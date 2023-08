Unatoč izazovima, MMF predviđa rast svjetske ekonomije: Evo projekcija BDP-a za 2023.

Koliko često razmišljate o snazi svjetskog gospodarsva i tome kako su držve raspoređene na toj ljestvici? Očekuje se da će do kraja 2023. svjetsko gospodarstvo imati bruto domaći proizvod (BDP) od 105 bilijuna dolara – što je pet bilijuna dolara više nego prošle godine, prema najnovijim projekcijama Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) u izvješću ‘Izgledi svjetskog gospodarstva za 2023. godinu‘.

Nominalno, to je povećanje globalnog BDP-a od 5,3 posto, a usklađeno s inflacijom, to bi bilo povećanje od 2,8 posto, prenosi Visual capitalist.

Iako ne možemo da od početka godine nije bilo izazova za globalno gospodarstvo – s financijskim tržištima uzdrmanim kolapsom nekoliko američkih banaka, upornom inflacijom i pooštravanjem monetarnih politika u većini zemalja - neka su se gospodarstva pokazala otpornima i očekuje se da će zabilježiti rast u odnosu na 2022. godinu.

Rangiranje zemalja prema ekonomskoj veličini

Nije veliko iznenađenje, ali očekuje se da će SAD i dalje biti najveće gospodarstvo u ovoj godini s projiciranim BDP-om od 26,9 bilijuna dolara, prenosi Visual capitalist. To je više od zbroja BDP-a 174 zemlje rangirane od Indonezije (17.) do Tuvalua (191.). Također, Kina ostaje čvrsto na drugom mjestu s projiciranim BDP-om od 19,4 bilijuna dolara u 2023. Općenito, većina prvih pet gospodarstava iz 2022. godine ostaje na istim pozicijama. No, postoji jedna značajna iznimka!

Očekuje se da će Indija prestići Ujedinjeno Kraljevstvo i postati peto najveće gospodarstvo s predviđenim BDP-om od 3,7 bilijuna dolara u 2023. godini.

Evo pregleda na veličinu gospodarstva prvih 20 zemlje u 2023., prema procjenama MMF-a.

Također, u predviđanjima su označena i najveća gospodarstva za svaku regiju svijeta, a rezultati niti u ovoj kategoriji nisu iznenadili.

Najveća gospodarstva za svaku regiju svijeta:

Afrika: Nigerija (506,6 milijardi dolara)

Azija: Kina (19,4 bilijuna dolara)

Europa: Njemačka (4,3 bilijuna dolara)

Bliski istok: Saudijska Arabija (1,1 bilijun dolara)

Sjeverna i Srednja Amerika: SAD (26,9 bilijuna dolara)

Oceanija: Australija (1,7 bilijuna dolara)

Južna Amerika: Brazil (2,1 bilijun dolara)

Gdje je Hrvatska?

A gdje je u cijeloj priči Hrvatska? Među 191 zemljom koje su na popisu, Lijepa naša nalazi se između Turkmenistana (koji ima 83 milijarde dolara) i Litve (s 78 milijardi dolara). Na ukupno 75. mjestu, Hrvatska prema procjenama MMF-a broji 79 milijardi dolara.

Ekonomije koje se smanjuju 2023

Također, predviđa se da će se ukupno 29 gospodarstava smanjiti u odnosu na 2022. godinu, što će dovesti do gotovo 500 milijardi dolara izgubljene proizvodnje.

Rusija će doživjeti najveći pad, a predviđa se pad od 150 milijardi dolara ove godine. To je jednako otprilike jednoj trećini ukupnog pada svih 29 zemalja koje su u padu. Egipat (za koji se predviđa kad od 88 milijardi dolara) i Kanada (za koju je predviđeno 50 milijardi dolara) zajedno čine još jednu trećinu gubitka.

U slučaju Egipta, pad se može djelomično objasniti valutom zemlje čija je vrijednost u odnosu na američki dolar pala za oko 50 posto od sredine 2022. godine. S druge strane, Rusija i Kanada su neki od najvećih svjetskih proizvođača nafte, a cijena nafte je pala od prošle godine. Daljnja komplikacija za Rusiju je to što je zemlja bila prisiljena prodavati naftu jeftinije zbog zapadnih sankcija.

Također, prisutnost Saudijske Arabije, Norveške, Kuvajta i Omana u prvih deset zemalja s najvećim padom dodatno naglašava utjecaj cijena nafte na BDP za zemlje proizvođače nafte, prema projekcijama MMF-a. Naime, nedavno su proizvođači smanjili opskrbu u nastojanju da povise cijene, ali zabrinutost zbog usporavanja globalne potražnje za naftom uslijed prigušenog kineskog gospodarstva zadržala je cijene nafte nižima nego u 2022. godini.

Ovo su predviđene promjene u BDP-u za sve zemlje koje se suočavaju s padom:

No, iako su organizacije poput MMF-a postale prilično dobre u predviđanju BDP-a, ipak je vrijedno zapamtiti da su to projekcije i pretpostavke napravljene početkom godine koje možda neće biti relevantne do kraja godine. Primjerice, JP Morgan već je promijenio svoju prognozu rasta realnog BDP-a Kine za 2023. šest puta od početka godine, ovisno o očekivanjima od široke potrošnje.

Svejedno, ključni zaključak MMF-ovih projekcija za rast BDP-a 2023. godini temelji se na tome koliko dobro zemlje ograničavaju inflaciju bez gušenja rasta, a sve usred napetih uvjeta likvidnosti.