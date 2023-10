Umro fotograf Željko Jelenski, posljednji ispraćaj u petak na Miroševcu

Napustio nas je još jedan nekadašnji Liderovac – fotograf Željko Jelenski preminuo je u utorak u 63. godini. Željko je, bez imalo pretjerivanja, ostavio dubok trag u domaćoj fotografskoj umjetnosti, ali i u novinarstvu u kojem je, navodi portal Ravno do dna, objavio preko deset tisuća fotografija. U Lider je došao 2006., nedugo nakon osnivanja našeg lista, u kojem je radio do 2011., a prije toga karijeru fotografa i fotoreportera gradio je u mnogim medijima: Poletu, Studentskom listu, Valu, Oku, Studiju, Danasu, Startu, Nedjeljnoj Dalmaciji, Stilu, Panorami. Radio je i u Slobodnoj Dalmaciji, Gloriji, Globusu, slovenskoj Mladini, povremeno i za portal Ravno do dna, dok je u Dekoru bio glavni urednik i urednik fotografije.

Uz novinarski posao Željko je imao i umjetničku crtu. Portal Ravno do dna ističe da je sudjelovao na mnogim umjetničkim projektima od apstraktne do modne fotografije. U ljubljanskoj galeriji Feniks je 1988. prvi put izlagao predstavivši se crno bijelim fotografijama venecijanskog karnevala u formatu 70 x 100 cm pod nazivom ‘Mask People – Ljudi maske‘. Taj svjetski poznati karneval studiozno je snimao tri godine i dao osobni osvrt na njega.

Održao je 40 samostalnih izložbi, sudjelovao na 20 skupnih izložbi, 2006. je objavio samostalnu fotomonografiju pod nazivom ‘Buđenja/Awakening‘, a u umjetničkim su ga krugovima smatrali vrhunskim stilistom.

Ipak, fotografije s rock tematikom bile su njegova omiljena tema, a mi u Lideru smo uvijek, kad bismo s njim putovali, uživali u CD-ovima rock glazbenika kojima je bio zatrpan njegov auto. Fotografirao je svjetski poznate glazbenike (Frank Zappa, David Bowie, Carlos Santana, Tina Turner, Lou Reed, The Rolling Stones, FLC, Metallica, Joe Coocker, Leonard Cohen, Sting, Grace Jones, U2,), a 2009. izdao je knjigu fotografija jazz glazbenika koji su u zadnjih dvadesetak godina nastupali u Zagrebu, pod nazivom ‘Jazz Me Up By Jelenski‘.

Bio je i žestoki kritičar devijacija u društvu, sudjelovao je i na prosvjedima, tokom naših druženja kroz rad redovno je kritički govorio o problemima s kojima se suočavamo, a svoju je osebujnost možda najbolje pokazao 14. svibnja prošle godine kad je demonstrativno poderao svoje radove ispred Ministarstva kulture u Runanjinovoj 2 u Zagrebu jer na natječaju nije prošao njegov prijedlog financiranja monografije otoka Paga na kojoj je radio deset godina. Iako ima i onih koji se nisu složili s njegovim tvrdnjama, to je jednostavno bio Željko Jelenski.

U zadnjem desetljeću više se okrenuo fotografiranju prirode.

Posljednji ispraćaj Željka Jelenskog održat će se u petak 13. listopada u 12:30 na groblju Miroševac.