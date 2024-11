Dionice Studenca pružaju rijetko viđeni trik za zaradu

Izlazak na burzu trgovačkog lanca Studenca predviđen za 10. prosinca otvara rijetko viđenu mogućnost kada je riječ o trgovanju (i zaradi) na domaćim dionicama. Kako je poznato, Studenac će se uvrstiti na dvije burze, Varšavskoj i Zagrebačkoj. Nakon što upis završi, definirat će se konačna cijena, ovisno o interesu investitora, a iz Studenca su ranije najavili da će taj podatak biti objavljen ove srijede. Konačna cijena dionica u početnoj javnoj ponudi (IPO) bit će ista na obje burze, našoj i poljskoj. Međutim, nakon što trgovina krene, za očekivati je da će cijena na Varšavskoj i Zagrebačkoj burzi krenuti ‘svaka svojim putem‘.

Drugim riječima, cijena na poljskoj burzi mogla bi biti veća od one na našoj burzi, i obratno. To otvara mogućnost takozvane arbitraže. Riječ je modelu trgovine vrijednosnicama kad se istovjetni vrijednosni papir kupi na jednom tržištu po jednoj cijeni, a potom proda na drugoj burzi po drugoj cijeni. U praksi, ovakva mogućnost domaćim investitorima do sada je bila otvorena samo prilikom određenih dokapitalizacija. Tada bi nove dionice kupili po nižoj cijeni od one koja je vrijedila na burzi za ‘stare‘ dionice.

Dosta papirologije

U slučaju arbitraže dionicama Studenca, od investitora koji se na to odluče zahtijevat će malo ‘papirologije‘. Primjerice, ako će cijena na Varšavskoj burzi biti bolja od one u Zagrebu, investitori će prvo morati prenijeti svoje dionice u Poljsku. Kako će to izgledati u praksi, upitali smo Središnje klirinško depozitarno društvo (SKDD).

- Hrvatskim ulagačima bit će moguće kupiti dionice na jednoj burzi, a prodati ih na drugoj. Dionice Studenca bit će uvrštene na burzama u Varšavi i Zagrebu, pri čemu će poljski depozitorij biti primarni, a hrvatski sekundarni. Ulagatelji će to moći inicirati putem sudionika kod kojeg imaju otvoren transakcijski račun. Također, potrebno je da sudionik za ulagatelja na poljskom tržištu inicira prijenos dionica u poljski depozitorij putem Clearstreama, dok će SKDD sudjelovati kao hrvatski depozitorij u prekograničnoj transakciji između hrvatskog i poljskog depozitorija unutar Clearstreama. Time će biti omogućena prodaja dionica putem poljskog sudionika na Varšavskoj burzi, a isti postupak vrijedi i u obrnutom smjeru - kažu u SKDD-u.

Pojednostavljeno rečeno, u slučaju prodaje na Varšavskoj burzi, investitor iz Hrvatske mora zadati nalog ovdašnjem brokerskom društvu koje će potom dionice prenijeti iz hrvatskog u poljski depozitorij. Investitor iz Hrvatske mora pri tome pronaći i poljsko brokersko društvo koje je član Varšavske burze, a koje će dionice, nakon što ‘sjednu‘ na račun u poljskom depozitoriju, prodati na Varšavskoj burzi. Na pitanje koliko taj proces košta, posebno ako govorimo o malom ulagaču koji je uložio, primjerice, tisuću eura prilikom IPO-a Studenca, u SKDD-u kažu kako za ulagatelje nema dodatnih troškova depozitorija koji bi se razlikovali od troškova koji su uobičajeni za bilo koji drugi vrijednosni papir pohranjen u SKDD-u.

- Dionice Studenca će biti pohranjene na transakcijskim računima, a transakcijski troškovi koji nastanu prilikom trgovanja bit će dio odnosa između ulagatelja i sudionika kod kojeg je otvoren transakcijski račun. Ovi troškovi mogu uključivati naknade za usluge brokera ili drugih intermedijara te mogu varirati ovisno o uvjetima koje nudi svaki pojedini sudionik na tržištu - ističu iz SKDD-a.

Isplativo samo velikima?

Jedna od banaka preko koje se vrši upis dionica Studenca je Erste banka. Osim što je njihov brokerski odjel član Zagrebačke burze, poljska podružnica Erste Groupa član je Varšavske burze. Iz te banke na upit o troškovima kažu kako jednokratni trošak za prijenos dionica na depozitorij u Poljskoj iznosi 15 eura plus PDV dok brokerska naknada za trgovanje na Varšavskoj burzi putem etrade aplikacije iznosi 0,45 posto (minimalno 120 poljskih zlota, odnosno 27,7 eura). Zadavanje naloga putem telefona stoji 1,30 posto od vrijednosti transakcije (minimalno 160 zlota ili 37 eura).

Kako se može čuti u financijskim krugovima, za očekivati je da će se za arbitražu dionicama Studenca eventualno odlučiti veliki investitori, dok mali ulagači u tome neće imati neku značajnu računicu, s obzirom na transakcijske troškove. Podsjetimo upis dionica traje od 20. studenog do 27. studenoga, a raspon cijene za dionice ponuđene institucionalnim ulagateljima postavljen je između 13,60 i 14,40 zlota te između 3,14 i 3,32 eura po dionici. Malim ulagateljima će biti ponuđene postojeće dionice do približno 10 posto od ukupno ponuđenih dionica u ponudi.