AIR projekt Zagrebačke burze mogao bi biti game changer na tržištu

Umjetna inteligencija ostavlja velik utjecaj na sve industrije pa tako i na financijsku pa ne čudi da financijske kompanije i institucije rade na njenom usvajanju. Jedna od njih je i Zagrebačka burza koja je prošlog mjeseca najavila napredno rješenje za automatizirano vrednovanje društava temeljenog na strojnom učenju - Artificial Intelligence Research Project (AIR).

Kako bi pobliže objasnili kakav utjecaj umjetna inteligencija ima na financijski sektor te s kojim se sve izazovima trebaju suočiti kod automatizacije ovog procesa, u prostorijama Burze je održan panel ‘Fintech: Technology at the Service of Capital‘.

Na panelu su sudjelovali predsjednica Uprave Zagrebačke burze Ivana Gažić, predsjednik Uprave InterCapital Asset Management Ivan Kurtović, članica Uprave Poslovne inteligencije Slađana Krpić te Attila Toth, predsjednik Capital & Financial Market Development tima u EBRD-u.

– Posjedujemo Ljubljansku burzu te smo manjinski vlasnik Makedonske burze i u ove tri države broj kompanija koje provode vrednovanje tvrtki se ozbiljno smanjio – kazala je Gažić navodeći da bi ovaj proces željeli učiniti lakšim i jeftinijim, a kako umjetna inteligencija već ulazi u sve sfere poslovanja i ovaj je projekt samo jedan način držanja koraka s vremenom.

Kurtović je pak izjavio da će umjetna inteligencija i dalje utjecati na industriju pa će ljudi brže i bolje koristiti usluge koje im se nude. Također je napomenuo da bi s primjenom novih tehnologija i većom dostupnošću informacija i podataka moglo oživjeti sekundarno tržište.

Krpić je napomenula da su podaci danas najvažniji resurs, a kako kompanije sve brže prikupljaju podatke potrebno ih je i vrednovati te prikazati.

– Mi želimo automatizirati proces pa ćemo prikupljati podatke, analizirati ih te vrednovati koristeći umjetnu inteligenciju – rekla je Krpić dodajući da će dati informacije koje su do sada nedostajale što će dovesti po povećanja trgovanja na burzi, ali i približavanja umjetne inteligencije velikom broju ljudi.

Da vrednovanje nije najvažnija stavka, ali da pruža vidljivost na tržištu vjeruje Toth koji je pak napomenuo da na tržištu postoji potreba za ovakvim rješenjem koje može postati i regionalno te bi se moglo proširiti van djelovanja Zagrebačke burze.

– Ovo bi mogao biti ‘game changer‘ – naglasio je Toth.

Jedna od poteškoća s kojima se uvrštena društva u Hrvatskoj i usporedivim regionalnim tržištima susreću jest izostanak analitičkog praćenja, što ulagateljima otežava donošenje investicijskih odluka, a dostupnost ovakvih analiza ujedno znači i doprinos transparentnosti tržišta. U prvoj fazi razvoja rješenje će omogućiti pripremu automatiziranih izvješća o procjeni vrijednosti dionica za uvrštena društva.

Plan je da se rješenje u drugoj fazi razvoja poveže s tehnologijom umjetne inteligencije. Ideja je omogućiti automatizaciju i ubrzati what-if analize te posljedično pridonijeti djelotvornosti istraživanja vrijednosti društava.

Cilj ovog rješenja je omogućiti pristup procjeni vrijednosti svim dionicima, a koristi rješenja ogledat će se kroz povećanu dostupnost istraživanja, značajno smanjenje vremena potrebnog za prikupljanje podataka, manje oslanjanje na ljudske resurse što će značiti i smanjenu mogućnost pogrešaka, mogućnost brže izrade procjene vrijednosti dionica te omogućavanje korištenja jednostavnog alata za analizu podataka.

Podsjetimo, Zagrebačka burza ranije je sudjelovala u sličnom projektu kojega je podržao EBRD, a koji je omogućio analitičko praćenje dijela uvrštenih društava te pokazao da postoji izrazita potreba za takvim vrstama izvještaja i podataka. Završetak AIR projekta najavljen je za kraj 2024., kada će rješenje biti predstavljeno široj javnosti.