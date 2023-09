Svjetske burze pale nakon dva tjedna rasta, dolar ojačao osmi tjedan zaredom

Na svjetskim su burzama cijene dionica prošloga tjedna pale, nakon dva tjedna rasta, jer se ulagači plaše da će središnje banke dodatno povećati kamatne stope ili da će ih zadržati na povišenim razinama dulje nego što se očekivalo.

Na Wall Streetu je Dow Jones prošloga tjedna oslabio 0,8 posto, na 34.576 bodova, dok je S&P 500 skliznuo 1,3 posto, na 4.457 bodova, a Nasdaq indeks 1,9 posto, na 13.761 bod.

Negativno su na tržišta utjecali podaci koji pokazuju da su američko gospodarstvo i tržište rada i dalje snažni.

U kolovozu su aktivnosti u uslužnom sektoru SAD-a porasle više nego što se očekivalo, dok je broj prvih zahtjeva za pomoć nezaposlenima u SAD-u prošloga tjedna pao na 216.000, najnižu razinu od veljače.

To su dobre vijesti jer pokazuje da gospodarstvu ne prijeti recesija. No, to je loša vijest jer bi mogla značiti da će američka središnja banka dodatno povećati kamatne stope, s obzirom da se potrošnja, rast plaća i inflacija ne ‘hlade‘ dovoljno.

- Izvješće s tržišta rada je dobra gospodarska vijest, ali je u kontekstu monetarne politike loša. Ulagači se plaše i mogućeg jačanja inflacijskih pritisaka zbog rasta cijena nafte u posljednje vrijeme - kaže Sahak Manuelian, direktor u tvrtki Wedbush Securities.

Novi podaci, doduše, nisu promijenili procjene analitičara po pitanju povećanja kamata. Velika većina njih očekuje da će Fed na sjednici u rujnu ostaviti kamate nepromijenjene, a većina ih smatra i da ih neće dodatno povećati ni u studenome.

Međutim, zbog otpornosti gospodarstva, ali i povišene inflacije, sve je izglednije da Fed neće početi smanjivati kamate tako brzo kako su se ulagači nadali.

Tako i dalje ostaju otvorena pitanja hoće li Fed još koji put povećati kamate i koliko će ih dugo zadržati na povišenim razinama. Stoga će i u idućem razdoblju smjer tržišta ponajviše ovisiti o špekulacijama u vezi toga.

Pad burzovnih indeksa na najvećoj svjetskoj burzi posljedica je, također, oštrog pada cijene dionice Applea, nakon vijesti da su kineske vlasti u nekim središnjim vladinim agencijama zabranile korištenje iPhonea na poslu. Bloomberg piše i kako Kina planira proširiti tu zabranu na državne tvrtke i agencije.

Eurozoni prijeti recesija

Zbog toga su se pod pritiskom našle i dionice Appleovih dobavljača, kao i drugih tehnoloških kompanija koje su više izložene u Kini.

I na većini europskih burzi cijene su dionica prošloga tjedna pale. Doduše, londonski FTSE indeks ojačao je 0,2 posto, na 7.478 bodova, no frankfurtski DAX skliznuo je 0,6 posto, na 15.740 bodova, a pariški CAC 0,8 posto, na 7.240 bodova.

Na valutnim je tržištima vrijednost dolara prema košarici valuta porasla i prošloga tjedna, osmoga zaredom. Dolarov indeks, koji prati vrijednost američke prema šest najvažnijih svjetskih valuta, porastao je prošloga tjedna 0,7 posto, na 105,05 bodova, najvišu razinu u šest mjeseci.

Pritom je dolar prema europskoj valuti ojačao 0,75 posto, pa je cijena eura skliznula na 1,0700 dolara. Tečaj dolara porastao je i prema japanskoj valuti, za 1,1 posto, na 147,80 jena.

Jačanje dolara osam tjedana zaredom nije zabilježeno još od 2014. godine, a zahvaljuje se podacima koji pokazuju da su američko gospodarstvo i tržište rada i dalje snažni. Euro je, pak, prema dolaru oslabio osmi tjedan zaredom.

Premda je u eurozoni inflacija i dalje visoka, na tržištu novca procjenjuje se da postoji gotovo 80 posto izgleda da Europska središnja banka neće na sjednici u rujnu povećati kamatne stope jer gospodarstvu eurozone prijeti recesija.