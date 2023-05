Zapadni dio Zagreba bez tople vode još nekoliko dana

Stanovnici zapadnog dijela grada Zagreba od petka navečer u svojim kućanstvima nemaju tople vode, a kako Lider doznaje od HEP-Toplinarstva, to stanje moglo bi potrajati.

– Napominjemo kako je danas oko 12 sati opskrba tehnološkom parom vraćena svim potrošačima, a prioritetno zdravstvenim ustanovama. HEP proizvodnja stavila je na raspolaganje sve svoje resurse za popravak kvarova te se potpuna normalizacija opskrbe toplom vodom građanima očekuje polovicom slijedećeg tjedna – objasnili su iz HEP-Toplinarstva, a krajnje kupce mole za strpljenje i razumijevanje.

Kako su detaljnije pojasnili, u petak u 14.21 sati došlo je do ‘popuštanja magistralnog cjevovoda u vlasništvu tvrtke Grada Zagreba Vodovod i odvodnja koji prolazi kroz područje Elektrane-toplane Zagreb, uslijed čega su poplavljena proizvodna postrojenja, koja su iz sigurnosnih razloga odmah isključena‘. Točan razlog propuštanja utvrdit će istraga, dodali su iz HEP-Toplinarstva.

– Razmjeri štete na postrojenju Elektrane-toplane se utvrđuju, no činjenica je da do ovakve razine havarije ne bi došlo da je zagrebačka gradska tvrtka Vodoopskrba i odvodnja brže reagirala na poziv. Naime, odmah po nastanku propuštanja, u 14.22 sati, HEP Proizvodnja je od Vodoopskrbe i odvodnje zatražila hitnu intervenciju, no radnici Vodoopskrbe i odvodnje zatvorili su magistralnu cijev tek u 15.30 sati, zbog čega je vatrogasna služba sve do ponoći pumpama izvlačila vodu iz postrojenja – napominju iz HEP-Toplinarstva.

Najviše, pak, žale zbog prekida isporuka toplinske energije građanima i poslovnim korisnicima u zapadnom dijelu grada Zagreba, odnosno u naseljima Trešnjevka, Voltino, Gajevo, Stagliše, Gredice, Jarun, Vrbani, Rudeš, Prečko, Špansko, Malešnica i Gajnice.

Gradonačelnik Grada Zagreba Tomislav Tomašević izjavio je danas za HRT da je, prema informacijama koje on ima, došlo do puknuća zbog građevinskih radova koji su u tijeku od strane HEP-a kao investitora.

– Međutim, istraga će to do kraja dokazati, ovisno o tome će se financirati sanacija same cijevi. Što se tiče građana koji nemaju toplu vodu, to nije nešto što je u gradskoj domeni, gradskih poduzeća. Toplu vodu isporučuje HEP, a mi isporučujemo vodu – rekao je Tomašević.