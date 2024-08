Svjetske burze oštro pale, dolar na najnižoj razini u četiri mjeseca zbog straha od usporavanja američkog rasta

Na Wall Streetu Dow Jones indeks pao je prošloga tjedna 2,09 posto, na 39.737 bodova, prekinuvši tako niz od četri tjedna rasta, odnosno najdulji pozitivni niz još od svibnja. Istodobno, S&P 500 je završio tjedan u minusu od 2,06 posto, na 5.346 bodova, a Nasdaq od 3,35 posto, na 16.776 bodova, oslabivši treći tjedan zaredom.

Iznenađujuće slabi podaci o broju otvorenih radnih mjesta u američkom gospodarstvu u srpnju, svega 114 tisuće nasuprot očekivanih 175 tisuća, kao i porast stope nezaposlenosti s lipanjskih 4,1 posto na 4,3 posto, neugodno su iznenadili investitore. Početkom tjedna objavljen je i indeks menadžera nabave, koji je ukazao na pad industrijske aktivnosti u tom mjesecu na najnižu razinu u zadnjih osam mjeseci, što je sve razbuktalo strah na tržištu od usporavanja u najvećem svjetskom gospodarstvu.

Sve to sada je povećalo očekivanja da će Fed znatnije smanjiti ove godine kamatne stope, počevši od rujna, i to upravo u tjednu kad su se odlučili zadržati kaamtne stope nepromijenjenima. – Podaci o radnim mjestima signaliziraju da je Fed napravio pogrešku u monetarnoj politici jer nije smanjio kamatne stope već ovoga tjedna. Vrlo je moguće da Fed sada promijeni svoju komunikaciju do idućega zasjedanja kako bi otklonio svaku sumnju u rujansko smanjenje – rekao je Jamie Cox, direktor Harris Financial Groupa.

VIX indeks, koji mjeri volatilnost tržišta ili, kako ga na Wall Streetu nazivaju, mjerilo straha, premašio je 40 posto. Investitori su se okrenuli manje rizičnim klasama imovine poput obveznica, jena i švicarskog franka, a krenuli su u rasprodaju dionica, pri čemu su najveći udar pretrpjele tehnološke dionice.

Nasdaq indeks je prvi od tri glavna američka dionička indeksa koji je tako zašao u područje korekcije, budući je sada više od 10 posto u minusu od svog vrhunca od 18.647 bodova, koji je dotaknuo 10. srpnja. S&P 500 indeks sada je u minusu u odnosu na rekordnu razinu za 5,7 posto, a Dow za 3,9 posto.

– U tijeku je dobra stara korekcija. Prošli smo put od percepcije gospodarskog uzleta do percepcije potrebe za vladinom intervencijom sa snižavanjem kamatnih stopa radi stabilizacije gospodarstva – tumači Tom Plumb, izvršni direktor i upravitelj portfelja u Plumb Funds.

Veliki rast jena

Tijekom protekle 44 godine, Nasdaq indeks je skliznuo u područje korekcije nakon što je 24 puta dosegao novi maksimum ili otprilike jednom svake dvije godine. Posljednji put taj je indeks zabilježio korekciju nakon što je dosegnuo novu najvišu razinu 19. siječnja 2022. Indeks je tada korigiran naniže za 36 posto od svoje najviše razine, dosegnuvši dno u prosincu te godine. Zasad je Nasdaq još uvijek u plusu 11,8 posto od početka godine, a S&P 500 za 12,1 posto.

I na europskim su burzama cijene dionica prošloga tjedna oštro pale, zabilježivši navjeći tjedni gubitak u zadnjih 17 mjeseci. Londonski Ftse indeks završio je tjedan na 8.174 boda ili 1,33 posto u minusu, frankfurtski DAX na 17.661 bodu ili 4,1 posto, dok je pariški CAC potonuo 3,53 posto, na 7.251 bod.

Dolarov indeks potonuo je prošloga tjedna 1,07 posto, na 103,21 bod, a tijekom trgovanja u petak spustio se nakratko i do 103,12 bodova, najnižu razinu od 14. ožujka. Pritom je tečaj eura ojačao 0,51 posto prema dolaru, na 1,0912 dolara.

Istodobno, tečaj jena porastao je prema dolaru za 4,6 posto, na 146,62 jena, najvišu razinu od veljače. Samo u srpnju jen je ostvario dobitak prema američkoj valuti od sedam posto, zahvaljujući deviznim intervencijama japanskih monetarnih vlasti i zaustavljanjem tzv. vezane trgovine, u kojoj se investitori zadužuju u jenu da bi kupovali dolarsku imovinu.

Dodatni poticaj tečaj jena dobio je u srijedu, kad je Bank of Japan podigao kamatnu stopu na 0,25 posto, najvišu razinu od 2008. godine, a signalizirao je i daljnje zatezanje dosad ultra-popustljive monetarne politike, odnosno da će smanjiti svoje izdašne kupnje japanskih državnih obveznica.

– Bio sam iznenađen tako oštrim potezom. Mislio sam da je nedavni oporavak tečaja jena smanjio pritisak na povećanje kamatnih stopa. No, čini se da BOJ želi podići kamatne stope i normalizirati politiku. To vjerojatno vodi snažnijem jenu, ali bi moglo pritisnuti japansko gospodarstvo i tržišta dionica – smatra Ben Bennett, investicijski strateg u Legal and General Investment Management.