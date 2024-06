Vajda: U našem je interesu da se čim prije utvrdi činjenično stanje

- Vajda surađuje s istražnim organima. Upoznati smo s aktivnostima koje provode nadležna tijela, dosad smo aktivno sudjelovali u komunikaciji te ćemo i dalje postupati kao i obično – u skladu s važećim zakonima. Surađujemo sa svim relevantnim institucijama te ćemo predočiti svu traženu dokumentaciju. U interesu Društva je da se čim prije utvrdi činjenično stanje - poručili su iz Vajde, članice Grupe Braća Pivac, nakon što je Ured europskog javnog tužitelja (EPPO) sa sjedištem u Zagrebu počeo provoditi hitne dokazne radnje u više hrvatskih županija zbog sumnji na subvencijsku prijevaru i krivotvorenje isprava.

Grupa Braća Pivac je, kako je i sama navodila, koristila europski novac za svoje projekte, a među njima i čakovečka Vajda, no za sada se ne zna točno što istražuje EPPO, no N1 pretpostavlja kako je predmet istrage sumnja da je Vajda uzimala sredstva iz EU fondova koje kasnije nije namjenski ulagala te je zbog toga krivotvorena dokumentacija. Naravno, to tek treba utvrditi. No i Telegram podsjeća na svoje pisanje u lipnju prošle godine u kojem je navedeno ‘kako su braća Pivac dobila milijune eura, a na nekim prijavljenim farmama uopće nemaju stoku‘.

MI Braća Pivac jedini je dioničar Vajde na čijem je čelu Vilim Simon, a član Uprave je Igor Polanec. Član Uprave MI Braća Pivac Neven Pivac prokurist je u čakovečkoj kompaniji u koju su Pivci kao suvlasnici ušli 2015. godine. Lider je zatražio komentar na te tvrdnje, no iz Vajde su samo poslali odgovor da surađuju s nadležnim organima. Također smo pitali i MI Braća Pivac jesu li istražni organi kontaktirali i tu kompaniju, no to je sve što smo uspjeli dobiti iz vrgoračke grupacije.

Iz EPPO-a nema za sada potvrde da je Vajda predmet istrage, samo je navedeno da se ‘radnje provode prema više hrvatskih državljana za koje se osnovano sumnja da su počinili subvencijske prijevare u vrijednosti više milijuna eura te krivotvorenje isprava, na štetu financijskih interesa Unije‘.