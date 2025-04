Trump uvodi naknade za kineske brodove u američkim lukama

Naknade će se, prema konačnoj odluci, naplaćivati po plovidbi, a ne po pristajanju u svaku pojedinu američku luku

Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa objavila je kako uvodi posebne naknade za brodove izgrađene u Kini, nakon što je istraga američkog Ureda trgovinskog predstavnika (USTR), pokrenuta još za vrijeme Bidenove administracije, zaključila da kineske mjere, politike i praksa neopravdano opterećuju i ograničavaju američku trgovinu.

- Pomorstvo i brodarska industrija ključni su za gospodarsku sigurnost SAD-a i slobodan protok robe. Ovom odlukom administracija Donalda Trumpa počinje suzbijati kinesku dominaciju, odgovarati na prijetnje američkom opskrbnom lancu i poticati potražnju za brodovima proizvedenima u SAD-u - izjavio je američki trgovinski predstavnik Jamieson Greer.

Prema navodima USTR-a, Kina je svoju globalnu dominaciju u brodogradnji ostvarila agresivnim i usmjerenim mjerama koje su američke tvrtke, radnike i cjelokupno gospodarstvo dovele u nepovoljan položaj.

- Sve što se događa sa carinama i sa Service Fee-jem ima uporište u Trade Actu, zakonu iz 1974. godine. U tom Zakon postoji sekcija 301 u kojoj piše da američki predsjednik ima pravo uvesti carine ili bilo kakve druge naknade ako vidi da se bilo koja zemlja bavi nepoštenim utjecajem na tržište. Sve što se trenutno događa je problem Amerike i Kine dok je EU tu tek sa strane. Osim carina, tu je i Service fee koji se nastoji uvesti, a koji je inače inicirala još Bidenova administracija koja je prva počela ispitivati koliko Kina negativno utječe na tržište. A jedan od najvećih problema kada se o tome pričalo je problem brodogradnje koju Kina strašno potiče i zbog toga je kineska brodogradnja konkurentnija od drugih svjetskih brodogradnji – objašnjava pobliže Marin Škufca, izvršni direktor Liburnije.

Nepoštena prednost

Istraživanje koje je kulminiralo u siječnju zaključilo je da kineska brodogradilišta imaju nepoštenu konkurentsku prednost. Prema prvotnom prijedlogu, planirano je uvođenje naknade do milijun dolara za svakog kineskog vlasnika brodova (poput kompanije Cosco), dok bi za druge svjetske brodare čija se flota sastoji od brodova izgrađenih u Kini ta naknada mogla dosegnuti i do 1,5 milijuna dolara po svakom ulasku u američku luku. Nakon dvodnevnog saslušanja održanog u ožujku, na kojem je sudjelovalo više od 300 trgovinskih udruženja i drugih zainteresiranih strana, odluka je ipak ublažena. Mnogi su upozorili kako SAD nije spreman za gospodarski sukob koji bi mogao ozbiljno pogoditi brodare koji koriste kineske brodove.

- Sve bi to jako negativno utjecalo na tržište vozarina jer po toj kalkulaciji koja je u početku bila predložena, svaki brod koji ima imalo doticaja s Kinom, a 80 posto svjetske flote ima, bi za svako ticanje u američku luku platio od milijun do milijun i pol dolara po ticanju. Brodovi s kojima mi prevozimo terete naših klijenata po putovanju u Ameriku imaju 4-5 ticanja pa sad računajte – govori Škufca.

Postoje izuzeća

Vlasnici brodova mogli bi se osloboditi plaćanja naknade ako predoče dokaz o narudžbi broda iz američkog brodogradilišta. Oprost od naknade odnosio bi se na tonažu jednaku ili manju od one američkog broda koji je naručen. Ako vlasnik broda ne preuzme američki brod u roku od tri godine od narudžbe, naknada će se naplatiti odmah, navodi se u službenom izvješću, a prenosi CNBC.

Škufca navodi kako je u međuvremenu došlo i do smirivanja tenzija i razmišljanja pa se trenutno priča o uvođenju Service Fee-ja ali u manjim omjerima tj. naknadama. Također, i on kaže kako postoje brodari i brodovi koji će biti izuzeti.

--Na primjer, jedan od brodara s kojima mi vozimo terete naših klijenata, ima u svojoj floti kineske brodove ali njegova flota služi i kao rezervna flota za snage NATO-a, kao ‘stand by flota‘, te je on izuzet od plaćanja tog Service Fee-ja – kaže Škufca.

Ipak optimizam

Dodaje kako su zadnjih dana iz pesimizma prešli u fazu optimizma te da se nadaju da se cijela ova priča neće odraziti na terete klijenata Liburnije, a pitanje je hoće li se u konačnici taj Service Fee i uvesti.

- Razmišlja se o tome, ali još ništa nije definirano. Stvar je u tome da se taj Service Fee može uvesti u bilo kojem trenutku bez najave, i tu nastaje strah jer za razliku od carina koje unaprijed možete izračunati kolike će biti. Kod Service fee-ja se to ne može znati jer se on raspodjeljuje po svim teretima na brodu a vi nikad ne znate koliko je volumen tereta na brodu, to zna brodar a vi samo na kraju dobijete račun koji može biti svakakav. Sada se događaju zadnji sastanci gdje se pokušava uvjeriti Trumpovu administraciju da taj Fee u konačnici nije dobar a posljednji signali koje od tamo dolaze kažu da bi Fee konačnici mogao biti puno manji nego što je prvotno predloženo. Mi trenutačno imamo više brodova ugovorenih za SAD, a radili smo kao da se ništa neće dogoditi – kaže Škufca pa dodaje kako su razmišljali i o alternativnim rutama, ali da je ta priča jako limitirana kada se radi o velikim teškim i specijalnim teretima.