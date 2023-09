Većinski vlasnici dioničkih društava sve češće postaju i jedini njihovi vlasnici

Tijekom ove godine već je provedeno petnaestak korporativnih akcija prijenosa dionica manjinskih dioničara na većinske vlasnike. Darku Pervanu za potpuno osvajanje Spin Valisa nedostaje samo 2,1 posto udjela

Širokobriješki Mepas krenuo je u stopostotno osvajanje vlasništva u svojim tvrtkama u Hrvatskoj. Skupština Koestlina, u kojoj Mepas ima 89,16 posto dionica, idućeg će mjeseca glasati o prijedlogu istiskivanja preostalih dioničara. Prije mjesec dana Mepas je povećao i svoj udjel u Brodomerkuru na 96,17 posto te objavio nastanak obveze objavljivanja ponude za njegovo potpuno preuzimanje. Obitelj Grbešić, vlasnica Mepasa, sve je bliže tomu da dođe u poziciju da isto to u skorije vrijeme može provesti i u Saponiji, gdje sada ima udjel od 87,3 posto.

Istiskivanje manjinskih dioničara iz vlasničkih struktura hrvatskih kompanija ove je godine i inače uzelo maha. Ne računajući Koestlin i Brodomerkur, od početka godine zabilježeno je petnaestak takvih slučajeva, od kojih šest u hotelijerstvu. Najsvježiji je slučaj Jadranskih luksuznih hotela, a samo ovoga ljeta mali su dioničari izišli iz vlasničkih struktura cavtatskog hotela Croatia, tvrtke Jelsa, hotela Imperial Vodice, hotela Jadran Šibenik te zadarskog Turisthotela, čiji je jedini vlasnik postala Tankerska plovidba. Tankerskoj je to bilo drugo istiskivanje manjinskih dioničara u samo nešto više od pola godine s obzirom na to da je potkraj prošle godine potpuno osvojila i vlasništvo u Tankerskoj Next Generation.

Istiskivanje malih dioničara, od kojih su neki svoje dionice ustrajno čuvali i tridesetak godina, ove godine proveli su i Čakovečki mlinovi u Trgovini Krk, tvrtka Sol Naturalis u Solani Pag, Arriva u Panturistu i tako dalje, a zabilježen je i jedan (polu)neuspjeli pokušaj. Tvrtka Välinge Croatia, u vlasništvu Darka Pervana, proljetos je, u trenutku kad je imala 83,01 posto dionica Spin Valisa, objavila ponudu za kupnju preostalih dionica požeške tvrtke, no stvar je tada propala jer ponuđač nije uspio osigurati novac za ponuđene mu dionice. U međuvremenu je Pervanova tvrtka novac osigurala i dosad stekla 97,9 posto udjela u Spin Valisu.