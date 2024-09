TKO SU NOVI IGRAČI U 500 NAJBOLJIH: Među 87 novih tvrtki 78 povratnika i samo devet debitanata

U publikaciji ‘500 najboljih‘ sljedećeg tjedna donosimo i prinove u društvu najvećih stvaratelja nove vrijednosti. To su iznimno mlade tvrtke, uglavnom iz IT-a, financija i nekretnina, sedam od devet u stranom je vlasništvu, a samo dvije bave se proizvodnjom – šećera te vapna i kamenih agregata

Za sljedeći broj Lidera pripremamo, u suradnji s Dunom & Bradstreetom, 18. godinu zaredom, publikaciju ‘500 najboljih‘. Zasad nećemo odati koja je tvrtka prošle godine poslovala s najvećom novostvorenom vrijednošću. Tek, riječ je o rekordnom iznosu, kao što je rekordan i ukupni iznos novostvorene vrijednosti (NV).

Zapravo je riječ o kategoriji koja se u originalu zove dodana vrijednost (value added), ali smo joj malo modificirali naziv kako bismo pobjegli od zabune s često korištenim pojmom poreza na dodanu vrijednost (PDV). Zbroj bruto dobiti i bruto prihoda zaposlenih pokazatelj je razvojnih mogućnosti cijelog društva jer obuhvaća sve ono što poslodavcu ostane za reinvestiranje, ali i za osobnu potrošnju, sve primitke zaposlenika za njihovu potrošnju te poreze i doprinose, koje ubire i troši država, središnja i lokalna. Tu je, dakle, sav potrošački i investicijski kapacitet u državi, osim apanaže iz EU-a i kreditnih aranžmana.

Rekordne nove vrijednosti

Rekordan iznos NV-a pojedinačne tvrtke u prošloj je godini bio 668 milijuna eura, što je impozantnih 79 milijuna više od dosadašnjeg rekorda, koji je držala Ina još od 2012. godine. Sve kompanije iz top 500 ostvarile su ukupni NV od 15,41 milijardu eura, a kad se doda sljedećih 500 tvrtki (koje u publikaciji objavljujemo podijeljene u 50 sektora), riječ je o 18,41 milijardi! To znači da je 1000 najboljih prošle godine imalo više od 40 posto udjela u ukupnoj novostvorenoj vrijednosti svih tvrtki u Hrvatskoj.

a 11,5 posto najboljima je narasla prosječna produktivnost, na 50.048 eura, prihodi su porasli deset posto, dobit 18,8 posto, a najbolji su povećali i zaposlenost za 5,1 posto, što znači 17.765 radnih mjesta više nego 2022. No najbolje kompanije još nadoknađuju veliko smanjenje broja zaposlenih iz vremena pandemije. U toj 2020. država je uspjela očuvati radna mjesta potporama poduzetnicima u teškoćama (prije svega 4000 kuna neto plus davanja od 1460 kuna – ukupno više od 720 eura na mjesec za plaće po zaposlenome). Poduzetnici su te godine izvijestili o samo 2400 zaposlenih manje nego u 2019. godini. No, najbolje su se tvrtke manje koristile tom mjerom, pa su smanjile broj zaposlenih za više od 14 posto (gotovo 50.000 radnih mjesta manje!) te su porastom prometa morale više zapošljavati. No, tek u 2023. broj zaposlenih preskočio je brojeve iz 2019. godine.

U top 500 ove je godine 87 novih tvrtki, a toliko ih je, naravno, i ispalo s liste. Osam ih je ušlo i u top 100, ali sedam su zapravo povratnici, koji su apstinirali prošlu ili još koju godinu prije – Studenac (29.), HOPS (30.), HEP Elektra (32.), Petrol (42.), Croatia Airlines (76.), STSI (83.) i DIV grupa (87.). Među sto najboljih jedino je Wirex Digital (97.) prava prinova, koji je prvi put na listi. Prošla je godina karakteristična upravo prema tome što je donijela iznimno malo debitanata – samo devet je prvi put u top 500, uz čak 78 povratnika. Godinu prije među 102 nove tvrtke na listi bio je čak 41 debitant, ali 17 njih ‘plesalo‘ je samo jedno ljeto – deset je zabilježilo premali NV, pet je iskazalo gubitak, od kojih je jedna (riječki Tower) u likvidaciji, a dvije su ugašene nakon pripajanja matičnim tvrtkama koje su ih preuzele (Vemo Trade i Superology).

Devetorica sasvim novih

Ovogodišnji rookieji iznimno su mladi: samo je jedna tvrtka punoljetna – InterCal Croatia (osnovana 2005.). Tu su još Google Hrvatska (2009.), Studion Croatia (2016.), Adria Umag i Hrvatska industrija šećera (2019.), D. Trading, Veraltis Asset Management i Wirex Digital (2021.) te United Towers (2022.). Samo su dvije tvrtke od tih devet u domaćem vlasništvu – Hrvatska industrija šećera (nastala spajanjem virovitičke, županjske i osječke šećerane) i Adria Umag (iz Zagreba), jedna od nekretninskih tvrtki u vlasništvu nezaobilaznog Pavla Vujnovca (udjel od 40 posto) i njegovih partnera Damira Spudića, Josipa Jurčevića, Zorana Gopca, Romea Krešića i Ante Bračića, koja je s povezanim tvrtkama kupila 28 hektara zemljišta u Baškom Polju, koje je ubrzo pretvoreno u građevinsko.

InterCal Croatia posluje u sklopu austrijskog obiteljske grupacije Wietersdorfer, proizvodi vapno u Siraču te kamene agregate u Ličkom Lešću na bazi eksploatacije obližnjega kamenoloma Čardak. Google Hrvatska počeo je ozbiljno poslovati tek prošle godine, ima stotinjak zaposlenih, ali nema web-stranicu. Manje poznati splitski Studion Croatia (ex Extensionsengine) u američkom vlasništvu bavi se tehnologijom kliničkih ispitivanja (Agilathon) i online učenjem (Extension Engine), što je prošle godine objedinjeno u jedinstveni brend Studion koji sve prihode ostvaruje u izvozu.

Ahmetov i na hrvatskoj listi

D. Trading ponajviše se bavi trgovinom strujom, plinom i gorivom pod okriljem istoimene matične tvrtke registrirane u Nizozemskoj, a vlasništvo vodi do ukrajinskog oligarha Rinata Ahmetova, koji je na čelu korporacije System Capital Management i predsjednik je nogometnoga kluba Šahtjar. Njegovo bogatstvo procjenjuje se na više od šest milijardi eura. Kompanija je prije tri mjeseca najavila gradnju vjetroelektrane Brda Umovi kod Splita te transformatorske stanice ‘kakva u Hrvatskoj nije sagrađena uposljednjih dvadeset godina‘, namijenjene povezivanju projekata obnovljivih izvora energije s elektroenergetskom mrežom, koja će biti u vlasništvu HOPS-a.

Veraltis Asset Management (ex BSP Consulting) formalno je registriran kao konzultant, ali zapravo je dio europskoga koncerna za upravljanje imovinom, servisiranje i naplatu kredita. Financijaši su i u tvrtki Wirex Digital u vlasništvu londonskog Wirexa. Bave se investiranjem, a tvrtka je upravo promijenila naziv u ZagrebDeFiServices.

I najmlađa prinova United Towers imala je uzbudljive prve godine. Riječ je o mobilnim telekomunikacijskim tornjevima koji su kao tvrtka osnovani u vlasništvu Telemacha (pod nazivom Telemach Towers). United grupa, vlasnik Telemacha (i Nove TV i N1 televizije), 4800 tornjeva u Hrvatskoj, Sloveniji i Bugarskoj prodala je arapskoj kompaniji Tawal, koja planira uvođenje oko 2000 dodatnih lokacija tijekom idućih dvadeset godina.

Ostale zanimljivosti vezane uz najbolje kompanije možete pročitati sljedećeg tjedna na 156 stranica u tiskanom ili digitalnom izdanju posebne publikacije ‘500 najboljih‘, koja će biti objavljena uza sljedeći broj Lidera.