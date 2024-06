Uloga eura kao rezervne valute smanjena u korist dolara i jena, a zlato premašilo euro u međunarodnim pričuvama

Nakon što su tri tjedna za redom terminske cijene nafte padale, prošli tjedan su porasle

Kvartalno izvješće o zalihama i zasijanim površinama u SAD-u bit će važno za definiranje budućeg smjera kretanja cijena agri roba

Terminske cijene bakra dodatno su pale na ispod 4,45 $/lbs, najniže u zadnja dva mjeseca

Velika srijeda, u trgovinskom smislu, je iza nas. Podaci koje je tržište nestrpljivo očekivalo su objavljeni. Kineski ekonomski pokazatelji i dalje su malo bolji u odnosu na prošlogodišnje, ali još uvijek zaostaju za željenim brojkama. U SAD-u CPI je 3,3 posto (naspram prethodnih 3,4 posto) što je tržište protumačilo kao nastavak trenda smanjenja inflacije.

Istovremeno, FED je zadržao kamatne stope nepromijenjenima i vjerojatno će to nastaviti činiti, ali čini se da Powell pokušava usmjeriti malo labav signal. PPI je iznosio 2,2 posto, također nastavak trenda pada s 2,3 posto u travnju. Ipak, s obzirom da je inflacija u SAD-u i dalje znatno iznad ciljanih razina središnje banke, čelnici FED-a poručili su prošloga tjedna da ove godine očekuju samo jedno smanjenje kamata, dok su dosad očekivali tri reza. Visoki troškovi zaduživanja kroz dulje vremensko razdoblje mogu zakočiti gospodarsku aktivnost i potražnju za ključnim burzovnim robama, naftom u prvom redu.

Američki dolar ojačao je prošli tjedan kao posljedica političkih turbulencija, prvenstveno u Francuskoj, nakon euro izbora. Upravo jak dolar, slab brazilski real, bearish raspoloženje kineskih ulagača i francuski politički kaos šalju signale upozorenja za ulagače u burzovne robe. U tom kontekstu, ECB kaže da je uloga eura kao rezervne valute smanjena u korist dolara i jena, a zlato je premašilo euro u međunarodnim pričuvama. Pojedini analitičari očekuju da će Singapur postati glavno središte za zlato kako se trgovina pomiče prema istoku, blizina zemlje tim središnjim bankama, koje aktivno gomilaju zlato, glavni je razlog za to. To je dodatak povećanju potrošnje zlata glavnim tržišnim gospodarstvima u nastajanju, od kojih je većina koncentrirana u Aziji.

Čini se da otvaramo novo poglavlje, sada u trgovinskom smislu, polarizacije svijeta, odnosno Zapada i Kine. Nakon uvođenja carina na uvoz električnih automobile iz Kine u EU, Kina sada najavljuje uvođenje carina na uvoz svinjskog mesa iz EU. Čini se da smo na početku nove spirale trgovinskog prepucavanja, u kojem političari vode glavnu riječ, a račun plaća gospodarstvo. Živjeli!

Istekao pedesetogodišnji petrodolarski sporazum

Nakon što su tri tjedna za redom terminske cijene nafte padale, prošli tjedan su porasle. U novi tjedan krećemo na razinama nešto ispod 83 $/bbl (Brent), odnosno nešto iznad 78 $/bbl (WTI). Razlog za preokret kratkoročnog trenda pada cijene je optimizam da će potražnja za naftom rasti u drugoj polovici godine. Tako tržište trenutno vide i OPEC+ članice, ali i Goldman Sachs. OPEC je potvrdio da u ovoj godini očekuje rast potražnje za 2,25 milijuna barela dnevno, a Goldman Sachs predviđa solidnu potražnju u SAD-u tijekom ljeta i deficit na tržištu u trećem tromjesečju od 1,3 milijuna barela dnevno.

I američke su vlasti blago podignule procjene potražnje, pa također očekuju deficit u ponudi barem do početka zime. Sve te procjene temelje se na očekivanjima da će se rast zapadnih gospodarstava ubrzati, nakon što središnje banke smanje kamatne stope, što bi trebalo potaknuti i potražnju za naftom. Također, očekuje se da će ojačati i potražnja Kine, najvećeg svjetskog uvoznika nafte, s obzirom da tamošnje vlasti različitim mjerama nastoje ubrzati oporavak gospodarstva. E sad, jedno je što su očekivanja/želje, a drugo je realnost, no upravo to pokreće tržišta i povećava volatilnost. Još jedna zanimljivost. Pedesetogodišnji petrodolarski sporazum sa SAD-om je došao kraju i Saudijska Arabija će sada moći prodavati naftu u nekoliko valuta, uključujući RMB, euro, jen i juan.

Terminske cijene europskog prirodnog plina TTF pale su ispod 35 €/MWh zbog predviđanja toplijih temperatura koje smanjuju potražnju, dok je opskrba ostala stabilna. Temperature u sjeverozapadnoj Europi su iznad uobičajenih i očekuje se da će tako i ostati, a pred nama je još topliji tjedan. Osim toga, strahovi od prekida opskrbe plinom iz Rusije u Europu preko Ukrajine smanjeni su jer je Gazprom najavio da će povećati isporuke plina. Također, norveške opskrbe plinom ostale su stabilne.

Za razliku od nafte, trend kretanja cijena u agri svijetu se nije promijenio prošlog tjedna. USDA report je iza nas, možemo reći uglavnom da je bio neutralan. Procjene svjetskih zaliha na kraju nove sezone 2024/25 bile su nešto veće od očekivanja tržišta. Od važnijeg treba izdvojiti procjenu uroda pšenice u Rusiji od 83 milijuna tona, urod kukuruza u Argentini procijenjen je 53 milijuna tona, a urod brazilske soje na 153 milijuna tona. Vrijeme u SAD-u je vlažno na sjeverozapadu i suho na jugoistoku, ali prognoze su umjerene do kraja lipnja. Tržišta fizičkom robom šalju obećavajuće signale.

Generalno, fondovi čekaju nove fundamentalne signale s tržišta, odnosno iz makro okruženja kako bi odlučili o svojim daljnjim koracima. Čini se da će kvartalno izvješće o zalihama i zasijanim površinama u SAD-u američkog ministarstva poljoprivrede od 28. lipnja biti dosta važno za definiranje budućeg smjera kretanja cijena agri roba. Do tada možemo očekivati kretanje cijena slično kao u posljednja dva-tri tjedna. Ovdje treba imati na umu da su generalno fondovi i dalje u short poziciji, otprilike 23, 5 milijuna tona roba, no na pojedinim su robama long (primjerice sojina sačma ili pšenica MATIF). Ova short pozicija mogla bi se dodatno povećati u narednim tjednima.

Dodatno pala cijena bakra

Vrijeme nije idealno, ali općenito je povoljno za usjeve na sjevernoj hemisferi. Kiše koje su pale u Rusiji malo su pomogle u pritisku na cijenu, a proizvodnja ukrajinskih poljoprivrednih proizvoda revidirana je naviše. Sjetva u SAD za sve kulture je ispred petogodišnjeg prosjeka, a stanje usjeva je bolje nego što je to petogodišnji prosjek. Dakle, u SAD-u za sada sve odlično. Što se tiče cijene fizičke robe, u Italiji su cijene u padu, jer su pale cijene u Mađarskoj i na CIF paritetu zbog ponude iz Ukrajine. Pored toga, slaba potražnja talijanskih kupaca također penalizira cijene.

Spominjali smo ranije u analizama da je razlika između terminskih cijena pšenice i kukuruza bila nesrazmjerna nekoliko tjedana te da će morati doći do neke vrste korekcije, ili će cijene kukuruza porasti ili će cijene pšenice pasti. Dogodilo se ovo drugo pa se sada taj nesrazmjer ponovno uravnotežio. Terminska cijena pšenice na CBOT-u pala je prošli tjedan za 2,4 posto.

Terminske cijene bakra dodatno su pale na ispod 4,45 $/lbs, najniže u zadnja dva mjeseca, čim je i više nego izbrisan svibanjski rast koji je cijene podigao na rekordnih 5,2 $/lbs usred dokaza niske potražnje u kratkom roku. Industrijska proizvodnja u Kini u svibnju je usporila više od očekivanog, dok su brži pad cijena nekretnina, usporavanje ulaganja u fiksnu imovinu i kontrakcijski službeni proizvodni PMI u najvećem svjetskom potrošaču pojačali zabrinutost da se potražnja neće oporaviti.

Posljedično, kineske zalihe bakra zadržale su se blizu svoje najviše razine od 2020., nadmašivši sezonske čimbenike koji pogoduju padu. Zbog toga je cijena isporuka iz carinskih skladišta u Šangaju ostala snižena u odnosu na LME mjesec dana. Ipak, cijene su 10 posto više nego prije godinu dana usred spekulativnih oklada na prijeteće nestašice.