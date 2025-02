U Hrvatskoj je trenutno više stranih radnika iz Nepala, nego iz Srbije

Novost u zapošljavanju stranaca: poslodavci moraju imati minimalni godišnji promet od 10.000 eura do 15.000 eura, a nadzirat će se i agencije za uvoz stranih radnika

Prošle je godine podneseno 286 tisuća zahtjeva za izdavanje dozvole za boravak i rad, čak 22 posto više nego u 2023., a izdano je čak 206.529 dozvola što je za oko 20 posto više nego 2023. godine. Premda najnovijim podacima, u Hrvatskoj je trenutno 113.504 stranih radnika s važećom radnom dozvolom. Najviše dozvola za strane radnike izdano je u djelatnostima graditeljstva, turizma i ugostiteljstva, industrije, prometa i veza te trgovine.

Od ukupnog broja izdanih dozvola, za novo zapošljavanje je izdano 132 tisuće, a za produljenje gotovo 57 tisuća te je odobreno 17,5 tisuća dozvola za sezonske radnike, najviše u djelatnosti turizma i ugostiteljstva.

Najveći broj dozvola za boravak je u 2024. godini izdan državljanima BiH (38.100) i Nepala (35.635), a slijede iz Srbije (gotovo 28 tisuća), te Indije (20.000), Filipina (14.600), Sjeverne Makedonije (nešto manje od 14.000, Bangladeša (13.600), Kosova (8000), Uzbekistana (7000) i Egipta (nešto manje od 7 tisuća).

Nadzor nad agencijama

Hrvatski sabor uskoro bi trebao glasati o novom prijedlogu Zakona o strancima, koji je jučer upućen na drugo čitanje. Cilj zakona je bolje i sustavnije reguliranje pravnog okvira za strane radnike u Hrvatskoj, ali i usklađivanje s europskim zakonodavstvom. Zakonom će se urediti status i zaštita stranih radnika, kao i nadzor agencija koje su posrednici i dovode ih u Hrvatsku. Utvrđuje se i obveza prema kojoj plaće stranih radnika ne smiju biti manje od plaće koju primaju hrvatski radnici u tom određenom zanimanju.

Izmjenama se implementira EU direktiva o tzv. plavoj karti čija je svrha privlačenje visokokvalificirane radne snage, a izmjene se odnose na produženje važenja plave karte s 24 na 48 mjeseci. Plavu kartu moći će dobiti i osobe koje nemaju obrazovnu kvalifikaciju, a vještine, i to isključivo u IT sektoru, dokazuju radnim iskustvom, što će procjenjivati Povjerenstvo koje imenuje ministar nadležan za rad. Nositelj plave karte morat će imati mjesečno 1,5 prosječnu bruto plaću u Hrvatskoj.

Dozvole do tri godine

Izmjenama zakona, među inim, regulira se i da se dozvole za boravak i rad izdaju do tri godine, što je povećanje jer se sada izdaju do jedne godine, dozvole za boravak i rad za sezonski rad izdavat će se do devet mjeseci, sada se izdaju na šest mjeseci, a propisuju se i pravila za smještaj stranih radnika.

Poslodavcima se tako uvodi obveza davanja novčanog jamstva za slučaj da odustanu od radnika za kojeg su ishodovali radnu dozvolu. Radi prilagodbe poslodavca propisan je i odgodni učinak prekršajno-pravnih sankcija kao zapreke za izdavanje dozvole do 1. siječnja 2026. godine, a propisana je i zabrana obavljanja djelatnosti putem digitalnih platformi (Bolt, Wolt i sl.) ako je taj poslodavac nezakonito zapošljavao strane radnike. Poslodavac koji traži dozvolu za stranog radnika tako prema ovom prijedlogu zakona mora imati najmanje jednog zaposlenog hrvatskog državljanina i to u zadnjih godinu dana. mora imati podmirene obveze po osnovi svih javnih davanja te promet od minimalno 10.000 eura za pravnu osobu ili 15.000 eura za fizičku osobu, što je odredba koja dosad nije bila regulirana.