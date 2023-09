Zbog odgode smanjenja kamatnih stopa ekonomisti sve pesimističniji

Globalni rast sljedeće bi godine, zbog visokih kamatnih stopa, itekako mogao usporiti. Barem tako smatraju američki ekonomisti koji očekuju smanjenje rasta unatoč visokim rezultatima ove godine.

Globalna će se proizvodnja, prema prognozama konzultantske kuće Consensus Economics, povećati za 2,1 posto u 2024. godini što predstavlja blagi pad u odnosu na 2,4 posto koliko se očekuje ove godine. Ipak, ekonomisti su povećali svoja očekivanja za jedan postotni bod od početka godine zbog neočekivano snažne potražnje potrošača i tržišta rada.

Dio usporavanja u 2024. bit će, prema riječima Simona MacAdama iz konzultantske kuće Capital Economics, rezultat ‘nekih osnovnih aritmetičkih učinaka‘, bolje proizvodnje ove godine i usporavanja rasta sljedeće godine. Također, kako govori MacAdam za Financial Times, ekonomisti su postali oprezniji u predviđanju izgleda za sljedeću godinu.

Oprez se svakako temelji na uvjerenju da će visoka potražnja dulje održavati visoku inflaciju i samim time prisiljavati kreatore monetarnih politika da zadrže visoke kamatne stope i u idućoj godini.

- Potražnja za uslugama i dalje se uglavnom ne smanjuje, tržište rada je ostalo snažno, plaće su nastavile rasti, a neke slabosti koje su predviđene za ovu godinu će se prebaciti u sljedeću - rekao je Nathan Sheets, glavni ekonomist američke banke Citi.

Kako je rekao Sheets, u mnogim će zemljama, uključujući i SAD, ‘biti recesije, samo će ona doći kasnije‘.

Do prije nekoliko mjeseci očekivalo se da će Federalne rezerve ove godine početi snižavati kamatne stope, no trenutno se predviđa da bi do prvog smanjenja stopa moglo doći tek u proljeće sljedeće godine.

Trenutna velika šansa da će američko gospodarstvo izbjeći recesiju ove godine, prema Moody‘s Analyticsu, znači da će Fed zadržati visoke stope kako bi u potpunosti ugušiti inflaciju što će svakako rezultirati sporijim rastom sljedeće godine.

Iz Moody‘sa tvrde i da je europsko gospodarstvo ove godine prošlo ‘nešto bolje nego što se strahovalo‘ što znači i da će Europska središnja banka i Engleska banka također vrlo vjerojatno zadržati visoke kamatne stope do druge polovice sljedeće godine.

Gospodarsko usporavanje Kine također je pridonijelo pesimizmu ekonomista za 2024. godinu u kojoj se također očekuje daljnje usporavanje.

Više kamatne stope u SAD-u znače i da ekonomisti očekuju da će američki gospodarski rast, koji bi ove godine trebao iznositi 1,9 posto, u sljedećoj godini usporiti na 0,6 posto. Ujedinjeno Kraljevstvo i eurozona će vjerojatno zadržati svoj brzi tempo u obje godine, dok će se Kina boriti sa strukturnim problemima i padom proizvodnje i izvoza.

Gospodarstva mnogih tržišta u nastajanju, poput Brazila i Meksika, također su ove godine iznenadila analitičare rastom, a snažna domaća potražnja podržat će zdrav gospodarski rast Indije u sljedećoj godini.