Sve osim bitcoina i zlata u padu. Hoće li u ovakvom okruženju burzovne robe biti sigurno utočište za investitore ili proizvod koji treba likvidirati?

piše: Robert Jurišić, S-GRAIN BI

Generalno bearish trend se nastavlja, a trenutačno je glavni predvodnik sektor energije, no agri robe i metali ne zaostaju

S&P500 indeks i dalje ispod razine od četiri tisuće bodova, indeks straha VIX iznanađujuće ispod 30 bodova

​Američki dolar gubi svoju privlačnost kao sigurno utočište za ulaganja

Market meltdown u ožujku. Kako drugačije sažeto opisati što se danas događa na financijskim i robnim tržištima nego na taj način. Generalno bearish trend se nastavlja, a trenutno je glavni predvodnik sektor energije. Niti agri robe, a niti metali ne zaostaju, iako imamo iznimke u pojedinim robama.

Apsolutno glavna tema u cijelom svijetu je kriza povjerenja koja potresa bankarski sektor, koja je započela bankrotom SVB banke, a nastavila se velikom krizom Credit Suisse-a koju je na kraju akvizirao UBS. Što je sljedeće? U takvim eksternim okolnostima nije iznenađenje da je S&P500 indeks i dalje ispod razine od četiri tisuće bodova, no pomalo me iznenađuje da je indeks straha VIX ispod 30 bodova, dok je očekivano da je dolarski indeks DXY ispod 104 boda. Odnos EUR/USD se kreće u rasponu 1,06 do 1,07.

Hoće li u ovakvom okruženju burzovne robe (sve ili samo dio njih) biti sigurno utočište za investitore ili proizvod koji treba likvidirati? Goldman Sachs Commodity Index (GSCI) je pao ispod 540 bodova, dok je Bloomberg Commodity Index (BCI) pao ispod 103 boda, a obzirom na otvaranje burza na početku novog tjedna, gdje su sve robe osim zlata u padu, za očekivati je daljnji pad navedena dva indeksa. Zapravo, osim bitcoina, zlata te indeksa VIX sve ostalo je padu na početku ovog tjedna. To dovoljno opisuje stanje na tržištima i kakvo je raspoloženje kod investitora.

Je li ova kriza povjerenja u bankarski sektor pred krajem ili smo tek na početku? Nažalost, vjerojatnije je ovo drugo. Nakon intervencije središnjih banaka da podrže banke u poteškoćama i američki dolar gubi svoju privlačnost kao sigurno utočište za ulaganja. Postavlja se pitanje je li to ono što je dugoročno najbolje? Ako sve depozite podupire država, što sprječava neetične upravitelje da budu neodgovorni u upravljanju bankom usmjeravanjem sredstava u rizične strategije ili možda usmjeravanjem sredstava u beskrupulozne smjerove, znajući da će vlada zamijeniti sredstva?

Ovo je vrlo sklizak teren. Jedna je stvar jamčiti ispravno osigurane depozite. Drugo je jamčiti sve depozite. Da stavimo cijelu situaciju u kontekst burzovnih roba, na kraju dana sve se svelo na loše upravljanje trajanjem, pa su se banke poput SVB ponašale kao netko tko želi zaštititi zalihe starog roda pšenice u novom rodu zbog boljih premija tj. prodavajući call opcije usred rastućih bullish fundamenata na tržištu novog roda… disparitet ostaje dok te ne slomi.

U nedjelju je dogovorena velika akvizicija Credit Suisse-a od strane najveće švicarske banke UBS koja u svemu tome ima pomoć/protekciju švicarske vlade. Da stavimo Credit Suisse u kontekst, radi se o top 10 globalnoj investicijskoj banci klasificiranoj kao "sistemski važna financijska institucija" prema međunarodnim bankarskim pravilima, nastalih nakon kolapsa Lehman Brothersa.

I u tjednu pred nama možemo očekivati da će vijesti vezane uz ovu bankarsku krizu biti u fokusu, međutim osim toga fokus tržišta djelomično će biti usmjeren prema američkom FED-u. Biti će vrlo zanimljivo vidjeti kako će se u novonastalim okolnostima postaviti FED. Do prije desetak dana, gotovo izvjesno je bilo da će FED povećati kamatnu stopu za dodatnih 50 baznih bodova, no sad je upitno hoće li je uopće povećati. U svakom slučaju odluka o povećanju kamatnih stopa će biti u rasponu od 0 do 50 baznih bodova. Usporedbe radi, ECB je prošli tjedan podigla kamatne stope za 50 baznih bodova, ali nikakve dodatne informacije nisu dane po pitanju budućih koraka.

Kina kao lider novog svijeta

Na geopolitičkom planu, u tijeku je trodnevni sastanak kineskog premijera Xi-a s Putinom. Hoće li Xi pokušati dogovoriti mirovni sporazum kako bi mu porasla snaga/ugled na međunarodnom planu? Neke glasine govore o prijedlogu koji bi uključivao prekid rata uz uvjet da Rusija zadrži okupirani teritorij, ali teško da će u ovom trenutku Ukrajina pristati na takvo nešto. Ako bi pak Kina vojno pomogla/podržala Rusiju, čemu se nada Putin, za očekivati je uvođenje sankcija Kini od strane SAD-a i zapadnih zemalja što ne samo da bi dovelo u pitanje globalnu trgovinu, već bi bila ozbiljna prijetnja daljnjoj eskalaciji sukoba i korak prema svjetskom ratu.

Sve u svemu, Kina nastavlja širiti svoj utjecaj u svijetu, nakon što je posredovala u mirovnoj inicijativi između Irana i Saudijske Arabije. Kina je poduzela značajne strateške korake tijekom prošlog mjeseca kako bi se smatrala predvodnikom u posredovanju u miru i zauzimanju uloge predvodnika u svjetskoj politici. Irak je nedavno objavio da će prihvatiti juane kao plaćanje za naftu, što će otvoriti vrata drugim arapskim zemljama da učine isto. Narodna banka Saudijske Arabije upravo je izdala svoj prvi zajam temeljen na juanima u sklopu kineske inicijative Pojas i put za koju se očekuje da će navesti i druge arapske zemlje da učine isto. Sve su to koraci kako bi se omogućilo svijetu da vidi Kinu kao lidera u svijetu, a SAD kao "bivšeg svijeta", dok se juan postupno približava svjetskoj valuti.

Terminske cijene nafte Brent pale su na ispod 72 $/bbl na početku novog tjedna i to nakon što su proteklog tjedna pale za više od 10 posto. Ovo su razine koje nisu viđene od kraja 2021., a cijene su pod pritiskom jer bankarska previranja, strahovi od recesije i znakovi otporne ruske ponude i dalje opterećuju tržište. Najveća francuska rafinerija počela je obustavljati rad tijekom vikenda zbog štrajkova, a proizvodnja plina i nafte u Velikoj Britaniji mogla bi biti zaustavljena nakon što su radnici izglasali štrajk.

S druge strane, pojavili su se znakovi snažne potražnje od strane najvećeg uvoznika sirove nafte Kine, pri čemu je Unipec kupio dva milijuna barela sirove nafte iz Sjevernog mora, što je prva kupnja Azije u tri mjeseca. IEA je nedavno izjavila da se očekuje da će Kina ove godine potaknuti porast dnevne globalne potražnje za naftom od dva milijuna barela. Goldman Sach smanjio je svoje 12-mjesečne izglede za cijenu nafte Brent sa 100 $/bbl na 94 $/bbl, odražavajući nižu potražnju i umjereno veću ponudu izvan OPEC-a.

Terminske cijene plina TTF, europska referentna vrijednost za plin, pali su ispod 40 €/MWh što je najniže još od kolovoza 2021., i to nakon pada od 19 posto u prethodnom tjednu. Vremenske prognoze za ovaj tjedan ukazuju na iznad normalne temperature diljem sjeverozapadne Europe kako se približava proljeće i bliži se kraj sezone grijanja. Europski spremnici plina puni su 56 posto, što je znatno iznad prosjeka za ovo doba godine. Osim toga, dolasci LNG-a veći su nego što je uobičajeno za to doba godine unatoč štrajkovima koji su ranije poremetili energetska postrojenja u Francuskoj. Povrh toga, jedan od četiri francuska LNG terminala nastavio je s radom prošlog tjedna, a Electricite de France SA zadržao je nepromijenjenu prognozu proizvodnje nuklearne energije za 2023., ublažavajući neke zabrinutosti oko opskrbe.

Agri robe se suočavaju s labirintom punim zamki

Utjecaj bankrota banaka još nije mjerljiv na agri robe. Svijet neće stati i ljudi će nastaviti jesti. No, u vrijeme kada je inflacija i dalje visoka, proizvodnja nafte ograničena, a središnje banke spremne su povećati kamatne stope, znajući da su financijske tvrtke ranjive, agri robe se u 2023. godine suočavaju s labirintom punim zamki.

Glavna vijest je produženje izvoznog koridora iz Crnog mora za još barem 60 dana. Naime Rusija je obavijestila sve strane u crnomorskom ugovoru o žitu da je produljen za 60 dana i zahtijeva ukidanje zapadnih sankcija posebno na bankovne transfere i troškove osiguranja te je ponovila da neće razmatrati novo produljenje ako se ti zahtjevi ne ispune. Turska i UN su rekli da se sporazum produžuje, ali nisu precizirali na koliko dugo. Ministar ukrajinske vlade rekao je da će trajati 120 dana.

U svakom slučaju izvoz se nastavlja, a koridor se trenutno produljuje makar do 18. svibnja. Na razini proteklog tjedna, CBOT pšenica je porasla 4,6 posto, a kukuruz 2,75 posto, dok je soja pala za 2 posto. Međutim, sve tri kulture tjedan otvaraju u crvenom. Slično je i na MATIF-u. Na CBOT-u je cijene pšenice oko 7 $/bu, kukuruza oko 6,3 $/bu, dok je cijena soje oko 14,7 $/bu.

Na MATIF-u i pšenica i kukuruz oko razine od 260 €/t. Kina je u petak kupila još 191k tona američkog kukuruza, čime je ukupna količina dosegla 2,11 milijuna tona u 4 dana, a sve zbog kašnjenja žetve u Brazilu, logističkih izazova i sporije prodaje tamošnjih trgovaca/izvoznika. Unatoč ovoj kupovini, očekuje se da će ukupni uvoz kukuruza u Kinu za tekuću sezonu iznositi 18 milijuna tona u usporedbi s 22 milijuna tona u prethodnoj marketinškoj godini. Brazil bi trebao povećati svoj udio upotrebe biodizela na 12 posto sa sadašnjih 10 posto. Unatoč tome, tržište biljnih ulja i dalje ima silazni trend, što dodatno opterećuje cijene uljane repice. Kanola je također pala na najnižu razinu u gotovo 21 mjesec.

Izvoz pšenice iz EU-a do danas iznosi 21,54 milijuna tona, u odnosu na 19,84 milijuna tona prošle godine. Izvoz ječma smanjen je na 4,28 milijuna tona sa 6,03 milijuna tona u isto vrijeme prošle godine. Isporuke kukuruza u EU naglo su porasle na 18,99 milijuna tona s 11,84 milijuna tona prošle godine. Uvoz uljane repice trenutno iznosi 5,76 milijuna tona, u usporedbi s 3,67 milijuna tona prošle godine.

Što se tiče vremenskih prilika u Europi, one su za sada zadovoljavajuće pa je stanje jesenskih usjeva uglavnom vrlo dobro, no tek sada je pred nama ključan period za rast biljaka u kojem će biti potrebna dobra kombinacija sunčanih dana i padalina. U SAD-u fokus će biti na izvješće USDA-e od 31. ožujka, koje će dati prve procjene površina zasijanih kukuruzom i sojom, s očekivanom brojkom od oko 92 milijuna hektara za kukuruz i 88 milijuna hektara za soju. IGC je objavio početnu procjenu svjetskog usjeva pšenice u 2023./2024. od 787 milijuna tona u usporedbi s 801 milijuna tona u 2022. Očekuje se da će se svjetska proizvodnja kukuruza povećati na 1,202 milijardi tona sa 1.150 milijardi tona prošle godine.

Niti metali nisu izuzeti od eksternih faktora koji prevladavaju na tržištu. Terminske cijene bakra pale su na 3,9 $/lbs, najniže od početka siječnja, budući da su strahovi od bankarske nestabilnosti poremetili očekivanja veće potražnje ključnih potrošača. Povrh toga, industrijska proizvodnja u Kini promašila je projekcije za prva dva mjeseca ove godine, potkopavajući utjecaj ponovnog otvaranja zemlje na gospodarsku aktivnost. Ipak, ograničene zalihe ograničile su pad cijena bakra. Izvoz rudarstva od velikog proizvođača Perua pao je gotovo 20 posto godišnje u siječnju zbog raširenih prosvjeda koji su zaustavili aktivnost.

Također, zalihe na Shanghai Futures Exchange pale su već drugi tjedan na najnižu razinu od siječnja. Terminske cijene čelične armature pale su na granicu od 4.250 CNY/t zbog smanjene spremnosti investitora prema riziku u ovom trenutku. Iako je rast industrijske proizvodnje bio ispod procjena za siječanj i veljaču, ulagači su bili optimistični u pogledu snažnih razina ulaganja i novih injekcija likvidnosti u infrastrukturnim i građevinskim sektorima od strane PBoC-a (The People’s Bank of China). Podršku cijenama održala je i slabija ponuda. Kina je rekla da će ove godine smanjiti godišnju proizvodnju čelika. Slično je i s aluminijem. Terminskim ugovorima za aluminij trgovalo se na oko 2.300 $/t, znatno ispod sedmomjesečnog vrha od 2.660 $t dosegnutog sredinom siječnja.