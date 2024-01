Svijet u 2023. - Sljedeća će godina teško biti bolja od ove

Sve do ove godine BRICS – koji tvore Brazil, Rusija, Indija, Kina i Južnoafrička Republika – rijetko je koja država doživljavala kao ozbiljnu prijetnju, no s proširenjem na Iran, Saudijsku Arabiju, UAE, Egipat, Etiopiju i Argentinu takav narativ više nije održiv. Ni SAD ni druge zemlje ne žele taj savez etiketirati kao frontalni napad na američku globalnu nadmoć, no činjenica jest da je BRICS od ove godine u fokusu međunarodne politike, to više što sljedeće njime predsjeda Rusija, kojoj je prioritet dedolarizacija. Osim toga, sve više zemalja traži formalni ulazak u BRICS i zaziva neke nove globalne postavke.