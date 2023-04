Vlada dala suglasnost za dovršetak ulaska Yildirima u Petrokemiju, nema prepreka za pokretanje proizvodnje

Vlada je na današnjoj sjednici donijela odluke koje omogućuju dovršetak procesa ulaska turskog Yildirima u Petrokemiju i kojima pravno jača položaj države oslobađajući je mogućih financijskih i drugih obveza.

Konkretno, Vlada je dala suglasnost za sklapanje dodatka 1 Ugovora o dokapitalizaciji i restrukturiranju Petrokemije te suglasnost za sklapanje ugovora o prijenosu ugovora o dokapitalizaciji i restrukturiranju Petrokemije.

Kako je kazao ministar gospodarstva i održivog razvoja Davor Filipović, daje se suglasnost za sklapanje ugovora o prijenosu ugovora o dokapitalizaciji i restrukturiranju Petrokemije između Republike Hrvatske zastupane po Centru za restrukturiranje i prodaju (CERP), Terra Minetralnih Gnojiva, Ine, Prvog plinarskog društva (PPD), Yildirim Balkan Ferilizer i Yildirim International Fertilizer a.

Država oslobođena mogućih financijskih obveza

Filipović je istaknuo da država ulazi u završetak procesa prijenosa vlasništva oslobođena eventualnih budućih financijskih obveza, a ukida se i mogućnost prodaje dionica državi.

Naime, vezano uz sklapanje dodatka ugovora o dokapitalizaciji i restrukturiranju, kako je rekao, na dan sklapanja dodatka ugovora ne postoje dospjele i neispunjene obveze države kao dioničara, a investitori i sponzori, a to su Ina i PPD to također prihvaćaju te se odriču pokretanja bilo kakvih postupaka po toj osnovi kao i po osnovi bilo kojih zahtjeva ili pitanja investitora prema državi kao dioničaru koji su isticani do datuma sklapanja tog dodatka I sporazuma.

Do sada su, kako je naveo, kolali razni dopisi gdje su se spominjali potencijalni sporovi od 300 milijuna kuna i to se dodatkom ugovora otklanja.

Također se briše opcija prodaje dionica investitora državi za slučaj da EU u roku od 20 godina utvrdi nepravilnosti u povećanju temeljnog kapitala i dodijeli državnih potpora društvu koja su ugovorena ugovorom iz 2018. godine, kazao je Filipović.

Važnim je naveo da se jamstva države po raznim obvezama koja se odnose na plaćanje poreza, zaštitu okoliša, državne potpore ograničena do nastupanja zastare tih obveza, a ne bez vremenskog ograničenja i ne bez ograničenja novčanog iznosa kako je to do sada bilo.

Istaknuo je i da je izdavanje nove okolišne dozvole uvjetovano izvršenjem preuzetih obveza ulaganja, a sve radi ispunjavanja zakonskih pretpostavki za izdavanje nove okolišne dozvole.

- Prijenos ovog ugovora i dodatak I ugovora stvorit će pretpostavke za pokretanje proizvodnje u Petrokemiji uz zadržavanje zaposlenika - rekao je Filipović.

U Petrokemiji ni nakon više mjeseci nije dovršen proces preuzimanja većinskog vlasništva s tvrtke Terra Mineralna gnojiva u vlasništvu PPD-a i Ine na turski holding Yildirima, zbog čega su nezadovoljni radnici, investitori i lokalna politika. Svi oni su se zadnjih dana i tjedana više puta oglašavali i tražili dovršetak kupoprodaje, kako bi tvornica mogla nastaviti raditi, a radnici primati plaću.

Ministar Filipović isticao je pak da vlada želi nastavak proizvodnje u Petrokemiji i zadržavanje radnika, ali inzistira i vodi računa da država ne bude u slabijem pravnom položaju kad dođu novi investitori nego što je bila do sada.

Početi što prije

Na novinarski upit nakon sjednice Vlade kada bi trebala krenuti modernizacija proizvodnje u Petrokemiji, Filipović je rekao da to treba pitati turske investitore.

- Na njima je da počnu što prije. Nikakvih prepreka više nema da se krene s proizvodnjom - rekao je ministar i dodao kako su stvoreni preduvjeti za modernizaciju, a time i pokretanje proizvodnje u Petrokemiji kao i zadržavanje radnika.

- Ulaganjem u modernizaciju Petrokemije jasno je da se omogućava proizvodnja, a kad imate proizvodnju onda imate i punu zaposlenost - rekao je Filipović i dodao da od turske grupacije Yildirim očekuje preuzimanje upravljanja poduzećem i čim prije započinjanje proizvodnje.

Na novinarski upit planira li država prodavati svoj udjel u Petrokemiji, Filipović je odgovorio: ‘Trenutno ne.‘

Vlada je u četvrtak dala suglasnost za sklapanje dodatka 1 Ugovora o dokapitalizaciji i restrukturiranju Petrokemije te suglasnost za sklapanje ugovora o prijenosu ugovora o dokapitalizaciji i restrukturiranju Petrokemije.

Te odluke omogućuju dovršetak procesa ulaska turskog Yildirima u Petrokemiju i pravno jačaju položaj države oslobađajući je mogućih financijskih i drugih obveza.

Novinari su Filipovića pitali i o novoj metodologiji Hrvatske energetske regulatorne agencije (HERE) o izračunu cijena plina, odnosno hoće li Vlada eventualne razlike koje bi pogodile opskrbljivače nadoknaditi.

Filipović je rekao kako je HERA u postupku donošenja nove metodologije, a u tijeku je razdoblje eventualnih žalbi i pravnih procedura, a nakon što se ono završi, ministarstvo će "sagledati cijelu situaciju i djelovati na način da sustav funkcionira".

Na pitanje hoće li biti nadoknađivanja eventualnih razlika opskrbljivačima, kazao je da će se sve uzeti u obzir.

- Kad HERA završi svoj dio posla, oni su neovisni regulator, onda ćemo i mi pristupiti analizi. Neće biti nikakvih problema - rekao je ministar.