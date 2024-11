Burze rastu, zlato pada: ‘Doći će do obrata kad shvate da Trump nije svemoguć‘

Dionički indeksi na rekordnim razinama (S&P 500 trenutačno je iznad 6000 bodova), američka valuta na najvišoj razini u posljednja četiri mjeseca od 1,06 dolara za euro, bitcoin dosegnuo donedavno nezamislivih 90 tisuća dolara… sva najpoznatija financijska imovina raste nakon pobjede Donalda Trumpa na predsjedničkim izborima 5. studenoga. Osim jedne – zlata. Uncom najplemenitijeg metala u utorak se trgovalo po cijeni od 2609 dolara što je sedam posto niže od rekordne cijene od 2800 dolara postignute 30. listopada.

Razloga za ovu mini-korekciju je nekoliko. Bloomberg tako piše kako dolar jača na krilima Trumpovih obećanja o nižim porezima i uvođenju carina na uvoznu robu. Tečaj dolara posebno je dobio na zamahu u utorak nakon vijesti koga je Trump izabrao za vođenje vanjske politike. Za novog državnog tajnika (odnosno američkog šefa diplomacije) postavit će senatora Marca Rubija, a dužnost savjetnika za nacionalnu sigurnost - još jedne važne figure u oblikovanju američkog vanjskopolitičkog pristupa - preuzet će Mike Waltz. Obojica slove za ‘jastrebove‘ kad je riječ o politici prema Kini pa najava carine od 60 posto na kinesku robu postaje sve realnija.

Carine, inflacija, zlato

Lako je moguće da će mjere koje Trump obećava dovesti do novih problema i novog vala rasta cijene zlata, smatra Josip Kokanović, analitičar Centra zlata. - Carine mogu dovesti do novog vala inflacije, ali ako bi se trgovinski rat SAD-a i Kine oteo kontroli, može doći do usporavanja gospodarskog rasta ili čak do recesije, a u recesijama zlato tradicionalno dobiva na cijeni - smatra Kokanović.

Kako dolar jača, tako kupovina sirovina, poput zlata, postaje sve skuplja. Drugi razlog koji navode inozemni mediji jest okretanje investitora iz ‘sigurnije‘ imovine prema rizičnijoj, posebice američkim dionicama, a ne treba zanemariti ni objašnjenje kako je sadašnja rasprodaja zlata dijelom tehničke prirode. Naime, cijena se probila ispod 50-dnevnog pomičnog prosjeka, što je motiviralo investicijske fondove na prodaju. Ipak, cijena zlata i dalje je u plusu 25 posto za ovu godinu.

Vrijednost zlata porasla je zahvaljujući snižavanju kamatnih stopa američke središnje banke Fed, kupnjama od strane središnjih banaka te povećanim geopolitičkim i ekonomskim napetostima u ranijem dijelu godine. Stoga je trenutačni pad cijene zlata definitivno povezan s Trumpovom pobjedom na izborima, no ne radi se samo o jačanju dolara, ocjenjuje Josip Kokanović. - Istina je da u pravilu kada jača dolar, padaju cijene svih sirovina pa tako i cijene metala, no ovdje se dogodilo i nešto drugo. Trump obećava porezne olakšice, carine na uvoz robe u SAD te druge mjere koje bi trebale biti pozitivne za američko gospodarstvo, a Wall Street mu za sad vjeruje - tvrdi Kokanović.

Dobra prilika?

Kako dodaje, Trumpova pobjeda dovela je do euforije na burzama dionica koje su snažno porasle, a kada su investitori i špekulanti na burzama optimistični, pada interes za ulaganjem u sigurna utočišta kao što je zlato. - Naime, zlato služi kao svojevrsno osiguranje od gospodarskih problema u budućnosti, a budući da je sada većina investitora optimistična, privremeno je pao interes za kupovinom zlata. No, lako može doći do obrata. Prije ili kasnije će sudionici na burzama shvatiti da Trump nije svemoguć i da neće riješiti sve probleme s kojima se Amerika suočava, a tada će se vratiti potreba za sigurnim ulaganjima kao što je zlato. Poprilično sam siguran u to da će na kraju ovog Trumpovog mandata cijena zlata biti osjetno viša nego je sada. Tako da mudri investitori ovaj pad trebaju iskoristiti za povoljniju kupovinu zlata nego su mogli prije nekoliko tjedana – smatra Kokanović.

Na pitanje jesmo li na pragu dugoročnijeg negativnog trenda za zlato, Kokanović ističe kako je ovaj pad cijene zlata vjerojatno privremen jer temelji se na očekivanju da će Trump vrlo brzo ispuniti svoja predizborna obećanja, poput postizanja ekonomskog blagostanja, završetka ratova u svijetu te postizanje dobrih odnosa između SAD-a s jedne te Kine i Rusije s druge strane. - Ako nestrpljivi investitori i špekulanti na burzama shvate da ti ciljevi neće biti ispunjeni dovoljno brzo ili ako se pojave neki novi problemi na koje trenutno ne računamo, lako se može vratiti interes za ulaganjem u zlato - zaključuje Kokanović.