male tvrtke počele su uključivati tehnologiju u svoje poslovanje. BuzzFeed planira koristiti ChatGPT za pisanje sadržaja i izradu kvizova za čitatelje, dok je tvrtka za mentalno zdravlje Koko koristila ChatGPT kao chatbot za pomoć korisnicima na mreži. Microsoft, sa svojim udjelom od 10 milijardi dolara u OpenAI-ju, uključio je ChatGPT u svoju tražilicu Bing kako bi se natjecao s Googleom, koji naravno ima vlastiti AI chatbot u izradi.

Sada je to primijetio i Wall Street. Analitičari nekih od najvećih financijskih tvrtki u svijetu ozbiljno razmatraju kakav će utjecaj nova tehnologija imati na tržišta u godinama koje dolaze. Ispostavilo se da su implikacije umjetne inteligencije ogromne. ChatGPT je samo vrh koplja, jer se čini da je umjetna inteligencija spremna preokrenuti industrije diljem svijeta.

Analitičari Bank of America predviđaju da će industrija umjetne inteligencije do 2026. vrijediti 900 milijardi dolara. PricewaterhouseCoopers otišao je korak dalje, izjavljujući da bi ‘AI mogla doprinijeti do 15,7 trilijuna dolara globalnom gospodarstvu 2030., više od trenutne proizvodnje Kine i Indije zajedno.‘

Ali uz svu buku i pompu oko umjetne inteligencije, investitori bi željeli malo jasnoće o tome gdje bi točno trebali uložiti svoj novac kako bi profitirali od nadolazećeg procvata AI-ja a ovo su prijedlozi Credit Suisse banke.

Dvije su tvrtke u SAD-u, Microsoft i Nvidia. Za softversku tvrtku Microsoft, banka je rekla da AI pruža priliku za povećanje prihoda za 20 posto. Što se tiče tvrtke Nvidia, iz banke kažu kako tvrtka dominira tržištem grafičkih procesorskih jedinica za obuku AI, s 95-100 posto tržišnog udjela. Takvi procesori se koriste za stvari kao što su videoigre i generiranje slika umjetnom inteligencijom, a već se procjenjuje da će tvrtka imati potražnju za do 30.000 novih jedinica usred rasta i veće potražnje za umjetnom inteligencijom.

Banka je također istaknula četiri tehnološke tvrtke u Aziji za koje misle da će postati glavni igrači. Tu su Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, Accton Technology, Wiwynn i Baidu.

Analitičari su rekli da će sve češća upotreba umjetne inteligencije pomoći tvrtki Taiwan Semiconductor Manufacturing Company i njihovom poslovanju računalstva visokih performansi, koje se već udvostručilo od 2016. godine. Što se tiče tvrtke Accton, proizvođača IT hardvera, povećana potražnja pogodovat će tvrtkinoj prodaji adaptera i sklopki, koji sadrže novu ‘tekućinu za hlađenje‘, što analitičari smatraju iznimno važnim, dok će Wiwynn, još jedan proizvođač IT hardvera nastaviti s uspješnim poslovanjem jer već sada rade s klijentima koji uključuju Metu, Amazon i Microsoft.

Što se tiče Baiduua, kineske tražilice, ona je već spremna objaviti svoj AI chatbot ‘Ernie Bot‘ koji bi svijetlo dana trebao ugledati svaki čas, a analitičari smatraju kako tvrtka ima potencijal zahvatiti različite dijelove AI industrije. Na kraju, dodajmo da tvrtke Taiwan Semiconductor Manufacturing Company i Baidu trguju na američkim burzama, dok se Acctonom i Wiwynnom trguje u Tajvanu.